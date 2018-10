Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0dcf2b6-fdb8-410e-9c0a-e3b91e19dc68","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olasz Robin Hood így akart segíteni azokon, akik amúgy nem kaphattak volna hitelt. A börtönt megúszta, de állásából kirúgták.","shortLead":"Az olasz Robin Hood így akart segíteni azokon, akik amúgy nem kaphattak volna hitelt. A börtönt megúszta, de állásából...","id":"20181005_1_millio_eurot_emelt_at_a_gazdagoktol_a_szegenyek_szamlajara_az_olasz_bankar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0dcf2b6-fdb8-410e-9c0a-e3b91e19dc68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0780869-ca30-4cff-a274-38ab3900b340","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_1_millio_eurot_emelt_at_a_gazdagoktol_a_szegenyek_szamlajara_az_olasz_bankar","timestamp":"2018. október. 05. 16:44","title":"1 millió eurót emelt át a gazdagoktól a szegények számlájára az olasz bankár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f864b6d1-bee7-4113-8686-044f8a1604d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Először hirdették meg a Mentes-M versenyt, ahol tizenegy kategóriában bírálták el a piacból egyre nagyobb szeletet hasító mentes élelmiszereket. ","shortLead":"Először hirdették meg a Mentes-M versenyt, ahol tizenegy kategóriában bírálták el a piacból egyre nagyobb szeletet...","id":"20181005_Megversenyeztettek_a_mentes_elelmiszereket_tarolt_az_Aldi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f864b6d1-bee7-4113-8686-044f8a1604d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc38082c-1660-4b5d-a911-7c4672a21b5d","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Megversenyeztettek_a_mentes_elelmiszereket_tarolt_az_Aldi","timestamp":"2018. október. 05. 12:02","title":"Megversenyeztették a mentes élelmiszereket, tarolt az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a381655-fb26-4f47-a58d-35084923d4df","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A kiküldetési irányelv politikai viták kereszttüzében született meg, amelyben Magyarországnak nem sikerült maga mellé állítania a tagországokat. Most a luxemburgi EU- bíróságban bízik.","shortLead":"A kiküldetési irányelv politikai viták kereszttüzében született meg, amelyben Magyarországnak nem sikerült maga mellé...","id":"20181004_Birosagon_tamadta_meg_a_kormany_a_kamionosok_eletot_megkeserito_jogszabalyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a381655-fb26-4f47-a58d-35084923d4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12db33d7-da35-42ef-980b-ac562266768f","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_Birosagon_tamadta_meg_a_kormany_a_kamionosok_eletot_megkeserito_jogszabalyt","timestamp":"2018. október. 04. 11:07","title":"Bíróságon támadta meg a kormány a kamionosok életét megkeserítő jogszabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1089ca-2253-49a1-8aad-6f5c04726fa9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminisztérium több tucat kínai és külföldi bankot bízott meg az ügy lebonyolításával.","shortLead":"A pénzügyminisztérium több tucat kínai és külföldi bankot bízott meg az ügy lebonyolításával.","id":"20181004_Kina_elad_egy_csomo_amerikai_allampapirt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b1089ca-2253-49a1-8aad-6f5c04726fa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"849c5413-be80-4398-b1e7-c456b66375bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Kina_elad_egy_csomo_amerikai_allampapirt","timestamp":"2018. október. 04. 09:04","title":"Kína elad egy csomó amerikai állampapírt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56dfacd1-4b84-413b-bec3-30901ecd7bf0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Kamaz szóról nem pont az elektromobilitás jut eszünkbe, de hamarosan könnyen változhat a dolog.","shortLead":"A Kamaz szóról nem pont az elektromobilitás jut eszünkbe, de hamarosan könnyen változhat a dolog.","id":"20181004_orosz_fordulat_jonnek_a_kamaz_elektromos_teherautoi_es_buszai_onvezeto_putyin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56dfacd1-4b84-413b-bec3-30901ecd7bf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a66a0989-9c61-4219-8864-4f2b4e8d2ecf","keywords":null,"link":"/cegauto/20181004_orosz_fordulat_jonnek_a_kamaz_elektromos_teherautoi_es_buszai_onvezeto_putyin","timestamp":"2018. október. 04. 11:21","title":"Orosz fordulat: jönnek a Kamaz elektromos teherautói és buszai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem volt túl eredményes Hernádi Zsolt perének előkészítő szakasza: a Mol-vezér ügyvédje azt kérte, fordítsák le az iratokat, a horvát bíróság erre nemet mondott.","shortLead":"Nem volt túl eredményes Hernádi Zsolt perének előkészítő szakasza: a Mol-vezér ügyvédje azt kérte, fordítsák le...","id":"20181004_horvatorszag_per_Ivo_Sanader_Hernadi_Zsolt_Mol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2435e19-f505-482a-a970-d65ab1bf2840","keywords":null,"link":"/kkv/20181004_horvatorszag_per_Ivo_Sanader_Hernadi_Zsolt_Mol","timestamp":"2018. október. 04. 18:22","title":"Megkezdődött a per a korrupcióval vádolt Mol-vezérigazgató ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a4dbbbf-0061-4141-8760-3a8602ddf70f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok még egy héttel a természeti katasztrófa után is túlélőket keresnek a romok alatt, az áldozatok száma már az 1600-hoz közelít.","shortLead":"A hatóságok még egy héttel a természeti katasztrófa után is túlélőket keresnek a romok alatt, az áldozatok száma már...","id":"20181005_Indonez_foldrenges_gyermeket_olelte_a_halott_anya_amikor_megtalaltak_a_romok_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a4dbbbf-0061-4141-8760-3a8602ddf70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c748c91-6fa2-4a97-8466-38e401a023c8","keywords":null,"link":"/vilag/20181005_Indonez_foldrenges_gyermeket_olelte_a_halott_anya_amikor_megtalaltak_a_romok_alatt","timestamp":"2018. október. 05. 15:37","title":"Indonéz földrengés: gyermekét ölelte a halott anya, amikor megtalálták a romok alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8376f3-3db2-49e0-b3de-5c6bcb20d253","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Az önkormányzatok lomokra és kártevőkre panaszkodnak az utcai szelektív szemétgyűjtők környékén, ezért is kérik az elszállításukat. A közterület-fenntartó nem tehet semmit, kénytelen elfogadni az önkormányzatok döntését. Épp elég kihívás, hogy kellő számú kukást találjon. ","shortLead":"Az önkormányzatok lomokra és kártevőkre panaszkodnak az utcai szelektív szemétgyűjtők környékén, ezért is kérik...","id":"20181005_Eleguk_lett_a_polgarmestereknek_az_illegalis_szemetbol_megszuntetik_a_szelektiv_hulladekgyujtoket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee8376f3-3db2-49e0-b3de-5c6bcb20d253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1cb2970-5d93-4fc9-80ab-cb1c6560ea97","keywords":null,"link":"/kkv/20181005_Eleguk_lett_a_polgarmestereknek_az_illegalis_szemetbol_megszuntetik_a_szelektiv_hulladekgyujtoket","timestamp":"2018. október. 05. 14:56","title":"Elegük lett a polgármestereknek, megszüntetik a szelektív hulladékgyűjtőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]