[{"available":true,"c_guid":"7694bd20-f66a-48c7-b2a3-ad6e01e0fec5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iFixit csapata az idei, kereskedelmi forgalomba még nem is került iPhone-kon is elvégezte szokásos szétszedéses (teardown) vizsgálatát. A céljuk az volt, hogy kiderítsék, mennyire könnyen vagy éppen nehezen javítható az Apple újdonsága.





","shortLead":"Az iFixit csapata az idei, kereskedelmi forgalomba még nem is került iPhone-kon is elvégezte szokásos szétszedéses...","id":"20201028_ifixit_iphone12_teardown_javithatosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7694bd20-f66a-48c7-b2a3-ad6e01e0fec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99284a8-6d17-42f7-8162-c61663450d5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_ifixit_iphone12_teardown_javithatosag","timestamp":"2020. október. 28. 20:03","title":"Mennyire könnyen javítható az iPhone 12? Itt a válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f124a8c0-2544-4120-baae-0fafb55df6f4","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20201030_Marabu_FekNyuz_SzuperViktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f124a8c0-2544-4120-baae-0fafb55df6f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444baf5c-ce17-4cc5-b08f-19794e444808","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201030_Marabu_FekNyuz_SzuperViktor","timestamp":"2020. október. 30. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: SzuperViktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e9b4b7-6027-4d84-abb9-2578448132da","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"A hatalom képviselői szerint haza kellene már menniük a szüleikhez, baloldali mozgalmárok mosták át az agyukat, és különben is csak egy politikusok által kiképzett kemény mag áll a Színház- és Filmművészeti Egyetem elfoglalása mögött. Az SZFE-hallgatók nagy része csak nevet az ilyen megjegyzéseken. De kik ők, és hogy néz ki belülről a blokád? Arcképcsarnok a tiltakozó diákokról.","shortLead":"A hatalom képviselői szerint haza kellene már menniük a szüleikhez, baloldali mozgalmárok mosták át az agyukat, és...","id":"20201030_szfe_blokad_egyetemfoglalas_hallgatok_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_orseg_tuntetesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10e9b4b7-6027-4d84-abb9-2578448132da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"119f9894-b95b-4de9-9fc4-99a49ec01578","keywords":null,"link":"/kultura/20201030_szfe_blokad_egyetemfoglalas_hallgatok_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_orseg_tuntetesek","timestamp":"2020. október. 30. 06:30","title":"Ők állnak a sárga maszkok mögött: bemutatjuk az SZFE őreit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058089fb-3f82-4343-972f-cf500084aa99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus ellenére november másodikától ismét napilapként jelenik meg a Pesti Hírlap, méghozzá új főszerkesztővel az élén. ","shortLead":"A koronavírus ellenére november másodikától ismét napilapként jelenik meg a Pesti Hírlap, méghozzá új főszerkesztővel...","id":"20201029_Pion_Istvan_a_Pesti_Hirlap_uj_foszerkesztoje_valtozasok_a_168_Oranal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=058089fb-3f82-4343-972f-cf500084aa99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a59296-8451-41c3-a93d-d8308fc05875","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_Pion_Istvan_a_Pesti_Hirlap_uj_foszerkesztoje_valtozasok_a_168_Oranal","timestamp":"2020. október. 29. 15:40","title":"Pion István a Pesti Hírlap új főszerkesztője, változások a 168 Óránál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb149e8-9cf8-4b23-a119-760f3d7d12be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"52 beteg és 21 dolgozó érintett, 12 műtétet kellett lemondani – közölte a Szent Margit Kórház.","shortLead":"52 beteg és 21 dolgozó érintett, 12 műtétet kellett lemondani – közölte a Szent Margit Kórház.","id":"20201029_Szent_Margit_Korhaz_sebeszet_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccb149e8-9cf8-4b23-a119-760f3d7d12be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b9f54d2-e1f0-463f-bb37-0861ba03b9f2","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_Szent_Margit_Korhaz_sebeszet_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. október. 29. 09:25","title":"Lezárták a Szent Margit Kórház sebészetét a koronavírus-fertőzések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997be5fd-ff73-41cb-a380-a78ffcaf658b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Saripova szerint Alexander Zverev fojtogatta őt, és még az útlevelét is elvette, nehogy meg tudjon szökni.","shortLead":"Saripova szerint Alexander Zverev fojtogatta őt, és még az útlevelét is elvette, nehogy meg tudjon szökni.","id":"20201029_Bantalmazas_US_Open_Alexander_Zverev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=997be5fd-ff73-41cb-a380-a78ffcaf658b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03e7b5c9-8c9d-4733-84dc-63c7c973873f","keywords":null,"link":"/sport/20201029_Bantalmazas_US_Open_Alexander_Zverev","timestamp":"2020. október. 29. 16:49","title":"Bántalmazással vádolja volt barátnője a US Open döntősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik elhunyt 43 éves volt, ismert alapbetegség nélkül.","shortLead":"Az egyik elhunyt 43 éves volt, ismert alapbetegség nélkül.","id":"20201029_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_fertozes_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a331f28-1be2-48b1-9599-536de3e97353&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3aa8a64-c9d4-4433-b6d5-26ae6fa34609","keywords":null,"link":"/itthon/20201029_koronavirus_jarvany_halalos_aldozatok_fertozes_statisztika","timestamp":"2020. október. 29. 08:57","title":"Újabb 56 ember halálát okozta a koronavírus-fertőzés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f7d468a-a534-4a23-9c71-09a2fe62ec9a","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A múltba visszamutató új külsővel, kicsit jobb kamerával és picit nagyobb sebességgel érkeztek meg az új iPhone-ok, melyeknél már nincs a dobozban sem töltő, sem fülhallgató. De cserébe legalább drágábbak – legalábbis Magyarországon. Teszt.","shortLead":"A múltba visszamutató új külsővel, kicsit jobb kamerával és picit nagyobb sebességgel érkeztek meg az új iPhone-ok...","id":"20201028_apple_iphone_12_es_12_pro_teszt_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f7d468a-a534-4a23-9c71-09a2fe62ec9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d29f77e-72dd-4a45-85d1-e06f2ebcc0b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_apple_iphone_12_es_12_pro_teszt_velemeny","timestamp":"2020. október. 28. 17:00","title":"2020 talán legjobban várt mobiljai: teszten az iPhone 12 és 12 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]