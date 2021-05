Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b0195aad-ee74-4af4-a921-9e9b930cab05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fenyegető üzeneteket a Facebookon kapta a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja.","shortLead":"A fenyegető üzeneteket a Facebookon kapta a Demokratikus Koalíció elnökségi tagja.","id":"20210504_kalman_olga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0195aad-ee74-4af4-a921-9e9b930cab05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d3c0f6-afb0-4d4c-ae3d-afb43e25a4c1","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_kalman_olga","timestamp":"2021. május. 04. 16:31","title":"Fejlevágással, a családja kiirtásával fenyegették meg Kálmán Olgát a Facebookon, feljelentést tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit fél órán belül elfogták a rendőrök.","shortLead":"A férfit fél órán belül elfogták a rendőrök.","id":"20210504_Kessel_fenyegetve_rablas_Ferenc_koruti_villamosmegallo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79bbaef4-5b6d-447c-aaf4-374658192152","keywords":null,"link":"/itthon/20210504_Kessel_fenyegetve_rablas_Ferenc_koruti_villamosmegallo","timestamp":"2021. május. 04. 07:50","title":"Késsel fenyegetve raboltak ki egy párt a Ferenc körúti villamosmegállóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f549f755-179e-4f32-8bf1-0c847d73ce83","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápoltak, a lélegeztetőgépen lévők száma, és az új fertőzöttek száma is csökken. 