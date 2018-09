Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3698ee7b-7c38-4dec-bda8-ab416666e9a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Nemzeti Bank a Központi Statisztikai Hivatallal együttműködve mérte fel, hogy melyik országból mennyi pénz érkezik az itthon maradottak megsegítésére. Akad, aki majdnem 1 milliót is haza tud küldeni.","shortLead":"A Magyar Nemzeti Bank a Központi Statisztikai Hivatallal együttműködve mérte fel, hogy melyik országból mennyi pénz...","id":"20180927_Utalj_haza_fiatal__ennyi_penzt_kuldenek_a_csaladnak_a_kint_dolgozo_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3698ee7b-7c38-4dec-bda8-ab416666e9a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d78073-f45c-4c1a-b93c-803c51233c25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Utalj_haza_fiatal__ennyi_penzt_kuldenek_a_csaladnak_a_kint_dolgozo_magyarok","timestamp":"2018. szeptember. 27. 11:18","title":"Utalj haza, fiatal! – Ennyi pénzt küldenek a családnak a kint dolgozó magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def5c732-003a-4aab-8986-a9ce871b5221","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akio Toyoda több szempontból is figyelemreméltó személyiség, például sosem tagadta, hogy óriási motorsport-rajongó. Céges autóban sem kedveli a konformista stílust, nagyon úgy tűnik. ","shortLead":"Akio Toyoda több szempontból is figyelemreméltó személyiség, például sosem tagadta, hogy óriási motorsport-rajongó...","id":"20180926_Az_biztos_hogy_a_Toyota_vezerigazgatojanak_van_most_a_legmenobb_cegautoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=def5c732-003a-4aab-8986-a9ce871b5221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84e6f36-6e17-44bf-9d1e-f36e9fd69cd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180926_Az_biztos_hogy_a_Toyota_vezerigazgatojanak_van_most_a_legmenobb_cegautoja","timestamp":"2018. szeptember. 26. 14:27","title":"A Toyota a legnagyobb hibridevangélista, azért nézzék meg, mivel jár a vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb00d856-d3ef-4926-8856-78e52dbf552f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tornateremre, sportpályára kértek pénzt.","shortLead":"Tornateremre, sportpályára kértek pénzt.","id":"20180927_Ilyen_is_van_nemet_mondott_egy_felvideki_varosnak_az_MLSZ","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb00d856-d3ef-4926-8856-78e52dbf552f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52cd5cdc-7ed4-471a-9f0a-fb2fe21dd782","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Ilyen_is_van_nemet_mondott_egy_felvideki_varosnak_az_MLSZ","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:14","title":"Ilyen is van: nemet mondott egy felvidéki városnak az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de61689-0c1d-483c-9837-a04795d0ea2a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A beruházás központja a volt nemzeti fejlesztési miniszter, Seszták Miklós városa, Kisvárda.","shortLead":"A beruházás központja a volt nemzeti fejlesztési miniszter, Seszták Miklós városa, Kisvárda.","id":"20180926_Ujabb_allami_szazmilliok_mennek_koser_zoldsegek_termesztesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5de61689-0c1d-483c-9837-a04795d0ea2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff29d58-68bf-44f5-afb0-4a83bc376328","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Ujabb_allami_szazmilliok_mennek_koser_zoldsegek_termesztesere","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:35","title":"Újabb állami százmilliók mennek kóser zöldségek termesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d0505a-a0a4-4ead-b4f5-9980f4077135","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"William Sinclair nagyapja Winston Churchill mellett szolgált az I. világháborúban a brit Daily Mail értesülései szerint.","shortLead":"William Sinclair nagyapja Winston Churchill mellett szolgált az I. világháborúban a brit Daily Mail értesülései szerint.","id":"20180928_Ismert_brit_arisztokrata_zuhant_a_Lanchidrol_a_Dunaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37d0505a-a0a4-4ead-b4f5-9980f4077135&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"553aeb27-ae58-4f96-aab8-b5a9d4dc10d3","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Ismert_brit_arisztokrata_zuhant_a_Lanchidrol_a_Dunaba","timestamp":"2018. szeptember. 28. 05:50","title":"Ismert brit arisztokrata zuhant a Lánchídról a Dunába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e06ee66e-e972-4510-86e3-a046647d3d92","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az HBO nagy dobásra készül: bejárhatjuk a legikonikusabb jelenetek helyszíneit.","shortLead":"Az HBO nagy dobásra készül: bejárhatjuk a legikonikusabb jelenetek helyszíneit.","id":"20180926_Westeroson_mulatunk_beengedik_a_turistakat_a_Tronok_harca_forgatasi_helyszineire","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e06ee66e-e972-4510-86e3-a046647d3d92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7cb9b35-b6fc-49ea-8885-4c626a2004d4","keywords":null,"link":"/kultura/20180926_Westeroson_mulatunk_beengedik_a_turistakat_a_Tronok_harca_forgatasi_helyszineire","timestamp":"2018. szeptember. 26. 14:35","title":"Westeroson mulatunk: beengedik a turistákat a Trónok harca forgatási helyszíneire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elkészült az első komolyabb összehasonlítás, amelyből kiderült, hogy elődjeikhez és a konkurens andriodos csúcsmobilokhoz képest mennyi ideig bírják egy feltöltéssel az új iPhone-ok. Az Apple szemszögéből nem túl szívderítő az eredmény.","shortLead":"Elkészült az első komolyabb összehasonlítás, amelyből kiderült, hogy elődjeikhez és a konkurens andriodos...","id":"20180926_apple_iphone_xs_iphone_xs_max_akkumulator_uzemido_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0c47ea-2262-4f9a-af5f-568a844ebc89","keywords":null,"link":"/tudomany/20180926_apple_iphone_xs_iphone_xs_max_akkumulator_uzemido_teszt","timestamp":"2018. szeptember. 26. 08:03","title":"Az Apple nem így reklámozza: gyorsabban merülnek az új iPhone-ok, mint a tavalyi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7db79f4-f550-4dfb-8169-38e83fdf3189","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mentolos cukorkára öntött kólával már más is kísérletezett, komoly rakétát lehet vele csinálni.","shortLead":"A mentolos cukorkára öntött kólával már más is kísérletezett, komoly rakétát lehet vele csinálni.","id":"20180925_mentos_cola_autoabroncs_kisrlet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7db79f4-f550-4dfb-8169-38e83fdf3189&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e58d64b-a133-4e5c-bb83-f59d6d881edf","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_mentos_cola_autoabroncs_kisrlet","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:26","title":"Kerékfelfújáshoz is működik a kóla és Mentos keverék – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]