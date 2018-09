Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b66e4ac-d286-42ed-94b0-6bd9c7454f41","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Hol írjam alá? – kérdezik sokan, amikor eléjük teszik a hitelszerződést, mivel szeretnének mielőbb a pénzhez jutni. Pedig érdemes időt szánni és kérdezni, ha nem értjük a sokszor bonyolult jogi szöveget, nehogy később érjenek minket „zsebbevágó” meglepetések.","shortLead":"Hol írjam alá? – kérdezik sokan, amikor eléjük teszik a hitelszerződést, mivel szeretnének mielőbb a pénzhez jutni...","id":"mokk_20180927_Hitelt_vesz_fel_Az_utolso_pillanatban_is_meggondolhatja_magat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b66e4ac-d286-42ed-94b0-6bd9c7454f41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111d7bf4-5d9e-4629-86ae-622591e2d99c","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20180927_Hitelt_vesz_fel_Az_utolso_pillanatban_is_meggondolhatja_magat","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:30","title":"Hitelt vesz fel? Az utolsó pillanatban is meggondolhatja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"0090b6a1-bc0e-47cf-ac6f-38a12fd01505","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hétmilliárd forintnyi pluszpénzről van szó. A három évig tartó felújítás így akár 18 hónap alatt megvalósulhat. ","shortLead":"Hétmilliárd forintnyi pluszpénzről van szó. A három évig tartó felújítás így akár 18 hónap alatt megvalósulhat. ","id":"20180926_Es_akkor_a_kormany_elohuzott_egy_valag_penzt_a_Lanchid_felujitasara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0090b6a1-bc0e-47cf-ac6f-38a12fd01505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8903c7df-e4c8-4b8c-9172-463908d76d90","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Es_akkor_a_kormany_elohuzott_egy_valag_penzt_a_Lanchid_felujitasara","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:35","title":"És akkor a kormány előhúzott egy rakás pénzt a Lánchíd felújítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között nem közlekedtek a szerelvények. ","shortLead":"Az Örs vezér tere és a Deák Ferenc tér között nem közlekedtek a szerelvények. ","id":"20180925_Lehalt_az_alagutban_a_2es_metro_potlobuszok_viszik_az_utasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1731500-8687-433e-b11a-5681abef4fac","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_Lehalt_az_alagutban_a_2es_metro_potlobuszok_viszik_az_utasokat","timestamp":"2018. szeptember. 25. 17:44","title":"Lehalt az alagútban a 2-es metró, pótlóbuszok vitték az utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68bc1c7e-75ea-48fd-9e68-b7d8cb44ec54","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180925_Marabu_FekNyuz_Rezsicsokkentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68bc1c7e-75ea-48fd-9e68-b7d8cb44ec54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"381540d3-fa7c-4473-870e-c93afd0d4bc7","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_Marabu_FekNyuz_Rezsicsokkentes","timestamp":"2018. szeptember. 25. 19:05","title":"Marabu FékNyúz: Rezsicsökkentés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0774fae2-a871-430d-8613-56d71a93bd6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyakran fordul elő, hogy ingatlan öröklésekor a hagyatéki leltárban meghatározott értékkel az örökös nem ért egyet. Ez különösen akkor van így, amikor az örökös már eleve tudja, hogy az örökölt ingatlant el fogja adni, és nem akar a jövedelem után adózni. Az Adózóna bemutatta, mit lehet tenni ilyen esetben.","shortLead":"Gyakran fordul elő, hogy ingatlan öröklésekor a hagyatéki leltárban meghatározott értékkel az örökös nem ért egyet...","id":"20180926_Mit_tehet_az_orokos_ha_szerinte_felrearaztak_a_ra_hagyott_ingatlant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0774fae2-a871-430d-8613-56d71a93bd6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d62162d0-7833-4503-afeb-02fefbb917c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Mit_tehet_az_orokos_ha_szerinte_felrearaztak_a_ra_hagyott_ingatlant","timestamp":"2018. szeptember. 26. 06:15","title":"Mit tehet az örökös, ha szerinte félreárazták a rá hagyott ingatlant?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96269d1a-f145-42b7-a72f-c3f91547d8ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pedig profikat megszégyenítő módon főzött, és olcsón kínálta a fogásokat.","shortLead":"Pedig profikat megszégyenítő módon főzött, és olcsón kínálta a fogásokat.","id":"20180927_Tonkrement_az_ismert_teves_lakasetterme","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96269d1a-f145-42b7-a72f-c3f91547d8ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd4c39a-5e84-40c7-89cf-24ad6423076d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Tonkrement_az_ismert_teves_lakasetterme","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:40","title":"Tönkrement az ismert tévés lakásétterme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a710399-bb72-48c2-84f8-5669d81b318b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"17 ember ellen szabálysértési feljelentést tettek.","shortLead":"17 ember ellen szabálysértési feljelentést tettek.","id":"20180926_szerda_hajnalban_is_kiuritettek_a_rendorok_a_kossuth_teret","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a710399-bb72-48c2-84f8-5669d81b318b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d68e0fed-7b87-4f03-aa09-ea06f1a919d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_szerda_hajnalban_is_kiuritettek_a_rendorok_a_kossuth_teret","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:34","title":"Ma hajnalban is kiürítették a rendőrök a Kossuth teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b73489-ac9e-47e3-95f6-3a9989683c7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Randolph L. Braham a Mazsihisz elnökének küldött nyílt levelet, amelyben megköszönte, hogy a szervezet nem asszisztál a szerinte történelemhamisító múzeum megnyitásához.","shortLead":"A Randolph L. Braham a Mazsihisz elnökének küldött nyílt levelet, amelyben megköszönte, hogy a szervezet nem asszisztál...","id":"20180926_holokausztkutato_randolph_l_braham_sorsok_haza_mazsihisz_heisler_andras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97b73489-ac9e-47e3-95f6-3a9989683c7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf2002e-6fd9-4595-8277-3419836b92f1","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_holokausztkutato_randolph_l_braham_sorsok_haza_mazsihisz_heisler_andras","timestamp":"2018. szeptember. 26. 08:31","title":"A magyar holokauszt leghíresebb kutatója is felemelte szavát Schmidt Máriáék terve ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]