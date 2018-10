Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Két Szabolcs megyei határátkelőhely nem üzemel, mert az ukrán oldalon áramszünet van
Ukrajnában már dolgoznak a hiba elhárításán, de addig is jobb, ha más határátkelőknél próbálkozik. Egy céges véradás alkalmával történt az eset, videóra vették. Orvos támadt ápolóra az ajkai kórházban A klímaváltozással csalt az Exxon, beperelték
A felperes maga New York állam, a vád szerint az olajóriás félrevezette a befektetőit azzal kapcsolatban, hogy milyen hatással lesz a klímaváltozás az üzletre. Az ügyben a volt külügyminiszter és Trump neve is előkerült. A rendőrség terrorcselekményként kezeli az ügyet. Az már kiderült, hogy nem postán küldték a csomagot. Személyesen vitte valaki a csőbombát Soros György postaládájához Áder egy hétre Floridába ment a feleségével
A köztársasági elnök ma fogja ünnepelni október 23-át. Közben az amerikai nagykövetnek a magyar kormány képviselője már elárulta, nem fogják aláírni a szóban megkötött megállapodást - árulta el a rektor a sajtótájékoztatón. Bejelentette azt is, a bécsi kampuszt mindenképp megnyitják. Ignatieff: "A kormány nem fogja aláírni a megállapodást"
Kovács Zoltán kormányszóvivő szerint ez Soros blöffje.
Kamatemelkedés várható a monetáris tanács egy tagja szerint
Pleschinger Gyula úgy látja, ez ellen csak a fix kamatozású hitelek nyújtanak védelmet.