[{"available":true,"c_guid":"d189322f-bfa1-4d58-973a-556be56ba7a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szökőár, vulkánkitörés és földrengés pusztít az indonéz szigeteken, a legfrissebb hírek már több mint 1400 halottról szólnak.","shortLead":"Szökőár, vulkánkitörés és földrengés pusztít az indonéz szigeteken, a legfrissebb hírek már több mint 1400 halottról...","id":"20181003_Mar_tobb_mint_1400_halottja_van_az_indoneziai_foldrengeseknek__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d189322f-bfa1-4d58-973a-556be56ba7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b98766a-fa61-421c-b475-3f599d1133e6","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Mar_tobb_mint_1400_halottja_van_az_indoneziai_foldrengeseknek__fotok","timestamp":"2018. október. 03. 11:16","title":"Már több mint 1400 halottja van az indonéziai földrengéseknek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az ukrán külügyminisztérium Szijjártó Péter kijelentései alapján arra számít, hogy a magyar külügyminiszter nem rendeli haza önként a diplomatát, ezért kiutasítják.","shortLead":"Az ukrán külügyminisztérium Szijjártó Péter kijelentései alapján arra számít, hogy a magyar külügyminiszter nem rendeli...","id":"20181003_Mar_csutortokon_tavoznia_kell_a_beregszaszi_magyar_konzulnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ce129d2-7a5a-49a5-b5d5-8b1011dba7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a29c87db-87d7-429f-940d-432fcbb5f036","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Mar_csutortokon_tavoznia_kell_a_beregszaszi_magyar_konzulnak","timestamp":"2018. október. 03. 16:38","title":"Már csütörtökön távoznia kell a beregszászi magyar konzulnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már több gyártó is megelőzte az ötlettel azóta, hogy Kanadában legalizálták a kannabiszt.","shortLead":"Már több gyártó is megelőzte az ötlettel azóta, hogy Kanadában legalizálták a kannabiszt.","id":"20181003_Vegul_a_Pepsi_is_bejelentette_hogy_piacra_dobna_a_marihuanas_kolat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4100fd-41c4-4b98-a7f6-7e6e759a668c","keywords":null,"link":"/elet/20181003_Vegul_a_Pepsi_is_bejelentette_hogy_piacra_dobna_a_marihuanas_kolat","timestamp":"2018. október. 03. 17:41","title":"Végül a Pepsi is bejelentette, hogy piacra dobná a marihuánás kólát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közösségi média jogi oldaláról, illetve a társadalmi nemekről szóló előadás bizonyult nemkívánatosnak az MTA számára.","shortLead":"A közösségi média jogi oldaláról, illetve a társadalmi nemekről szóló előadás bizonyult nemkívánatosnak az MTA számára.","id":"20181002_Politikai_okokbol_ket_eloadast_is_betiltott_a_Magyar_Tudomanyos_Akademia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1308ec52-a3a7-4deb-a1c2-ed3ce5667569","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Politikai_okokbol_ket_eloadast_is_betiltott_a_Magyar_Tudomanyos_Akademia","timestamp":"2018. október. 02. 10:58","title":"Politikai okokból két előadást is betiltott a Magyar Tudományos Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három tendert is nyert ugyanaz a cég, ráadásul igen furcsa körülmények között akkor, amikor Domokos László ÁSZ-elnök még a Békés Megyei Önkormányzat elnöke volt.","shortLead":"Három tendert is nyert ugyanaz a cég, ráadásul igen furcsa körülmények között akkor, amikor Domokos László ÁSZ-elnök...","id":"20181003_Harom_orditoan_gyanus_kozbeszerzest_nyert_ugyanaz_a_ceg_az_ASZelnok_megyei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7720d43a-b570-4370-963a-a3b604203ecd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Harom_orditoan_gyanus_kozbeszerzest_nyert_ugyanaz_a_ceg_az_ASZelnok_megyei","timestamp":"2018. október. 03. 14:09","title":"Három ordítóan gyanús közbeszerzés is köthető az ÁSZ-elnök megyei elnökségéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418aef14-eef1-4950-9451-f914c2ab19ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fahéjas zéró kólát dob piacra a Coca-Cola, a termék az év végéig lesz elérhető.","shortLead":"Fahéjas zéró kólát dob piacra a Coca-Cola, a termék az év végéig lesz elérhető.","id":"20181003_A_CocaColanal_mar_karacsony_van_erkezik_a_fahejas_iz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=418aef14-eef1-4950-9451-f914c2ab19ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c908f978-d935-4dee-828f-c31895f89ed8","keywords":null,"link":"/elet/20181003_A_CocaColanal_mar_karacsony_van_erkezik_a_fahejas_iz","timestamp":"2018. október. 03. 13:27","title":"A Coca-Colánál már karácsony van, érkezik a fahéjas íz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f913854d-6ee9-47b9-b79b-28451f97b114","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem valószínű, hogy megtörténik, de fő az óvatosság!","shortLead":"Nem valószínű, hogy megtörténik, de fő az óvatosság!","id":"20181003_Kuka_medvebocs_Nevada_tuzoltok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f913854d-6ee9-47b9-b79b-28451f97b114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b648173b-9120-4758-98bc-251bab7fad43","keywords":null,"link":"/elet/20181003_Kuka_medvebocs_Nevada_tuzoltok","timestamp":"2018. október. 03. 12:26","title":"Ha bármikor medvebocsokat találna a kukában, így szabadítsa ki őket - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03002c31-2e25-4a00-8103-9a97b6f1e2b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megjelent a pályázat, amelyben már generálkivitelezőt keresnek. ","shortLead":"Megjelent a pályázat, amelyben már generálkivitelezőt keresnek. ","id":"20181002_Csak_megepitik_Csepelen_a_szlalomkajak_es_BMXpalyat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03002c31-2e25-4a00-8103-9a97b6f1e2b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6d9afd-393d-4b6c-8579-69e5b3882ec2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181002_Csak_megepitik_Csepelen_a_szlalomkajak_es_BMXpalyat","timestamp":"2018. október. 02. 16:10","title":"Csak megépítik Csepelen a szlalomkajak- és BMX-pályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]