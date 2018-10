A lakástakarékokat eddig évi 72 ezer forinttal támogathatja az állam, ezt most megszüntette a Fidesz. A törvényjavaslatot tegnap adták be, ma pedig már különleges eljárásban át is nyomták a parlamenten.

A módosítás egy nappal az után lesz érvényes, hogy Áder János aláírja a törvényt, és az megjelenik a Magyar Közlönyben. Addig is tömegek állnak sorban a lakástakarékoknál, mert az törvény életbe lépése előtt megkötött szerződéseknél még jár az állami támogatás.

Aki azt hitte, hogy majd puhítanak a javaslaton, az tévedett. A fideszes többségű törvényalkotási bizottság beadott egy módosító javaslatot, de az csak négy helyesírási hibát vett ki a törvénytervezetből.

A vita aztán gyakorlatilag csak az ellenzéki kritikákról szólt: úgy beszéltek két órát a törvényről, hogy Bánki rövid vitaindítója, Tállai András gyors támogató megszólalása és egy pár perces bizottsági vélemény után egyetlen alkalommal sem kértek szót a kormánypártiak. Tállai abban a néhány percben, amíg nála volt a szó, arról beszélt: megengedhetetlen, hogy a lakástakarékok extraprofitját azoknak a tulajdonosai kapják. Az ellenzék azt kérte, hogy definiálják, mi számít extraprofitnak – a javaslat indoklása szerint ugyanis a lakástakarékok extraprofitja miatt van szükség a változtatásra. Mellár Tamás pedig felemlegette: hazugság azt mondani, hogy legalább a bizottságban tárgyaltak erről a tervről, hétfőn 11:02-kor tették eléjük a papírt, 11:03-kor pedig már szavazni is kellett róla.

A fideszes vitaindító beszéd szerint nem váltotta be a lakástakarék-rendszer a hozzá fűzött reményeket, mert nem elég pénz megy el ebből lakásvásárlásra. Az ellenzék erre azt válaszolta: a lakáshitel előtörlesztésébe ezt az összeget be lehetett vonni, vagy lakásfelújításra is költhették. Társasházak is felhasználhatták, és ahhoz is hozzáférhettek, akik nem merték írásba adni előre, hogy hány gyereket vállalnak még.

Az évi 30 százalékos vagy 72 ezer forintos állami támogatás az egyik legfőbb ok, ami miatt sokan a lakás-takarékpénztárakat választották. Most épp ezt vette el a parlamenti többség. Hogy miért volt annyira népszerű ez a megtakarítási forma, arról itt olvashatnak bővebben.