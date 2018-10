Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0b5ecef7-685b-411b-8bb5-ea20a658de40","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig vannak országok, ahol több gyerek él szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben, mint itt. De a jó oktatáshoz és egészségügyi ellátáshoz is nehezen férnek hozzá a szegény magyar gyerekek – állapította meg az EU Alapjogi Ügynöksége.","shortLead":"Alig vannak országok, ahol több gyerek él szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben, mint itt. De a jó...","id":"20181017_Nem_lehet_a_kormany_buszke_arra_ami_kiderult_a_gyerekszegenysegrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b5ecef7-685b-411b-8bb5-ea20a658de40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486d84c0-6e2e-459b-97ee-fbde12d7947c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Nem_lehet_a_kormany_buszke_arra_ami_kiderult_a_gyerekszegenysegrol","timestamp":"2018. október. 17. 06:00","title":"Nem lehet a kormány büszke arra, ami kiderült a gyerekszegénységről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25c79073-6baf-44ca-9c71-735e870961ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Használta is őket.","shortLead":"Használta is őket.","id":"20181016_Valosagos_fegyverarzenalra_bukkantak_egy_miskolci_ferfi_otthonaban_a_rendorok__fotok_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25c79073-6baf-44ca-9c71-735e870961ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7dc2e27-047d-4e7c-9148-274b3dfc7039","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Valosagos_fegyverarzenalra_bukkantak_egy_miskolci_ferfi_otthonaban_a_rendorok__fotok_video","timestamp":"2018. október. 16. 13:43","title":"Valóságos fegyverarzenált találtak egy miskolci férfi otthonában a rendőrök – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52cb11d-9777-47d4-807b-b41a23c038d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Befektetői körökben terjed az a keserédes vicc, hogy ha egy vállalat új székháza elkészül, akkor az valószínűleg a cég életciklusának csúcsát is kijelöli. Onnan már lefelé vezet az út.","shortLead":"Befektetői körökben terjed az a keserédes vicc, hogy ha egy vállalat új székháza elkészül, akkor az valószínűleg a cég...","id":"20181015_A_sors_ironiaja_eppen_most_keszul_uj_szekhazba_a_Fundamenta_Lakaskassza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d52cb11d-9777-47d4-807b-b41a23c038d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd65272-1ddf-49df-a779-d2da07c10931","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181015_A_sors_ironiaja_eppen_most_keszul_uj_szekhazba_a_Fundamenta_Lakaskassza","timestamp":"2018. október. 15. 17:05","title":"A sors iróniája, éppen most készül új székházba a Fundamenta Lakáskassza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d70fdae-a4e8-46d0-b7cb-68e11983ddbb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Évente már tízezreket vonzanak azok a tematikus séták, amelyeken a város kevésbé ismert oldalát mutatják be a résztvevőknek, általában egy-egy szakértő vezetésével.","shortLead":"Évente már tízezreket vonzanak azok a tematikus séták, amelyeken a város kevésbé ismert oldalát mutatják be...","id":"20181017_Egyre_nepszerubb_Budapesten_a_setaturizmus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d70fdae-a4e8-46d0-b7cb-68e11983ddbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752390cd-9afe-4ff1-aed8-689b993df42b","keywords":null,"link":"/elet/20181017_Egyre_nepszerubb_Budapesten_a_setaturizmus","timestamp":"2018. október. 17. 06:09","title":"Egyre népszerűbb Budapesten a sétaturizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c669fa6-211c-45c6-a327-8e4b7056d5af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi minisztert meghívták, hogy vegyen részt egy nemzetközi szimpóziumon, de nem megy el, inkább perel.","shortLead":"Az igazságügyi minisztert meghívták, hogy vegyen részt egy nemzetközi szimpóziumon, de nem megy el, inkább perel.","id":"20181015_Idegengyulolo_rasszista_es_antiszemita_magyar_miniszternek_neveztek_Trocsanyit_perel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9c669fa6-211c-45c6-a327-8e4b7056d5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7d3765f-b301-42b0-81b2-f8405e5498f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_Idegengyulolo_rasszista_es_antiszemita_magyar_miniszternek_neveztek_Trocsanyit_perel","timestamp":"2018. október. 15. 15:08","title":"Idegengyűlölő, rasszista és antiszemita magyar miniszternek nevezték Trócsányit, perel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hazafias szónoklatok után a költségvetésben, a Magyar Közlönyben és az oktatási rendszerben is megjelent az a militáns szellemiség, amely az Orbán-kormányt jellemzi. ","shortLead":"A hazafias szónoklatok után a költségvetésben, a Magyar Közlönyben és az oktatási rendszerben is megjelent...","id":"20181017_Fegyverkezik_az_Orbankormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8249da-4040-41ff-b1d8-3fa1e59968e1","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Fegyverkezik_az_Orbankormany","timestamp":"2018. október. 17. 13:11","title":"Fegyverkezik az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a886f9d-12ac-46be-aa30-7f0e969de3ec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vége a kornak, amelyben a Photoshop desktop termék volt, hamarosan ugyanis rendszerré válik – ekképp vezette fel az Adobe termékigazgatója azt, hogy nemsokára megérkezik a teljes értékű Photoshop iPadekre.","shortLead":"Vége a kornak, amelyben a Photoshop desktop termék volt, hamarosan ugyanis rendszerré válik – ekképp vezette fel...","id":"20181016_teljes_erteku_photoshop_ipadre_adobe_max","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a886f9d-12ac-46be-aa30-7f0e969de3ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3416c904-fe4b-4858-82f4-0600af0a0d1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_teljes_erteku_photoshop_ipadre_adobe_max","timestamp":"2018. október. 16. 15:03","title":"Jó hír, ha iPadje van: érkezik rá a teljes értékű Photoshop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Hirtelen már nem mindegy minden? Mégse orrbefogva szavazzunk? Szuper, maradjon is így.","shortLead":"Hirtelen már nem mindegy minden? Mégse orrbefogva szavazzunk? Szuper, maradjon is így.","id":"20181015_cegledi_puzser_osszefogosdi_tarlos_nyary","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2a29e3a-3b93-477f-8914-b2e2e2612e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc70a731-9f26-4043-8a94-9d0946ecaada","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_cegledi_puzser_osszefogosdi_tarlos_nyary","timestamp":"2018. október. 15. 15:15","title":"Ceglédi: Megjött Puzsér, az összefogósdit elvitte a cica?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]