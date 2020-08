Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós jogszabályváltoztatásokat kezdeményezett a megtartásáért.","shortLead":"Kásler Miklós jogszabályváltoztatásokat kezdeményezett a megtartásáért.","id":"20200829_gyogyszer_gyogyszerfeliras_telefonon_kasler_miklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc6f0ec-126b-46d6-9f3b-9e487522241e","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_gyogyszer_gyogyszerfeliras_telefonon_kasler_miklos","timestamp":"2020. augusztus. 29. 18:55","title":"Marad a telefonos gyógyszerfelírás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd87768e-549b-49bc-a407-bde925696e22","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brazil környezetvédelmi minisztérium közölte, hogy korábbi közlésével ellentétben mégsem hagy fel az erdőirtások és az erdőtüzek elleni kormányzati akciókkal az amazonasi esőerdőkben. De a hadsereg bevetésének folytatása ellentmondásos.","shortLead":"A brazil környezetvédelmi minisztérium közölte, hogy korábbi közlésével ellentétben mégsem hagy fel az erdőirtások és...","id":"20200830_A_brazil_kormany_megsem_hagy_fel_az_Amazonas_vedelmevel__legalabbis_szavakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd87768e-549b-49bc-a407-bde925696e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb8586ef-0fe3-4049-9f1a-80894fc96a6b","keywords":null,"link":"/vilag/20200830_A_brazil_kormany_megsem_hagy_fel_az_Amazonas_vedelmevel__legalabbis_szavakban","timestamp":"2020. augusztus. 30. 18:37","title":"A brazil kormány mégsem hagy fel az Amazonas védelmével – legalábbis szavakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jegybank azt vizsgálta, hogy a társaság megfelelt-e a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló törvénynek.\r

","shortLead":"A jegybank azt vizsgálta, hogy a társaság megfelelt-e a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló...","id":"20200829_birsag_Takarek_Jelzalogbank_MNB","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0921a94-6a34-4bff-bf63-1a4187a9ae2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200829_birsag_Takarek_Jelzalogbank_MNB","timestamp":"2020. augusztus. 29. 16:31","title":"Milliós bírságot kapott a Takarék Jelzálogbank az MNB-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Többek között a BBC, a Reuters és az AFP működési engedélyét is visszavonták.","shortLead":"Többek között a BBC, a Reuters és az AFP működési engedélyét is visszavonták.","id":"20200829_Tobb_kulfoldi_ujsagiro_akkreditaciojat_visszavontak_a_feherorosz_hatosagok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01af89a6-c9ce-4e57-9107-a56d1cbd7bcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26e8b0bc-8273-4f41-9ec1-ebaa24308879","keywords":null,"link":"/vilag/20200829_Tobb_kulfoldi_ujsagiro_akkreditaciojat_visszavontak_a_feherorosz_hatosagok","timestamp":"2020. augusztus. 29. 15:52","title":"Több külföldi újságíró akkreditációját visszavonták a fehérorosz hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete azt írta, nem jár majd automatikusan a pénz, és ezt az államtitkárság is megerősítette nekik.","shortLead":"Korábban a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete azt írta, nem jár majd automatikusan a pénz, és ezt...","id":"20200829_klebelsberg_kozpont_pdsz_500_ezer_forint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f60e154-692a-4600-873f-b88b8120c358","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_klebelsberg_kozpont_pdsz_500_ezer_forint","timestamp":"2020. augusztus. 29. 16:57","title":"Cáfolja a Klebelsberg Központ, hogy pályázniuk kellene a pedagógusoknak az 500 ezer forintra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"2100 új beteg vasárnapra, 2 500 halott eddig.","shortLead":"2100 új beteg vasárnapra, 2 500 halott eddig.","id":"20200830_Fektelenul_tombol_a_jarvany_Ukrajnaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a7961a-d9f6-4d89-88cd-34771d773066","keywords":null,"link":"/vilag/20200830_Fektelenul_tombol_a_jarvany_Ukrajnaban","timestamp":"2020. augusztus. 30. 13:10","title":"Féktelenül tombol a járvány Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft, a Walmart, a Twitter és az Oracle után ezúttal egy videós alkalmazás tulajdonosai és egy befektetőcég tett le egy komolyabb ajánlatot a TikTok és a ByteDance asztalára. Már ha valóban letették.","shortLead":"A Microsoft, a Walmart, a Twitter és az Oracle után ezúttal egy videós alkalmazás tulajdonosai és egy befektetőcég tett...","id":"20200829_bytedance_tiktok_triller_centricus_felvasarlas_ajanlat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b988b4c-2693-41e4-bd0b-87a85ea03847","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_bytedance_tiktok_triller_centricus_felvasarlas_ajanlat","timestamp":"2020. augusztus. 29. 18:03","title":"Újabb vásárló jelentkezett be a TikTokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f054f9f2-02d9-4b7f-9687-de490d83a253","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Görögországból Walesbe érkező gépen hét utasnak lett pozitív a koronavírustesztje. Az egyik utas szerint nagyon sokan felelőtlenül viselkedtek.","shortLead":"A Görögországból Walesbe érkező gépen hét utasnak lett pozitív a koronavírustesztje. Az egyik utas szerint nagyon sokan...","id":"20200831_Tele_volt_a_jarat_covidiotakkal__panaszkodott_egy_brit_no","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f054f9f2-02d9-4b7f-9687-de490d83a253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6de015e9-c275-4bf9-890a-986f804cec7c","keywords":null,"link":"/elet/20200831_Tele_volt_a_jarat_covidiotakkal__panaszkodott_egy_brit_no","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:14","title":"„Tele volt a járat covidiótákkal” – panaszkodott egy brit nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]