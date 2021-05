„Az Empire State Building kilencven év alatt rengeteg rekordot tartott és megszabta a fejlődés irányát is. Most pedig egy olyan teljesen korszerűsített épület, amely mindenben megfelel a XXI. század kihívásainak” – mondta a 90. évforduló alkalmából Anthony Malkin, az épületet kezelő cég igazgatója. A New York szimbólumának számító épületet az ünnep alkalmából különleges módon világítják ki, az éjszaka folyamán szikrázó fehér fény borítja majd be a várost.

Az Empire State Building – a világ első százemeletesnél magasabb háza – negyven éven át volt a világ legmagasabb épülete. 1971-ben a később, a 2001-es New York-i terrortámadásokban lerombolt World Trade Center vette át az elsőséget.

Nem csak magasságával döntött rekordot: 1930-ban kezdték építeni, s ez azt jelenti, hogy 14 hónap alatt húzták fel a toronyházat. A több évig tartó felújítás során most az épület működtetéséhez szükséges energiát a szél szolgáltatja, s korszerűsítették az épület valamennyi biztonsági rendszerét is.

A kilencven éves épület art deco stílusban készült, az építkezésen 3400 ember dolgozott, s a tető magassága 381 méter. A 102 emeletes 209 ezer négyzetméteres alapterületének túlnyomó többségét irodák foglalják el, kilátóteraszán pedig milliók tekinthették meg a város többi nevezetességét. Az épület teljes súlya 365 ezer tonna, ebből 60 ezer tonnát tesz ki az acél. Az Empire State Buildingben 75 lift üzemel.

Egy videó a tíz évig tartó felújításról: