Korábban közel félmilliárd forintért próbálta értékesíteni a Kalocsa Hotelt egy magáncég, amely a tulajdonosa az impozáns épületnek – szúrta ki az Átlátszó, ahogy azt is, hogy 2,1 milliárd forintot kapott az egyházmegye, hogy megvásárolják az ingatlant, és felújítsák azt.

Bábel Balázs, az egyházmegye élén álló érsek ugyan nem válaszolt az Átlátszó kérdéseire, irodája azt írta, hogy „magasabb fórumokkal egyeztettek”, és ennek alapján azt tanácsolták a portál munkatársának, hogy olvassa el a Petőfi Népét, az abban megjelent cikkben minden benne van.

A kalohirek.hu már foglalkozott a témával decemberben, amikor a Magyar Közlönyben megjelent az egyházmegye támogatása. A helyi lapnak még készséggel nyilatkozott az érsek, ebből kiderül, hogy november végén a miniszterelnök „leugrott” Kalocsára, hogy a 70. születésnapján felköszöntse Bábel Balázst. A téren sétálva, ahol több egyházi épület is van, Orbán Viktor meglátta a Hotel Kalocsát, majd miután kiderült, hogy magánkézben van a szálloda, gyorsan intézkedett. A beszélgetés szerint már egy héttel később dokumentumokat kértek be az egyházmegyétől, majd december 17-én a Közlönyben is megjelent a 2,1 milliárd forintos támogatásról szóló rendelet. Az Átlátszó a földhivatali bejegyzés alapján azt írta, hogy december 22-én az adásvétel is megtörtént.