Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bcccc469-b42b-40e6-8b64-d308c7554ab3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A lvivi (lembergi) megyei tanács átmenetileg betiltja az orosz nyelvű könyveket, filmeket, dalokat és egyéb kulturális termékeket. A tiltás addig marad érvényben, amíg Oroszország nem adja vissza az Ukrajnától elvett Krímet.



","shortLead":"A lvivi (lembergi) megyei tanács átmenetileg betiltja az orosz nyelvű könyveket, filmeket, dalokat és egyéb kulturális...","id":"20180920_Lvivben_betiltottak_az_orosz_kulturat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcccc469-b42b-40e6-8b64-d308c7554ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8092496-3ec8-4803-9e32-5a96e66bd10b","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Lvivben_betiltottak_az_orosz_kulturat","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:14","title":"Lvivben betiltották az orosz kultúrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bc5ec7b-9913-4578-b004-d4c338f001fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bekérette Spanyolország budapesti nagykövetét szerdán a Külgazdasági és Külügyminisztérium a spanyol külügyminiszter Magyarországot bíráló nyilatkozata miatt.","shortLead":"Bekérette Spanyolország budapesti nagykövetét szerdán a Külgazdasági és Külügyminisztérium a spanyol külügyminiszter...","id":"20180919_Idegengyulolettel_vadolta_a_spanyol_kulugyminiszter_a_magyar_kormanyt_bekerettek_a_nagykovetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bc5ec7b-9913-4578-b004-d4c338f001fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deda6a64-0aa0-447f-a788-0cda2f54b742","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Idegengyulolettel_vadolta_a_spanyol_kulugyminiszter_a_magyar_kormanyt_bekerettek_a_nagykovetet","timestamp":"2018. szeptember. 19. 15:22","title":"Idegengyűlölettel vádolta a spanyol külügyminiszter a magyar kormányt, bekérették a nagykövetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd010a7-3a3d-493c-b2a1-09421f2edd42","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem gondolná, de az oldal látogatói alig várják, hogy döntsenek - és a kontrasztosabb gombot fogják megnyomni. Itt van öt egyszerű trükk, aminek még az sem tud ellenállni, aki érti, milyen marketingfogások állnak a háttérben.","shortLead":"Nem gondolná, de az oldal látogatói alig várják, hogy döntsenek - és a kontrasztosabb gombot fogják megnyomni. Itt van...","id":"20180920_Online_ertekesit_Igy_hajlitsa_el_a_valosagot_hogy_porogjon_az_oldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cd010a7-3a3d-493c-b2a1-09421f2edd42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b214686-832e-4c1e-b51e-4372ccae5123","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Online_ertekesit_Igy_hajlitsa_el_a_valosagot_hogy_porogjon_az_oldal","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:05","title":"Online értékesít? Így hajlítsa el a valóságot, hogy pörögjön az oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bdbbe1-6f8d-42f0-90ac-51c814eeb716","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A balti államok hivatalos tiltakozásának engedve a cég már nem árusítja a Szovjetunió szimbólumait ábrázoló pólókat. ","shortLead":"A balti államok hivatalos tiltakozásának engedve a cég már nem árusítja a Szovjetunió szimbólumait ábrázoló pólókat. ","id":"20180920_Engedett_a_Walmart_leveszik_a_CCCPs_polokat_a_polcokrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35bdbbe1-6f8d-42f0-90ac-51c814eeb716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fde51f8-430a-445f-972a-5a8e73eaadeb","keywords":null,"link":"/kkv/20180920_Engedett_a_Walmart_leveszik_a_CCCPs_polokat_a_polcokrol","timestamp":"2018. szeptember. 20. 10:18","title":"Engedett a Walmart: leveszik a CCCP-s pólókat a polcokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e7a34ce-85af-43b9-84aa-60e7f87ebfa9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök szerdán minden korábbinál élesebb támadást indított igazságügy-minisztere, Jeff Sessions ellen. „Nekem nincs is igazságügyi miniszterem” – mondta többek között a Fehér Ház ura. Nem kizárt, hogy a nyilatkozat annak a jele, hogy Trump hamarosan leváltja a tárcavezetőt.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök szerdán minden korábbinál élesebb támadást indított igazságügy-minisztere, Jeff Sessions...","id":"20180919_Trump_ezuttal_igazsagugyi_miniszterenek_ment_neki__nem_kicsit_nagyon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e7a34ce-85af-43b9-84aa-60e7f87ebfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31035782-f3df-4f8f-8999-488464ae7e9f","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_Trump_ezuttal_igazsagugyi_miniszterenek_ment_neki__nem_kicsit_nagyon","timestamp":"2018. szeptember. 19. 18:08","title":"Trump ezúttal igazságügyi miniszterének ment neki – nem kicsit, nagyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5f3366-8fac-4d44-be18-5b6222a66f1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hidegfront jön a hétvégén, lesz, ahol a 20 fokot sem éri el a hőmérő higanyszála. ","shortLead":"Hidegfront jön a hétvégén, lesz, ahol a 20 fokot sem éri el a hőmérő higanyszála. ","id":"20180921_Egy_nap_maradt_a_nyarias_melegbol_szombattol_itt_az_osz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d5f3366-8fac-4d44-be18-5b6222a66f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f83437-0f12-49a2-a5c3-5a346ae1076f","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Egy_nap_maradt_a_nyarias_melegbol_szombattol_itt_az_osz","timestamp":"2018. szeptember. 21. 05:35","title":"Egy nap maradt a nyárias melegből, szombattól itt az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af40bab-f1c5-49e4-b36a-b69c11da67c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És igen, a szerepeket továbbra is Tom Hiddleston és Elizabeth Olsen alakítanák.","shortLead":"És igen, a szerepeket továbbra is Tom Hiddleston és Elizabeth Olsen alakítanák.","id":"20180919_Tobzodhatnak_a_Marvelrajongok_sajat_sorozatot_kap_Loki_es_a_Skarlat_Boszorkany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2af40bab-f1c5-49e4-b36a-b69c11da67c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334bba1d-af4e-4831-b0f4-0fe55ecc0b09","keywords":null,"link":"/kultura/20180919_Tobzodhatnak_a_Marvelrajongok_sajat_sorozatot_kap_Loki_es_a_Skarlat_Boszorkany","timestamp":"2018. szeptember. 19. 14:42","title":"Tobzódhatnak a Marvel-rajongók: saját sorozatot kaphat Loki és a Skarlát Boszorkány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30422222-65d7-440c-b296-8f95024e951b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 26 éves Shin Lim kártyái csak úgy füstöltek a verseny során, a közönségkedvenc 14 éves Courtney Hadwin a hatodik helyen végzett. ","shortLead":"A 26 éves Shin Lim kártyái csak úgy füstöltek a verseny során, a közönségkedvenc 14 éves Courtney Hadwin a hatodik...","id":"20180920_Americas_Got_Talent_verseny_gyoztes_donto_Shin_Lim","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30422222-65d7-440c-b296-8f95024e951b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ffe0d84-515a-4181-8622-b4247e19a62c","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Americas_Got_Talent_verseny_gyoztes_donto_Shin_Lim","timestamp":"2018. szeptember. 20. 16:30","title":"Nem hittek a szemüknek – bűvész nyerte az America's Got Talent versenyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]