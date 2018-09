Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e061c102-9340-4704-999f-ff30c80e15e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az új négykerék-hajtású járgány elsősorban tekintélyt parancsoló külsejéről, illetve elementáris erejéről ismerszik meg. ","shortLead":"Ez az új négykerék-hajtású járgány elsősorban tekintélyt parancsoló külsejéről, illetve elementáris erejéről ismerszik...","id":"20180925_ha_darth_vader_terepjarot_valasztana_erre_a_707_loeros_szornyetegre_voksolna_rezvani_tank_v8","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e061c102-9340-4704-999f-ff30c80e15e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6898c200-cc14-4194-a70e-a3a0ac20c6b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_ha_darth_vader_terepjarot_valasztana_erre_a_707_loeros_szornyetegre_voksolna_rezvani_tank_v8","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:21","title":"Ha Darth Vader terepjárót választana, erre a 707 lóerős szörnyetegre voksolna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231bdcd9-95eb-455b-9400-72f7202f5326","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az önvezető technológiának köszönhetően teljesen át fog alakulni a járművek utastere. Az IKEA csinált néhány látványtervet, hogy kiderüljön, (szerintük) hogyan is kell elképzelni a jövőt.","shortLead":"Az önvezető technológiának köszönhetően teljesen át fog alakulni a járművek utastere. Az IKEA csinált néhány...","id":"20180926_ikea_space10_onvezeto_auto_nappali_kavezo_szalloda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=231bdcd9-95eb-455b-9400-72f7202f5326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f499c784-6835-48e9-920c-09f2892e5f8e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180926_ikea_space10_onvezeto_auto_nappali_kavezo_szalloda","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:21","title":"A nap fotói: Az IKEA megtervezte a jövő autóit, és van köztük néhány használható ötlet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f41c1bbd-183c-4143-81f4-b35091cf263a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vajon sikerül Salmandernek megakadályoznia, hogy Grindewald valóra váltsa gonosz tervét?","shortLead":"Vajon sikerül Salmandernek megakadályoznia, hogy Grindewald valóra váltsa gonosz tervét?","id":"20180926_legendas_allatok_elozetes_trailer_varazslok_muglik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f41c1bbd-183c-4143-81f4-b35091cf263a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cebf277d-4693-4f8e-aba8-26efd1b122f0","keywords":null,"link":"/kultura/20180926_legendas_allatok_elozetes_trailer_varazslok_muglik","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:58","title":"Lesz-e háború a varázslók és muglik között? – itt a Legendás állatok 2. végső előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba08ed82-df0b-4a3f-a56f-0580962193d8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeptember végén Európa-szerte és a tengerentúlon is számos országban ünneplik a kávé világnapját, amikor kávézók és kereskedések akciókkal, különleges kóstolókkal, izgalmas kávéitalokkal várják a koffeinistákat. Magyarországon szeptember 30-án hetedik alkalommal sorakoznak fel a szakma képviselői és tehetséges, kreatív baristák, hogy beavassák a közönséget a \"fekete leves\" izgalmas titkaiba. \r

\r

","shortLead":"Szeptember végén Európa-szerte és a tengerentúlon is számos országban ünneplik a kávé világnapját, amikor kávézók és...","id":"20180925_Kavevilag_az_Akvariumban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba08ed82-df0b-4a3f-a56f-0580962193d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf80d4e-c9b6-4e9b-a6d6-2ee763787506","keywords":null,"link":"/elet/20180925_Kavevilag_az_Akvariumban","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:09","title":"Kávévilág az Akváriumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kifejezetten hideg van, ezért döntöttek úgy, hogy bekapcsolják a távfűtést. ","shortLead":"Kifejezetten hideg van, ezért döntöttek úgy, hogy bekapcsolják a távfűtést. ","id":"20180925_A_szeptembernek_sincs_meg_vege_de_Miskolcon_mar_futenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ee427c-4938-43e8-ac33-02e7643cd09b","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_A_szeptembernek_sincs_meg_vege_de_Miskolcon_mar_futenek","timestamp":"2018. szeptember. 25. 20:16","title":"A szeptembernek sincs még vége, de Miskolcon már fűtenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ccccbf-a1d2-4731-b391-d2422429d099","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180926_Bono_a_kormanyparti_sajtoban_lassan_botfulu_pedofilla_valik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9ccccbf-a1d2-4731-b391-d2422429d099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a542a2a-49b3-4626-9291-a82e226d352b","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Bono_a_kormanyparti_sajtoban_lassan_botfulu_pedofilla_valik","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:24","title":"Bono a kormánypárti sajtóban lassan botfülű pedofillá válik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5385ca99-8167-42ed-9bcc-b44ef51ab3ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az indonéz Aldi Novel Adilangot halászkunyhójával együtt a viharos szél sodorta az óceán közepére. 49 napon át kellett a hullámokon vergődve életben maradnia. ","shortLead":"Az indonéz Aldi Novel Adilangot halászkunyhójával együtt a viharos szél sodorta az óceán közepére. 49 napon át kellett...","id":"20180924_49_napig_hanykodott_az_ocean_kozepen_ez_a_tinedzser","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5385ca99-8167-42ed-9bcc-b44ef51ab3ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce90775f-7ec5-4145-b7de-b9c667662ca9","keywords":null,"link":"/elet/20180924_49_napig_hanykodott_az_ocean_kozepen_ez_a_tinedzser","timestamp":"2018. szeptember. 24. 17:12","title":"Másfél hónapig hánykódott az óceán közepén egy 18 éves fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ágyhoz kötött idős asszonyt nem ápolta, nem etette, nem is cserélte ki ágyneműjét az alkoholista férfi, sebeit sem gondozta, az asszony végül kórházba került, ahol rövidesen meghalt.","shortLead":"Az ágyhoz kötött idős asszonyt nem ápolta, nem etette, nem is cserélte ki ágyneműjét az alkoholista férfi, sebeit sem...","id":"20180925_Hagyta_meghalni_idos_edesanyjat_negy_ev_bortont_kapott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6ef2d2a-5e1d-4910-a37c-83c085a7a875","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Hagyta_meghalni_idos_edesanyjat_negy_ev_bortont_kapott","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:01","title":"Hagyta meghalni idős édesanyját, négy év börtönt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]