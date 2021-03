Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz vakcinagyártó szerint ez nagy lépés a vakcina uniós jóváhagyásához.","shortLead":"Az orosz vakcinagyártó szerint ez nagy lépés a vakcina uniós jóváhagyásához.","id":"20210304_Europai_Gyogyszerugynokseg_Szputnyik_V_vizsgalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1138f61-de95-46c5-8e20-76ecfd617f14","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_Europai_Gyogyszerugynokseg_Szputnyik_V_vizsgalat","timestamp":"2021. március. 04. 10:58","title":"Az Európai Gyógyszerügynökség megkezdte a Szputnyik V vizsgálatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cfeb048-e08d-4bb9-a533-aa3a1c97f050","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egyik legdrágább magyar stadion lehet a másodosztályú Nyíregyházáé.","shortLead":"Az egyik legdrágább magyar stadion lehet a másodosztályú Nyíregyházáé.","id":"20210304_nyiregyhazi_stadion_dragulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cfeb048-e08d-4bb9-a533-aa3a1c97f050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8abd276e-c4d8-4220-a3f9-324140e99636","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210304_nyiregyhazi_stadion_dragulas","timestamp":"2021. március. 04. 06:48","title":"Tovább drágul a nyíregyházi stadion, akár 19 milliárd forintot is elkölthetnek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c85cdcb-a599-49b7-9c3e-157904a4f9a5","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Még egyáltalán nem lehet tudni, hogy a Fidesz EP-képviselői hol folytatják az európai porondon, de az egyik lehetséges szövetségesüknél máris aggodalmat okozott a Fidesz esetleges érkezése.","shortLead":"Még egyáltalán nem lehet tudni, hogy a Fidesz EP-képviselői hol folytatják az európai porondon, de az egyik lehetséges...","id":"20210305_A_belga_nacionalistaknak_nem_hinyzik_a_Fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c85cdcb-a599-49b7-9c3e-157904a4f9a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f5e62e2-c3a3-4cfc-874e-39b615919c03","keywords":null,"link":"/eurologus/20210305_A_belga_nacionalistaknak_nem_hinyzik_a_Fidesz","timestamp":"2021. március. 05. 11:49","title":"A belga nacionalistáknak nem hiányzik a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7818b393-1c62-407b-9edd-b3a76ab066c1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mélyen a pénztárcájába kell majd nyúlnia annak, aki vágyik rá.","shortLead":"Mélyen a pénztárcájába kell majd nyúlnia annak, aki vágyik rá.","id":"20210304_micimacko_lego","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7818b393-1c62-407b-9edd-b3a76ab066c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d85d2a-c2bc-40a6-b52d-de917773de21","keywords":null,"link":"/elet/20210304_micimacko_lego","timestamp":"2021. március. 04. 20:46","title":"Micimackós szettet ad ki a Lego","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef813517-c20b-4f6b-a742-a7f3fc7f90f1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak a WhatsApp telefonos alkalmazásával lehetett hang- és videohívásokat indítani, mostantól azonban számítógépen is megtehetjük ugyanezt.","shortLead":"Eddig csak a WhatsApp telefonos alkalmazásával lehetett hang- és videohívásokat indítani, mostantól azonban...","id":"20210304_whatsapp_hivas_telefonalas_videohivas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef813517-c20b-4f6b-a742-a7f3fc7f90f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1112374b-73c4-4bc4-94b7-f4285c70ab0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210304_whatsapp_hivas_telefonalas_videohivas","timestamp":"2021. március. 04. 13:03","title":"Régóta várt funkció érkezik a számítógépes WhatsApp-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapest főpolgármestere szerint most az a fontos, hogy elkerüljük azt a helyzetet, ami például Bergamóban uralkodott a koronavírus első hullámának idején.","shortLead":"Budapest főpolgármestere szerint most az a fontos, hogy elkerüljük azt a helyzetet, ami például Bergamóban uralkodott...","id":"20210303_Karacsony_tovabbi_korlatozasokrol_beszel_a_stadionokban_oltana","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23e649f-3617-4182-a3d5-53d2b5e2168c","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_Karacsony_tovabbi_korlatozasokrol_beszel_a_stadionokban_oltana","timestamp":"2021. március. 03. 16:37","title":"Karácsony szerint elkerülhetetlennek látszik a további szigorítás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7eb4343-b49c-41ad-87e8-ac42cfa31b90","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Átmeneti problémát feltehetően okozott a tatabányai kórház egyes osztályainak működésében, hogy többen nem írták alá hétfőn a szolgálati jogviszonyról szóló szerződést, de szerdán nem látszott, hogy káosz lenne a tatabányai Szent Borbála Kórházban. Az biztos, hogy az egyik érintett osztályon sokat kellett várni, de volt, ahol meg sem érezték a váltást.","shortLead":"Átmeneti problémát feltehetően okozott a tatabányai kórház egyes osztályainak működésében, hogy többen nem írták alá...","id":"20210304_egeszsegugy_szolgalati_jogviszony_tatabanya_szent_borbala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7eb4343-b49c-41ad-87e8-ac42cfa31b90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8649f8f7-a18e-43d1-8ea1-e18633ded448","keywords":null,"link":"/itthon/20210304_egeszsegugy_szolgalati_jogviszony_tatabanya_szent_borbala","timestamp":"2021. március. 04. 16:00","title":"A betegellátás zajlik, de vannak problémák az orvoshiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b3e3827-c5f9-42af-80ad-85172057233c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kaliforniai Egyetem mérnökei olyan robotot fejlesztettek ki, ami képes arra, hogy még egy súlyos sérülés után is meggyógyítsa önmagát.","shortLead":"A Kaliforniai Egyetem mérnökei olyan robotot fejlesztettek ki, ami képes arra, hogy még egy súlyos sérülés után is...","id":"20210303_ongyogyito_robot_robothal_robotika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b3e3827-c5f9-42af-80ad-85172057233c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a672728-e183-4922-96d1-7ae14033e2be","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_ongyogyito_robot_robothal_robotika","timestamp":"2021. március. 03. 20:03","title":"Három részre vágták, mégis összerakta magát a robot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]