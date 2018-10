Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64f5c64e-9e2d-4037-8f82-7d1dbdedb0c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mihail Szaakasvili, a grúz és ukrán állampolgárságától egyaránt megfosztott grúz politikus jelenleg Amszterdamban él és saját bevallása szerint nagyon unja magát.","shortLead":"Mihail Szaakasvili, a grúz és ukrán állampolgárságától egyaránt megfosztott grúz politikus jelenleg Amszterdamban él és...","id":"20181022_A_volt_gruz_elnok_unatkozik_es_sokallja_a_400_euros_amszterdami_rezsit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64f5c64e-9e2d-4037-8f82-7d1dbdedb0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63772ceb-cb34-47a6-a566-34149d89a83a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181022_A_volt_gruz_elnok_unatkozik_es_sokallja_a_400_euros_amszterdami_rezsit","timestamp":"2018. október. 22. 17:25","title":"A volt grúz elnök unatkozik, és sokallja a 400 eurós amszterdami rezsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntekre viszont ismét nyáriasra fordul az idő.","shortLead":"Péntekre viszont ismét nyáriasra fordul az idő.","id":"20181023_Ujabb_hidegfront_jon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a5a5ce-be4a-4aae-aef8-1f971bd80126","keywords":null,"link":"/itthon/20181023_Ujabb_hidegfront_jon","timestamp":"2018. október. 23. 10:29","title":"Újabb hidegfront jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b03e9f-77a9-49df-8e6a-92c14c77a5c8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Starbucks Washingtonban nyitott olyan kávézót, ahol minden alkalmazott bírja az ASL-t, azaz az amerikai jelnyelvet. \r

","shortLead":"A Starbucks Washingtonban nyitott olyan kávézót, ahol minden alkalmazott bírja az ASL-t, azaz az amerikai jelnyelvet.","id":"20181024_Hogy_mondjuk_jelnyelven_hogy_frapuccino_Ebben_a_kavezoban_mindenki_jelel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36b03e9f-77a9-49df-8e6a-92c14c77a5c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5553bf-8200-42ce-bdd3-f42ef7958593","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Hogy_mondjuk_jelnyelven_hogy_frapuccino_Ebben_a_kavezoban_mindenki_jelel","timestamp":"2018. október. 24. 10:11","title":"Hogy mondjuk jelnyelven, hogy frapuccino? Ebben a kávézóban mindenki jelel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b43b6ee9-19e6-456a-9ec9-97d3e1f150f1","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"A fenti megszólítással osztogattak szórólapokat a rendőrök a múlt héten a hajléktalanok között Szegeden, bíróságra még nem vitték őket közterületen élésért, civilek is segítik őket, de arról nem lehet beszélni, hogy a városban aranyélete lenne a fedél nélkülieknek.","shortLead":"A fenti megszólítással osztogattak szórólapokat a rendőrök a múlt héten a hajléktalanok között Szegeden, bíróságra még...","id":"20181024_szeged_hajlektalanok_hajlektalantorveny_melegedo_rendorseg_civilek_hajlektalanszallo_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b43b6ee9-19e6-456a-9ec9-97d3e1f150f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5634ff8d-45cd-4afa-b675-41a0f4f33bac","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_szeged_hajlektalanok_hajlektalantorveny_melegedo_rendorseg_civilek_hajlektalanszallo_","timestamp":"2018. október. 24. 11:45","title":"\"Tisztelt Rászorulók\"! – Szegeden még nem állítottak elő hajléktalant, de nincs is elég hely, ahová mehetnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csaknem tucatnyi rendőrautó érkezett a helyszínre, egy ideig a nagykörúti villamos sem járt.","shortLead":"Csaknem tucatnyi rendőrautó érkezett a helyszínre, egy ideig a nagykörúti villamos sem járt.","id":"20181024_Tomegverekedes_miatt_rendorok_leptek_el_egy_Blaha_Lujza_teri_sorozot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341a6eae-77f4-42e7-8cff-e331a6cd22f6","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Tomegverekedes_miatt_rendorok_leptek_el_egy_Blaha_Lujza_teri_sorozot","timestamp":"2018. október. 24. 05:24","title":"Tömegverekedés miatt rendőrök leptek el egy Blaha Lujza téri sörözőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f5b9f05-5f30-4bc5-a616-446d712023ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kolbászfesztivál volt a hétvégén Békéscsabán, Szijjártó Péter pedig most is ment.","shortLead":"Kolbászfesztivál volt a hétvégén Békéscsabán, Szijjártó Péter pedig most is ment.","id":"20181023_Kolbaszt_nem_gyurt_de_igy_is_jol_mulatott_Bekescsaban_Szijjarto_Peter__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f5b9f05-5f30-4bc5-a616-446d712023ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"373fc51d-a12c-4877-8139-b5c1c395a648","keywords":null,"link":"/elet/20181023_Kolbaszt_nem_gyurt_de_igy_is_jol_mulatott_Bekescsaban_Szijjarto_Peter__fotok","timestamp":"2018. október. 23. 09:52","title":"Kolbászt nem gyúrt, de így is jól mulatott Békéscsabán Szijjártó Péter – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54be886b-81ed-4225-9f10-c71163929de2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tulajdonos kedd délután kért segítséget, miután a hajó motorja váratlanul leállt.","shortLead":"A tulajdonos kedd délután kért segítséget, miután a hajó motorja váratlanul leállt.","id":"20181024_Tehetetlenul_sodrodott_majd_fennakadt_a_nadasban_egy_elszabadult_lakohajo_a_Tiszatavon__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54be886b-81ed-4225-9f10-c71163929de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447d1b80-bf12-4425-96ad-393f85b77921","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Tehetetlenul_sodrodott_majd_fennakadt_a_nadasban_egy_elszabadult_lakohajo_a_Tiszatavon__fotok","timestamp":"2018. október. 24. 13:14","title":"Tehetetlenül sodródott, majd fennakadt a nádasban egy elszabadult lakóhajó a Tisza-tavon – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5057d503-7070-4d0c-a906-2faf352c4309","c_author":"Révész Sándor","category":"hetilap.szellem","description":"Szenvedélyes vitákat kavart a Zala megyei Németfalu cigánytelepének kivételes vezéregyéniségéről készült dokumentumfilm. Cséplő Gyuri 40 éve halt meg, 25 évesen, a film bemutatása után néhány hónappal.","shortLead":"Szenvedélyes vitákat kavart a Zala megyei Németfalu cigánytelepének kivételes vezéregyéniségéről készült...","id":"201838__cseplo_gyuri__19531978__kepmutatas_es_gyulolet__szivszakadtaig","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5057d503-7070-4d0c-a906-2faf352c4309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2541b2-e5b3-4102-9ab0-c1c5bacce7e1","keywords":null,"link":"/hetilap.szellem/201838__cseplo_gyuri__19531978__kepmutatas_es_gyulolet__szivszakadtaig","timestamp":"2018. október. 22. 16:00","title":"Negyven éve halt meg a németfalui cigánytelep keserű hőse, Cséplő Gyuri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]