[{"available":true,"c_guid":"7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Senki ne számítson békés időszakra, legszörnyűbb diktatúrákra emlékeztet az EU. Csak erős idegzetűek olvassák tovább Kocsis Máté verbális ámokfutásának részleteit. ","shortLead":"Senki ne számítson békés időszakra, legszörnyűbb diktatúrákra emlékeztet az EU. Csak erős idegzetűek olvassák tovább...","id":"20180930_Kinek_is_gurult_el_a_gyogyszere_Lepszichopatazta_Soros_Gyorgyot_a_Fidesz_frakciovezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a07a0a-21fb-443a-af74-c324a9df6170","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Kinek_is_gurult_el_a_gyogyszere_Lepszichopatazta_Soros_Gyorgyot_a_Fidesz_frakciovezetoje","timestamp":"2018. szeptember. 30. 19:44","title":"Kocsis Máté elszabadult: lepszichopatázta Soros Györgyöt a Fidesz frakcióvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a169d1e5-b08c-4e63-848f-0ed846f16bf7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy férfi harca a saját jó hírnevéért.","shortLead":"Egy férfi harca a saját jó hírnevéért.","id":"20180930_Nem_fogja_elhinni_mi_lesz_Roman_Polanski_uj_filmjenek_a_temaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a169d1e5-b08c-4e63-848f-0ed846f16bf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edbfab64-c36f-44f6-ac20-743c100692ef","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Nem_fogja_elhinni_mi_lesz_Roman_Polanski_uj_filmjenek_a_temaja","timestamp":"2018. szeptember. 30. 08:34","title":"Nem fogja elhinni, mi lesz Roman Polanski új filmjének a témája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d9663f-1da7-4307-87ff-7bd5adce598b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csizi Péter volt pécsi alpolgármester majdnem utolsónak maradt, de végül ő is kapott azért egy több milliós fizetéssel járó cégvezetői állást. ","shortLead":"Csizi Péter volt pécsi alpolgármester majdnem utolsónak maradt, de végül ő is kapott azért egy több milliós fizetéssel...","id":"20180930_Ujabb_exkepviselojenek_talalt_uj_megelhetest_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56d9663f-1da7-4307-87ff-7bd5adce598b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ac3040-a7ee-444a-a5b8-0d7490d7235a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Ujabb_exkepviselojenek_talalt_uj_megelhetest_a_Fidesz","timestamp":"2018. szeptember. 30. 22:48","title":"Újabb ex-képviselőjének talált új megélhetést a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1e7486a-841f-49cb-b295-7611e003d98e","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A csodálatra való hajlam az emberi psziché fontos tulajdonsága; figyelmen kívül hagyása vagy megbélyegzése sem fogja eltüntetni - mutat rá Alain de Botton író-filozófus A hírek című könyvében.","shortLead":"A csodálatra való hajlam az emberi psziché fontos tulajdonsága; figyelmen kívül hagyása vagy megbélyegzése sem fogja...","id":"20180930_Lehete_barmi_hasznunk_abbol_ha_hiressegeket_istenitunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1e7486a-841f-49cb-b295-7611e003d98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ef3849-a3be-48cf-a15a-dc71a86fe6f8","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180930_Lehete_barmi_hasznunk_abbol_ha_hiressegeket_istenitunk","timestamp":"2018. szeptember. 30. 19:15","title":"Lehet-e bármi hasznunk abból, ha hírességeket istenítünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f02eba95-ffed-4a5b-8744-6c4e5e0e25b3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tízéves a Megyeri híd - szinte fel sem tűnik, hogy ennyi év telt el, amióta használjuk. Az elején fura volt, aztán most már sokan nem tudnánk meglenni nélküle. ","shortLead":"Tízéves a Megyeri híd - szinte fel sem tűnik, hogy ennyi év telt el, amióta használjuk. Az elején fura volt, aztán most...","id":"20180929_De_fura_mar_tiz_eves__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f02eba95-ffed-4a5b-8744-6c4e5e0e25b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f0633c-cf2d-46ca-9672-020c938768df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_De_fura_mar_tiz_eves__fotok","timestamp":"2018. szeptember. 29. 13:43","title":"De fura, már tíz éves - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bda01b0-ed08-45a8-af41-b0b9169081c2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Új kolibrifajt fedeztek fel tavaly a kutatók az ecuadori Andokban, ám alacsony egyedszáma, speciális élőhelye és az emberi tevékenység jelentette fenyegetés miatt, a faj valószínűleg már most súlyosan veszélyeztetett.","shortLead":"Új kolibrifajt fedeztek fel tavaly a kutatók az ecuadori Andokban, ám alacsony egyedszáma, speciális élőhelye és...","id":"20180929_kek_torku_tunderkolibri_oreotrochilus_cyanolaemus_veszelyeztetett_faj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bda01b0-ed08-45a8-af41-b0b9169081c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0271ce-2bc2-4700-b0d5-65192d3f830c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180929_kek_torku_tunderkolibri_oreotrochilus_cyanolaemus_veszelyeztetett_faj","timestamp":"2018. szeptember. 29. 16:33","title":"Bajban a kék torkú tündérkolibri: alig fedezték fel, máris súlyosan veszélyeztetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Győrhöz közeli településen bérelt szobát, ahol szinte profi kenderültetvényt alakított ki.","shortLead":"Egy Győrhöz közeli településen bérelt szobát, ahol szinte profi kenderültetvényt alakított ki.","id":"20181001_Tobb_szaz_to_kendert_nevelt_a_tetoterben_egy_osztrak_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4448e79-628e-4021-aac6-de9d47ed6d13","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Tobb_szaz_to_kendert_nevelt_a_tetoterben_egy_osztrak_ferfi","timestamp":"2018. október. 01. 09:30","title":"Több száz tő kendert nevelt a tetőtérben egy osztrák férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07a8340-7195-43c9-81ac-dfeb72329f9d","c_author":"MTA","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180929_Jurgen_Klopp_csereje_pontot_szerzett_a_Liverpoolnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d07a8340-7195-43c9-81ac-dfeb72329f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2840286c-ae36-4379-9621-fd94f832fdf3","keywords":null,"link":"/sport/20180929_Jurgen_Klopp_csereje_pontot_szerzett_a_Liverpoolnak","timestamp":"2018. szeptember. 29. 20:46","title":"Jürgen Klopp cseréje pontot szerzett a Liverpoolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]