[{"available":true,"c_guid":"9d9ab93a-203e-4f77-8955-3fe1a426e115","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A szándékok nagyra törőek Európában, de nem világos, ki is vezeti a szövetséget – mutat rá a CNN. Az amerikai hírtelevízió emlékeztet: a dolgok már odáig jutottak, hogy többször is lemondásra szólították fel Ursula von der Leyent, illetve a külpolitikai főmegbízottat.","shortLead":"A szándékok nagyra törőek Európában, de nem világos, ki is vezeti a szövetséget – mutat rá a CNN. Az amerikai...","id":"20210215_CNN_Sulyos_helyzetben_az_EU__reszben_Magyarorszag_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d9ab93a-203e-4f77-8955-3fe1a426e115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bafdab3d-3170-4f44-844a-ab1d5f861440","keywords":null,"link":"/360/20210215_CNN_Sulyos_helyzetben_az_EU__reszben_Magyarorszag_miatt","timestamp":"2021. február. 15. 08:40","title":"CNN: Története legsúlyosabb válságát éli az EU – részben Magyarország miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e95a52a-336f-4081-acc4-7e373d6d0ecc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem bírtak magukkal a lengyelek, miután végre kicsit kiszabadulhattak.","shortLead":"Nem bírtak magukkal a lengyelek, miután végre kicsit kiszabadulhattak.","id":"20210215_Verekedesekbe_torkollt_a_korlatozasok_enyhitese_Lengyelorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e95a52a-336f-4081-acc4-7e373d6d0ecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b55594f-8462-478a-961e-151ebb614fc7","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Verekedesekbe_torkollt_a_korlatozasok_enyhitese_Lengyelorszagban","timestamp":"2021. február. 15. 09:24","title":"Verekedésekbe torkollt a korlátozások enyhítése Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"992bc5be-a61d-40ca-890b-a70d56cae837","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mivel a balesetet szenvedő nő elhagyta az autóját, a rendőrök először nem találták meg a helyszínen.\r

","shortLead":"Mivel a balesetet szenvedő nő elhagyta az autóját, a rendőrök először nem találták meg a helyszínen.\r

","id":"20210216_Szaladkorlat_gyalog_M0s_Maglod","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=992bc5be-a61d-40ca-890b-a70d56cae837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9ddda9-d022-42cd-9945-53aac1df6c29","keywords":null,"link":"/cegauto/20210216_Szaladkorlat_gyalog_M0s_Maglod","timestamp":"2021. február. 16. 07:56","title":"Szalagkorlátnak csapódott autójával, majd gyalog indult el az M0-son egy ittas nő Maglódnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d6ea75e-0a6d-4c94-a32f-dc6f6e4e8f95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy sikernek tűnik a Galaxy S21 család, azonban sokaknak még mindig a vágyálom kategóriájában maradnak ezek az eszközök, meglehetősen borsos áruk miatt. Azonban úgy tűnik, a Samsungnak az idén is lehet egy kellemes meglepetése.","shortLead":"Nagy sikernek tűnik a Galaxy S21 család, azonban sokaknak még mindig a vágyálom kategóriájában maradnak ezek...","id":"20210215_samsung_galaxy_s21_fe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d6ea75e-0a6d-4c94-a32f-dc6f6e4e8f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f03e9cf-2c26-4ca1-bfed-f27e330c044f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210215_samsung_galaxy_s21_fe","timestamp":"2021. február. 15. 07:03","title":"Lehet, hogy érdemes várni? A Galaxy S21 is kaphat olcsóbb változatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00620cb-3fb5-40d7-9f4c-fd1b19bde38d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alapmodell telepének kapacitása ötszöröse lesz egy Model S kapacitásának.","shortLead":"Az alapmodell telepének kapacitása ötszöröse lesz egy Model S kapacitásának.","id":"20210215_kiderult_mekkora_akkumulator_kerul_a_tesla_kamionjaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d00620cb-3fb5-40d7-9f4c-fd1b19bde38d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66b78e0a-3e08-4ea9-8587-c59b86340d53","keywords":null,"link":"/cegauto/20210215_kiderult_mekkora_akkumulator_kerul_a_tesla_kamionjaba","timestamp":"2021. február. 15. 11:21","title":"Kiderült, mekkora akkumulátor kerül a Tesla kamionjába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa627744-c27a-4bf3-a1d7-d9d93a05ac8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Néhány év leforgása alatt 600 kilométerrel voltak kénytelenek arrébb úszni a fiatal fehér cápák Kalifornia közelében. ","shortLead":"Néhány év leforgása alatt 600 kilométerrel voltak kénytelenek arrébb úszni a fiatal fehér cápák Kalifornia közelében. ","id":"20210214_fehercapa_klimavaltozas_kalifornia_veszelyeztetett_capatamadas_halaszat_ocean","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa627744-c27a-4bf3-a1d7-d9d93a05ac8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee30fcea-1412-4025-82ca-5c9ffed156f7","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_fehercapa_klimavaltozas_kalifornia_veszelyeztetett_capatamadas_halaszat_ocean","timestamp":"2021. február. 14. 11:40","title":"Már több száz kilométerrel arrébb is felbukkannak a fehércápák a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89dfe0d-39a8-4b00-a5b4-effd22ee971d","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Nem egy nap alatt végzik ki a független médiumokat, a most tervezett adótörvény csak egy eleme a varsói kormány politikájának – mondta a hvg.hu-nak Daniel Rzasa, a 300gospodarka.pl nevű gazdasági portál főszerkesztője. Ám szerinte nem biztos, hogy a javaslatból törvény lesz, mert Kaczynskiék tartanak az amerikai reakcióktól.","shortLead":"Nem egy nap alatt végzik ki a független médiumokat, a most tervezett adótörvény csak egy eleme a varsói kormány...","id":"20210215_Igy_szalamizzak_le_a_fuggetlen_mediumokat_Lengyelorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e89dfe0d-39a8-4b00-a5b4-effd22ee971d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a19c46-3367-42e4-8f8b-f9200de353fb","keywords":null,"link":"/360/20210215_Igy_szalamizzak_le_a_fuggetlen_mediumokat_Lengyelorszagban","timestamp":"2021. február. 15. 14:10","title":"Lengyelországban így szalámizzák le a független médiumokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az engedélyeztetési eljárás biztonsági követelményei nem változnak, de nem kell majd minden vizsgálati szakaszt lefolytatni, hogy hamarabb juthassunk vakcinához.","shortLead":"Az engedélyeztetési eljárás biztonsági követelményei nem változnak, de nem kell majd minden vizsgálati szakaszt...","id":"20210214_Unios_biztos_gyorsitott_eljarassal_engedelyeztetik_a_mutaciok_ellen_kifejlesztett_oltasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bcfd25-3d68-4de3-a667-ac0c0ced369f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210214_Unios_biztos_gyorsitott_eljarassal_engedelyeztetik_a_mutaciok_ellen_kifejlesztett_oltasokat","timestamp":"2021. február. 14. 12:55","title":"Gyorsított eljárással engedélyezteti majd az EU a mutációk ellen kifejlesztett oltásokat és gyógyszereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]