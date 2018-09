Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80c62964-fd4d-41a7-9524-b0b52c93c651","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Exkluzív lehetőségünk nyílt kipróbálni a Mercedes jó eséllyel legkülönlegesebb jelenlegi modelljét, az új G-osztály szupererős AMG csúcsmodelljét. Viszlát való világ, bye-bye racionalitás!","shortLead":"Exkluzív lehetőségünk nyílt kipróbálni a Mercedes jó eséllyel legkülönlegesebb jelenlegi modelljét, az új G-osztály...","id":"20180930_bedrogozott_dinoszaurusz_vezettuk_az_585_loeros_amg_g63at_v8_biturbo_video_terepjaro_suv_eqc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80c62964-fd4d-41a7-9524-b0b52c93c651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1b4a67e-82ff-4390-a733-f0d6a14e569c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180930_bedrogozott_dinoszaurusz_vezettuk_az_585_loeros_amg_g63at_v8_biturbo_video_terepjaro_suv_eqc","timestamp":"2018. szeptember. 30. 08:21","title":"Bedrogozott dinoszaurusz: vezettük az 585 lóerős Mercedes-AMG G63-at - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f816c39-378e-43c2-89ad-9f27de123582","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google tavaly nyáron bemutatott mobilos hírszolgáltatása nem csak új nevet, egy kiadós ráncfelvarrást és néhány új funkciót is kapott.","shortLead":"A Google tavaly nyáron bemutatott mobilos hírszolgáltatása nem csak új nevet, egy kiadós ráncfelvarrást és néhány új...","id":"20180928_google_hirfolyam_discover_google_kereso_android_hirek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f816c39-378e-43c2-89ad-9f27de123582&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a5347e-2747-4fc1-b3d5-0651ebea315a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180928_google_hirfolyam_discover_google_kereso_android_hirek","timestamp":"2018. szeptember. 28. 17:03","title":"Feltuningolták a Google telefonos hírolvasóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f970a402-49aa-47d8-bda2-ca304d7e4d34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Idióták és gyüttmentek kérdéseire nem válaszolnék” – írta a tőle megszokott stílusban Sallai R Benedek a párttársainak, akik a Szél Bernadett elleni újabb fegyelmi kezdeményezése miatt bírálták.","shortLead":"„Idióták és gyüttmentek kérdéseire nem válaszolnék” – írta a tőle megszokott stílusban Sallai R Benedek...","id":"20180928_Anyukajat_ejtse_teherbe_apukaja_ravatalan__ujabb_Sallailevel_borzolja_a_kedelyeket_az_LMPben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f970a402-49aa-47d8-bda2-ca304d7e4d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91355f8c-653a-416e-9a2c-90c31cad0a10","keywords":null,"link":"/itthon/20180928_Anyukajat_ejtse_teherbe_apukaja_ravatalan__ujabb_Sallailevel_borzolja_a_kedelyeket_az_LMPben","timestamp":"2018. szeptember. 28. 14:41","title":"Újabb Sallai-levél borzolja a kedélyeket az LMP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5ed3d9-0cc7-46f7-a4e0-69d6d914d08f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kétéves gyermek oxigénkészlete fogyóban volt, a rendőrök vezették ki a dugóból az autót. ","shortLead":"Egy kétéves gyermek oxigénkészlete fogyóban volt, a rendőrök vezették ki a dugóból az autót. ","id":"20180928_Nem_volt_eleg_oxigenjuk_rendorok_mentettek_ki_a_dugobol_a_csaladot_az_M3ason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf5ed3d9-0cc7-46f7-a4e0-69d6d914d08f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5deda76-f6ac-4888-86e9-5a025bddff24","keywords":null,"link":"/cegauto/20180928_Nem_volt_eleg_oxigenjuk_rendorok_mentettek_ki_a_dugobol_a_csaladot_az_M3ason","timestamp":"2018. szeptember. 28. 18:49","title":"Nem volt elég oxigénjük, rendőrök mentették ki a dugóból a családot az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180929_nagybritannia_magyarorszag_szuletesszam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ddcab7b-fd85-4a98-8298-b1caa80d6488","keywords":null,"link":"/elet/20180929_nagybritannia_magyarorszag_szuletesszam","timestamp":"2018. szeptember. 29. 17:17","title":"Angliában karácsonykor szexelnek a legtöbben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f6251a3-9bf6-442d-921d-9941cd4939b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kis műhelytitok: a Fülkét rendszerint pénteken vesszük fel, így tettünk ezen a héten is. Munkatársaink arról beszélgettek, miként zavarodott meg a teljes kormánypárti kommunikáció Orbán Viktor és körének luxusutazásai kapcsán, és hogy mi a valódi botrány a nyaralási szokások mögött.","shortLead":"Kis műhelytitok: a Fülkét rendszerint pénteken vesszük fel, így tettünk ezen a héten is. Munkatársaink arról...","id":"20180929_Ezt_benezte_a_HVG_meg_Bayer_sem_eleg_bator_hogy_Orban_luxusutjait_megvedje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f6251a3-9bf6-442d-921d-9941cd4939b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a074f1-6a52-4387-bc2a-d7c3de63f999","keywords":null,"link":"/itthon/20180929_Ezt_benezte_a_HVG_meg_Bayer_sem_eleg_bator_hogy_Orban_luxusutjait_megvedje","timestamp":"2018. szeptember. 29. 12:30","title":"Fülke: ezt benéztük, még Bayer sem elég bátor, hogy Orbán luxusútjait megvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aae4f055-9545-4235-adc8-9368897f77fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány évig maradhat fenn az évi 4 százalékos gazdasági növekedést segítő konjunktúra, egyebek között erről beszélt Bajnai-kormány pénzügyminisztere a Vasárnapi Híreknek adott interjúban.","shortLead":"Néhány évig maradhat fenn az évi 4 százalékos gazdasági növekedést segítő konjunktúra, egyebek között erről beszélt...","id":"20180930_Oszko_Peter_a_kegyelmi_allapot_kozelgo_vegerol_es_a_keleti_penz_ararol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aae4f055-9545-4235-adc8-9368897f77fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668a6d82-e723-445e-9589-fafe4e0d50e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Oszko_Peter_a_kegyelmi_allapot_kozelgo_vegerol_es_a_keleti_penz_ararol","timestamp":"2018. szeptember. 30. 09:45","title":"Oszkó Péter a \"kegyelmi állapot\" közelgő végéről és a keleti pénz áráról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"250 járatot töröltek Európában. ","shortLead":"250 járatot töröltek Európában. ","id":"20180928_Most_40_ezer_utassal_szurt_ki_a_Ryanairsztrajk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3af574b2-4192-488f-b1fd-6df5e41a6f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5458886d-ed6d-4527-8348-2b13cd3f9bb4","keywords":null,"link":"/kkv/20180928_Most_40_ezer_utassal_szurt_ki_a_Ryanairsztrajk","timestamp":"2018. szeptember. 28. 14:46","title":"Most 40 ezer utassal szúrt ki a Ryanair-sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]