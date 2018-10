Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Weber úr, Cornstein úr: vagy megtanulják Orbán Viktort, vagy üstöllést importáljuk önökhöz a rendszerét.","shortLead":"Weber úr, Cornstein úr: vagy megtanulják Orbán Viktort, vagy üstöllést importáljuk önökhöz a rendszerét.","id":"20181030_Cegledi_Einstand_Szvatopluk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4eadc390-dcd3-4be2-9d6a-d46ee8d2abdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b7cdc2-ba33-40ab-a20b-e4f371dedc1c","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Cegledi_Einstand_Szvatopluk","timestamp":"2018. október. 30. 16:10","title":"Ceglédi: Einstand, Szvatopluk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Küszöbön áll a vádemelés Czeglédy Csaba ellen, ő viszont pótmagánvádat terjesztett elő az ügyében eljáró csoportvezető ügyész, Szanka Ferenc ellen. Az előzetes letartóztatásban lévő baloldali politikus hivatali visszaéléssel vádolja az ügyészt, amiért szerinte fontos bizonyítékok elhallgatásával érte el, hogy börtönben tartsák.","shortLead":"Küszöbön áll a vádemelés Czeglédy Csaba ellen, ő viszont pótmagánvádat terjesztett elő az ügyében eljáró csoportvezető...","id":"20181030_Czegledy_ellentamadasba_lendul_megvadolta_az_ugyeszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e922de70-c0e4-43c5-8220-2c095e7e0946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e592c4-5626-4604-a70a-1692abcb0fee","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Czegledy_ellentamadasba_lendul_megvadolta_az_ugyeszt","timestamp":"2018. október. 30. 06:00","title":"Czeglédy Csaba visszatámad: megvádolta az ügyészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516fb218-a370-4cb3-afc3-25eb0c892814","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester november elején találkozik a miniszterelnökkel, de addig levelet is ír neki az ügyben.","shortLead":"A főpolgármester november elején találkozik a miniszterelnökkel, de addig levelet is ír neki az ügyben.","id":"20181030_Tarlos_azt_fogja_kerni_Orbantol_hogy_a_kormany_ne_szuntesse_meg_a_kulturalis_TAOtamogatasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=516fb218-a370-4cb3-afc3-25eb0c892814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a98d8cd-c047-4d2d-bee5-b8f7d708b0ce","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Tarlos_azt_fogja_kerni_Orbantol_hogy_a_kormany_ne_szuntesse_meg_a_kulturalis_TAOtamogatasokat","timestamp":"2018. október. 30. 13:47","title":"Tarlós azt fogja kérni Orbántól, hogy a kormány ne szüntesse meg a kulturális tao-támogatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3271ef3d-14b4-4022-b05b-3ec45332110e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két alkalommal is megerősítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatási államtitkársága, hogy már nincs napirenden a pedagógusok munkaterhelésének kérdőíves vizsgálata.","shortLead":"Két alkalommal is megerősítette az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatási államtitkársága, hogy már nincs...","id":"20181030_Fellelegezhetnek_a_tanarok_nem_vilagitjak_at_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3271ef3d-14b4-4022-b05b-3ec45332110e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a71721-e8f2-40ad-9cff-a394cd452fb5","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Fellelegezhetnek_a_tanarok_nem_vilagitjak_at_oket","timestamp":"2018. október. 30. 08:28","title":"Fellélegezhetnek a tanárok: nem világítják át őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1908cf21-afaf-4845-b01c-efa40ab88cac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Reggel 8 órától ismét lehet pályázni az új elektromos gépjárművek állami támogatására. ","shortLead":"Reggel 8 órától ismét lehet pályázni az új elektromos gépjárművek állami támogatására. ","id":"20181029_matol_ujra_kerhetunk_tamogatast_a_hazai_elektromos_autokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1908cf21-afaf-4845-b01c-efa40ab88cac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"305b59f6-f0e3-4fa2-87d7-eecc903b1be1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181029_matol_ujra_kerhetunk_tamogatast_a_hazai_elektromos_autokra","timestamp":"2018. október. 29. 11:21","title":"Mától újra kérhetünk támogatást a hazai elektromos autókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8708641f-b982-40e2-ab40-bc4765c3bb47","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat fogta magát, és beugrált a vízbe, a hullámok azonban egyre beljebb sodorták, saját erejéből már nem tudott menekülni.","shortLead":"Az állat fogta magát, és beugrált a vízbe, a hullámok azonban egyre beljebb sodorták, saját erejéből már nem tudott...","id":"20181029_Fuldoklo_kengurut_mentettek_ki_az_oceanbol_ausztral_rendorok__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8708641f-b982-40e2-ab40-bc4765c3bb47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9031684f-1d8e-4b80-8651-04553b1fcbef","keywords":null,"link":"/elet/20181029_Fuldoklo_kengurut_mentettek_ki_az_oceanbol_ausztral_rendorok__video","timestamp":"2018. október. 29. 11:45","title":"Fuldokló kengurut mentettek ki az óceánból ausztrál rendőrök – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kinevezés legfeljebb egy évre szól. Ezzel a magyar űrkutatásnak is lett miniszteri biztosa. ","shortLead":"A kinevezés legfeljebb egy évre szól. Ezzel a magyar űrkutatásnak is lett miniszteri biztosa. ","id":"20181030_Urkutatasert_felelos_miniszteri_biztost_nevezett_ki_Szijjarto_Peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d019eea3-6ce7-4e9c-8ada-c55184106af6","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Urkutatasert_felelos_miniszteri_biztost_nevezett_ki_Szijjarto_Peter","timestamp":"2018. október. 30. 20:32","title":"Űrkutatásért felelős miniszteri biztost nevezett ki Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd62cb4-ca52-462d-86b9-63acc48f045b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA 2020-ban lőheti fel a valaha készített egyik legerősebb hajtóművel felszerelt hordozórakétát, ehhez viszont olyan rendszert kellett kidolgozni, ami képes csökkenteni a hajtómű okozta extrém hatásokat.","shortLead":"A NASA 2020-ban lőheti fel a valaha készített egyik legerősebb hajtóművel felszerelt hordozórakétát, ehhez viszont...","id":"20181029_kennedy_urkozpont_nasa_oltorendszer_teszteles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdd62cb4-ca52-462d-86b9-63acc48f045b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec74eedb-a7dd-4910-b101-7c5c787254ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_kennedy_urkozpont_nasa_oltorendszer_teszteles","timestamp":"2018. október. 29. 18:03","title":"Videó: 1,7+ millió liter vizet locsolt szét a NASA 1 perc alatt, nagyon látványos lett a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]