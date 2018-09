Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kijöttek a szeptember 22-ei ötös lottó nyerőszámok, volt egy telitalálatos szelvény.","shortLead":"Kijöttek a szeptember 22-ei ötös lottó nyerőszámok, volt egy telitalálatos szelvény.","id":"20180922_38_es_69_koze_ikszelte_az_osszes_szamot_a_lotton_Akkor_jo_hirunk_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281481b0-930e-4767-883a-18780ffd0780","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180922_38_es_69_koze_ikszelte_az_osszes_szamot_a_lotton_Akkor_jo_hirunk_van","timestamp":"2018. szeptember. 22. 20:01","title":"38 és 69 közé ikszelte az összes számot a lottón? Lehet, hogy Ön vitte el az ötöst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a47de9e-c397-4c6d-af8d-f4990147d324","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Komoly döntést hozott a Porsche vezetése, és azt is elárulták, milyen jövőt képzelnek el a cégnek.","shortLead":"Komoly döntést hozott a Porsche vezetése, és azt is elárulták, milyen jövőt képzelnek el a cégnek.","id":"20180923_volkswagen_botrany_dizelbotrany_porsche","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a47de9e-c397-4c6d-af8d-f4990147d324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1ceaa9-3dcd-437c-a736-2dfd44f5ce1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_volkswagen_botrany_dizelbotrany_porsche","timestamp":"2018. szeptember. 23. 18:41","title":"Nem gyárt többé dízelautót a Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88b771d4-fa88-4876-a828-eebf1c427cd7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kenyában a vadvédelmi hatóságok 11 orrszarvút akartak áttelepíteni egy kedvezőbb körülményeket biztosító régióba. De a szállítók hibáztak, az állatok elpusztultak. Egyszerűen kiszáradtak.","shortLead":"Kenyában a vadvédelmi hatóságok 11 orrszarvút akartak áttelepíteni egy kedvezőbb körülményeket biztosító régióba. De...","id":"20180924_A_hozza_nem_ertes_es_a_hatosagi_felrenezes_tizedeli_Afrika_paratlan_vadallomanyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88b771d4-fa88-4876-a828-eebf1c427cd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe1fb46-8d52-4192-9e9c-3fe392750454","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_A_hozza_nem_ertes_es_a_hatosagi_felrenezes_tizedeli_Afrika_paratlan_vadallomanyat","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:07","title":"A hozzá nem értés és a hatósági „félrenézés” tizedeli Afrika páratlan vadállományát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába ígértek mentesítő buszt, az sem érkezett meg.","shortLead":"Hiába ígértek mentesítő buszt, az sem érkezett meg.","id":"20180924_Hat_ora_alatt_tette_meg_a_vonat_a_BudapestAlbertirsa_tavot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff418425-aa87-4cad-b9c3-bf31847f8b1b","keywords":null,"link":"/kkv/20180924_Hat_ora_alatt_tette_meg_a_vonat_a_BudapestAlbertirsa_tavot","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:34","title":"Hat óra alatt tette meg a vonat a Budapest–Albertirsa-távot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4925ef2-0bd7-498b-aae2-17a7534047cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Törökszentmiklós polgármesterének hála, most már lehet kihajtani és behajtani is.","shortLead":"Törökszentmiklós polgármesterének hála, most már lehet kihajtani és behajtani is.","id":"20180923_Kaput_igy_meg_nem_adott_at_polgarmester_rendorezredesnek__foto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4925ef2-0bd7-498b-aae2-17a7534047cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012dfc9a-008e-4bf9-a5ac-6ec128c451c3","keywords":null,"link":"/itthon/20180923_Kaput_igy_meg_nem_adott_at_polgarmester_rendorezredesnek__foto","timestamp":"2018. szeptember. 23. 12:57","title":"Kaput így még nem adott át polgármester rendőrezredesnek – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decd5303-22b2-4913-8db4-a692e85fbe5b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez az eset is a nyolcvanas évek elején történt egy kollégiumi bulin. ","shortLead":"Ez az eset is a nyolcvanas évek elején történt egy kollégiumi bulin. ","id":"20180924_Ujabb_no_vadolja_zaklatassal_Trump_fobirojeloltjet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=decd5303-22b2-4913-8db4-a692e85fbe5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03e7823-8511-47ba-80ea-27ac6fe4278a","keywords":null,"link":"/vilag/20180924_Ujabb_no_vadolja_zaklatassal_Trump_fobirojeloltjet","timestamp":"2018. szeptember. 24. 09:03","title":"Újabb nő vádolja zaklatással Trump főbírójelöltjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c652e69-f9d7-47d6-8eb9-5ee6e685a84d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Borsod legszegényebb településein ezreket kell fizetnie annak, aki alaptalanul hívja ki az ügyeletet Edelényben, az orvosi ügyeletet fenntartó önkormányzat döntött így a múlt héten. A \"kényelmi szolgáltatásokra\" kiszabott díjak bevezetését a képviselők is megszavazták. Az alapellátás viszont alanyi jogon jár, így a döntés törvénytelen lehet.","shortLead":"Borsod legszegényebb településein ezreket kell fizetnie annak, aki alaptalanul hívja ki az ügyeletet Edelényben...","id":"20180924_Orvosi_ugyelet_Edelenyben_Fizessenek_a_kamuriasztasok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c652e69-f9d7-47d6-8eb9-5ee6e685a84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10558be-6825-4ddb-bba4-26e4675a556d","keywords":null,"link":"/kkv/20180924_Orvosi_ugyelet_Edelenyben_Fizessenek_a_kamuriasztasok_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 24. 06:45","title":"Orvosi ügyelet Edelényben: Fizessenek a kamuriasztások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81cb094e-c292-444d-8849-b0a89bd52ef3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Comcast elviheti Rupert Murdock orra elől a Sky-t.","shortLead":"A Comcast elviheti Rupert Murdock orra elől a Sky-t.","id":"20180923_Meg_oktoberben_komoly_felvasarlas_lesz_a_televizios_piacon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81cb094e-c292-444d-8849-b0a89bd52ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5b659be-debb-436b-9b13-0bb01137fd02","keywords":null,"link":"/kkv/20180923_Meg_oktoberben_komoly_felvasarlas_lesz_a_televizios_piacon","timestamp":"2018. szeptember. 23. 12:27","title":"Még októberben komoly felvásárlás lesz a televíziós piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]