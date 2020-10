Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7cf2d28-6389-4ded-9eb7-3e406e67a045","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"A hongkongiak mintájára a thaiföldi fiatalok is hónapok óta tüntetnek a hat éve uralkodó katonai rezsim ellen. Követeléseik közé felvették az alkotmányos királyság reformját és a többnyire Németországban élő playboy uralkodó előjogainak megnyirbálását is.","shortLead":"A hongkongiak mintájára a thaiföldi fiatalok is hónapok óta tüntetnek a hat éve uralkodó katonai rezsim ellen...","id":"202041__thaifoldi_tiltakozasok__felsegsertes__keresd_anot__ehezok_diadala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7cf2d28-6389-4ded-9eb7-3e406e67a045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fafe38-f358-4791-87cf-629ae289bd4b","keywords":null,"link":"/360/202041__thaifoldi_tiltakozasok__felsegsertes__keresd_anot__ehezok_diadala","timestamp":"2020. október. 12. 17:00","title":"A felségsértésért járó akár 15 évnyi börtöntől sem félnek a thaiföldi tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több, mint 1500 főt ápolnak kórházban és 160-an vannak lélegeztetőgépen.","shortLead":"Több, mint 1500 főt ápolnak kórházban és 160-an vannak lélegeztetőgépen.","id":"20201013_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc6d7b68-cc55-42b1-923c-e271f4a8ad02","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. október. 13. 08:39","title":"Meghalt 28 beteg és 1025 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dec99f3-027c-42df-9ef0-9904a162f9dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még megfigyelni is ritkán van lehetőségük a tudósoknak olyan jelenetet, ami 2019 nyarán játszódott le Costa Rica erdeiben, ezúttal azonban még az is megadatott, hogy éppen forgott a kamera.","shortLead":"Még megfigyelni is ritkán van lehetőségük a tudósoknak olyan jelenetet, ami 2019 nyarán játszódott le Costa Rica...","id":"20201013_csuklyasmajom_antropologia_boa_kigyo_tamadas_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dec99f3-027c-42df-9ef0-9904a162f9dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a85c697-1099-4ec0-9232-c6e8d69cf007","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_csuklyasmajom_antropologia_boa_kigyo_tamadas_video","timestamp":"2020. október. 13. 11:03","title":"Kétméteres kígyó kapott el egy majmot, a társai rögtön ráugrottak – a tudósok pedig éppen videóztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012dc095-4368-4341-ba4f-78dca377f2de","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A veszteség fájdalmas, igazságtalan, de jogilag alátámasztható. Nálunk a jogviszonyok teszik jogszerűvé azt, ami gyalázatos, és jogsértővé azt, ami értékes. Vélemény.","shortLead":"A veszteség fájdalmas, igazságtalan, de jogilag alátámasztható. Nálunk a jogviszonyok teszik jogszerűvé azt, ami...","id":"20201012_revesz_sandor__klubradio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=012dc095-4368-4341-ba4f-78dca377f2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23df500d-6c26-44cd-8ca1-302894059183","keywords":null,"link":"/360/20201012_revesz_sandor__klubradio","timestamp":"2020. október. 12. 15:00","title":"Révész Sándor: A Klubrádió erénye, hogy megsérti a médiatörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59fd2031-f8a6-4123-b8d9-0bc6468465a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület idén is átadta az év múzeumainak, illetve az év kiállításainak járó elismeréseket. ","shortLead":"A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület idén is átadta az év múzeumainak, illetve az év kiállításainak járó...","id":"20201013_Ezek_lettek_iden_a_legjobb_magyar_muzeumok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59fd2031-f8a6-4123-b8d9-0bc6468465a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28751991-699c-410f-b3f6-2dc1d8ae756f","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Ezek_lettek_iden_a_legjobb_magyar_muzeumok","timestamp":"2020. október. 13. 10:32","title":"Ezek lettek idén a legjobb magyar múzeumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jelentős könnyítéseket tartalmaz a kormány őszi adócsomagja, amelyet kedd délután nyújtott be az Országgyűlésnek a Pénzügyminisztérium. A javaslat alapján jövőre már az adóhatóság készítheti az áfabevallást is.","shortLead":"Jelentős könnyítéseket tartalmaz a kormány őszi adócsomagja, amelyet kedd délután nyújtott be az Országgyűlésnek...","id":"20201013_Itt_az_uj_adocsomag_kedvezobb_kivaszabalyok_adomentes_palinka_novekvo_cigarettaado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acbe50fa-8388-4a71-93ae-f435639fc67e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6ab97a-a20a-4223-9c8f-97510a660b0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_Itt_az_uj_adocsomag_kedvezobb_kivaszabalyok_adomentes_palinka_novekvo_cigarettaado","timestamp":"2020. október. 13. 19:38","title":"Itt az új adócsomag: kedvezőbb kiva-szabályok, adómentes pálinka, növekvő cigarettaadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08dc7419-3158-48d3-879a-ca4a086d26df","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy 15 éve kötött adásvételi szerződés miatt tíznaponta 3 millió forinttal nő a kötbér összege.","shortLead":"Egy 15 éve kötött adásvételi szerződés miatt tíznaponta 3 millió forinttal nő a kötbér összege.","id":"20201013_bkv_kotber_remiz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08dc7419-3158-48d3-879a-ca4a086d26df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7dc4bfb-d110-4f51-83b6-261cccb9f54c","keywords":null,"link":"/kkv/20201013_bkv_kotber_remiz","timestamp":"2020. október. 13. 07:47","title":"1,2 milliárd forint kötbért követelnek a BKV-tól egy eladott remíz után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Emmi szerint vélhetően a készlet fele fog csak elfogyni.","shortLead":"Az Emmi szerint vélhetően a készlet fele fog csak elfogyni.","id":"20201012_13_millio_influenza_elleni_oltoanyag_all_rendelkezesre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47f48f90-ba1f-45e6-9610-c137dee9b365","keywords":null,"link":"/tudomany/20201012_13_millio_influenza_elleni_oltoanyag_all_rendelkezesre","timestamp":"2020. október. 12. 19:40","title":"1,3 millió influenza elleni oltóanyag áll rendelkezésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]