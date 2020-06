Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc39c71e-b000-4e6e-ae11-6e55a898a980","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mintha lenne egy kis áthallás a MÁV kisfilmjében.","shortLead":"Mintha lenne egy kis áthallás a MÁV kisfilmjében.","id":"20200621_Kesz_lesz_mire_elmulik_karacsony_Melyik_Karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc39c71e-b000-4e6e-ae11-6e55a898a980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af81895-e4d6-4829-ab8c-93426835d615","keywords":null,"link":"/kkv/20200621_Kesz_lesz_mire_elmulik_karacsony_Melyik_Karacsony","timestamp":"2020. június. 21. 12:23","title":"„Kész lesz, mire elmúlik karácsony.” „Melyik Karácsony?”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d47f37d-dda7-4d8f-8537-93c33e3ab668","c_author":"BI","category":"itthon","description":"Tüntetést szerveztek vasárnap délutánra a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) hallgatói, hogy megértessék a kormánnyal: nem a \"privatizáció\" szó olvasható az Alaptörvényben, hanem az egyetemi autonómia. Az egyetemek alapítványi fenntartása persze ennél sokkal összetettebb kérdés, ahogy az sem fekete-fehér, hogy egy „liberális fészek” felszámolása volna a kormány célja, vagy az SZFE hatékonyabb működése.","shortLead":"Tüntetést szerveztek vasárnap délutánra a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) hallgatói, hogy megértessék...","id":"20200621_A_Szinmuveszeti_a_szinmuveszetiseke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d47f37d-dda7-4d8f-8537-93c33e3ab668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39e39984-1340-43c4-a387-0d265e7d0340","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_A_Szinmuveszeti_a_szinmuveszetiseke","timestamp":"2020. június. 21. 16:24","title":"Színművészetis tüntetés: csak egy \"liberális fészek\" felszámolása, vagy értelme is van az SZFE átalakításának? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda135fd-ca68-4036-a6e9-df3523ef1904","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A terv még az átalakítás része volt, de akkor nem jutott rá pénz, ezt most az MNB biztosítja.","shortLead":"A terv még az átalakítás része volt, de akkor nem jutott rá pénz, ezt most az MNB biztosítja.","id":"20200622_Atjaro_epul_a_Szell_Kalman_ternel_itt_a_latvanyterv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cda135fd-ca68-4036-a6e9-df3523ef1904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920d999e-9f56-4af0-8f3d-691d2e75c615","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200622_Atjaro_epul_a_Szell_Kalman_ternel_itt_a_latvanyterv","timestamp":"2020. június. 22. 16:05","title":"Átjáró épül a Széll Kálmán térnél, itt a látványterv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200337fc-353e-47c2-9ef1-1da329177712","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Magyarország nem azért akkora, amekkora, mert a győztes nagyhatalmak 1920-ban így döntöttek, hanem azért, mert nem a Trianont eltemető náci Németország és fasiszta Olaszország nyerte a második világháborút. Révész Sándor publicisztikája.","shortLead":"Magyarország nem azért akkora, amekkora, mert a győztes nagyhatalmak 1920-ban így döntöttek, hanem azért, mert nem...","id":"202024_kicsik_legyunk_vagy_nacik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=200337fc-353e-47c2-9ef1-1da329177712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75cdf3bc-3dc4-47fb-8d81-ded437451904","keywords":null,"link":"/360/202024_kicsik_legyunk_vagy_nacik","timestamp":"2020. június. 21. 14:00","title":"Révész Sándor: Kicsik legyünk vagy nácik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Elhunyt Bálint gazda, tüntettek a Színház- és Filmművészeti Egyetemnél, rekordszámú új fertőzöttet jelentette a WHO. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Elhunyt Bálint gazda, tüntettek a Színház- és Filmművészeti Egyetemnél, rekordszámú új fertőzöttet jelentette a WHO...","id":"20200622_Radar360_Veszelyben_lehet_az_Index_ketharmaddal_nyert_Orban_szovetsegese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be7ced4-da3d-45c2-998f-b68945684380","keywords":null,"link":"/360/20200622_Radar360_Veszelyben_lehet_az_Index_ketharmaddal_nyert_Orban_szovetsegese","timestamp":"2020. június. 22. 08:00","title":"Radar360: Veszélyben lehet az Index, kétharmaddal nyert Orbán szövetségese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db2950b-89b0-4a42-ada0-d29288119fa8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy bokorba dobta a csecsemőt, aki ott életét vesztette.","shortLead":"Egy bokorba dobta a csecsemőt, aki ott életét vesztette.","id":"20200621_Emberoles_miatt_indul_nyomozas_az_ujszulottet_magara_hagyo_no_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7db2950b-89b0-4a42-ada0-d29288119fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f8d195-773b-4459-9f34-bf8bd5098cbe","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Emberoles_miatt_indul_nyomozas_az_ujszulottet_magara_hagyo_no_ellen","timestamp":"2020. június. 21. 09:44","title":"Emberölés miatt indul nyomozás az újszülöttet magára hagyó nő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64459adc-e1d8-4fc6-91cc-9cec7365b4b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatvanas évektől a rendszerváltás időszakáig tartalmaz fotókat az a főként negatívokból álló gyűjtemény, amely a Budapest Főváros Levéltárának őrizetébe került. ","shortLead":"A hatvanas évektől a rendszerváltás időszakáig tartalmaz fotókat az a főként negatívokból álló gyűjtemény, amely...","id":"20200622_Kozel_150_ezer_foto_kerult_elo_a_szocialista_Budapestrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64459adc-e1d8-4fc6-91cc-9cec7365b4b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e55a20-3bed-403e-9f87-48704ed26cc8","keywords":null,"link":"/elet/20200622_Kozel_150_ezer_foto_kerult_elo_a_szocialista_Budapestrol","timestamp":"2020. június. 22. 14:17","title":"Közel 150 ezer, eddig nem látott fotó került elő a szocialista Budapestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24cc5403-5974-411b-b15b-c12b14b01293","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több Neutrogena és Clean & Clear terméket is kifejezetten azzal népszerűsítettek eddig, hogy világosabbá teszik a bőrszínt. ","shortLead":"Több Neutrogena és Clean & Clear terméket is kifejezetten azzal népszerűsítettek eddig, hogy világosabbá teszik...","id":"20200621_Lekerulnek_a_polcokrol_a_Johnson__Johnson_borfeherito_termekei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24cc5403-5974-411b-b15b-c12b14b01293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"775102ef-3537-41ab-b0aa-648c3cd19c79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_Lekerulnek_a_polcokrol_a_Johnson__Johnson_borfeherito_termekei","timestamp":"2020. június. 21. 15:30","title":"Lekerülnek a polcokról a Johnson & Johnson bőrfehérítő termékei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]