[{"available":true,"c_guid":"e9dfb41b-bed3-4ad3-950b-eba12765cab8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a Mercedesnek lehet X-osztályos pickupja, akkor miért ne lehetne egy hasonló modellje a BMW-nek is?","shortLead":"Ha a Mercedesnek lehet X-osztályos pickupja, akkor miért ne lehetne egy hasonló modellje a BMW-nek is?","id":"20181030_velhetoen_ritkan_szallitana_betonkeverot_ez_a_platos_bmw_x7_x8_mercedes_xosztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9dfb41b-bed3-4ad3-950b-eba12765cab8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6350ca-cadf-4cb3-b18e-6cd02ccd1b3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181030_velhetoen_ritkan_szallitana_betonkeverot_ez_a_platos_bmw_x7_x8_mercedes_xosztaly","timestamp":"2018. október. 30. 10:21","title":"Vélhetően ritkán szállítana betonkeverőt ez a platós BMW X7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d76a90-baa6-4b75-873f-327c41bfb90a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyöngyösi Márton szegezte Orbánnak a kérdést.","shortLead":"Gyöngyösi Márton szegezte Orbánnak a kérdést.","id":"20181029_Orban_most_sem_mondta_el_miert_nem_esett_at_soha_nemzetbiztonsagi_atvilagitason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0d76a90-baa6-4b75-873f-327c41bfb90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71b2216d-d317-4f43-9453-0b95b9e19511","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Orban_most_sem_mondta_el_miert_nem_esett_at_soha_nemzetbiztonsagi_atvilagitason","timestamp":"2018. október. 29. 16:43","title":"Orbán most sem mondta el, miért nem esett át soha nemzetbiztonsági átvilágításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57346f00-e7d3-4a2e-a0e8-8dc4bad885d5","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Mindenki azt várta az őszi adócsomagtól, hogy legyenek benne az öngondoskodást és a munkáltatók egészségcélú támogatását ösztönző módosítások.","shortLead":"Mindenki azt várta az őszi adócsomagtól, hogy legyenek benne az öngondoskodást és a munkáltatók egészségcélú...","id":"20181030_A_cegek_tobbsege_tanacstalan__nem_tudjak_hogyan_tamogassak_munkavallaloikat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57346f00-e7d3-4a2e-a0e8-8dc4bad885d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1495f909-baed-4293-abee-f4519d2ac931","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181030_A_cegek_tobbsege_tanacstalan__nem_tudjak_hogyan_tamogassak_munkavallaloikat","timestamp":"2018. október. 30. 14:20","title":"\"A cégek többsége tanácstalan\" - nem tudják, hogyan támogassák munkavállalóikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Június és szeptember elejét idéző értékeket jegyezhettek fel a meteorológusok.","shortLead":"Június és szeptember elejét idéző értékeket jegyezhettek fel a meteorológusok.","id":"20181029_melegrekord_idojaras_orszagos_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75e04da-8afb-4e16-97be-a834a699d54e","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_melegrekord_idojaras_orszagos_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2018. október. 29. 17:55","title":"Sorra dőltek hétfőn a melegrekordok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5cbe1d3-e22f-4d27-aacb-e7e7c7fc9bad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök egy férfit és egy nő keresnek, a biztonsági kamera mindkettőjüket felvette.","shortLead":"A rendőrök egy férfit és egy nő keresnek, a biztonsági kamera mindkettőjüket felvette.","id":"20181029_Latta_ezt_a_ket_embert_Alaposan_elvertek_egy_biztonsagi_ort_a_WestEndben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5cbe1d3-e22f-4d27-aacb-e7e7c7fc9bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff70861-eaf1-44eb-a2aa-bf1c131ec13a","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Latta_ezt_a_ket_embert_Alaposan_elvertek_egy_biztonsagi_ort_a_WestEndben","timestamp":"2018. október. 29. 16:22","title":"Látta ezt a két embert? Alaposan elvertek egy biztonsági őrt a WestEndben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fe12fdb-7a96-4fe5-afad-ac90ca1e4810","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kár 64 milliós.","shortLead":"A kár 64 milliós.","id":"20181030_2500_vedett_madar_tetemevel_bukott_le_egy_sofor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4fe12fdb-7a96-4fe5-afad-ac90ca1e4810&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68185be7-edf2-4dd3-8554-d7a30ebfef96","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_2500_vedett_madar_tetemevel_bukott_le_egy_sofor","timestamp":"2018. október. 30. 13:30","title":"2500 védett madár tetemével bukott le egy sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c323cda8-2382-466f-a911-b94a7d61a2b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A francia főváros hat pályaudvarán a nemzeti vasúti társaság 550 hivatásos ellenőre, hasonló nagyságrendű rendőri erőkkel megerősítve, eddig példátlan méretű razziát tartott.","shortLead":"A francia főváros hat pályaudvarán a nemzeti vasúti társaság 550 hivatásos ellenőre, hasonló nagyságrendű rendőri...","id":"20181029_Pedagogiai_celzattal_vasaltak_be_25_millio_forintnyi_buntetest_egy_nap_alatt_a_parizsi_jegyellenorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c323cda8-2382-466f-a911-b94a7d61a2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de3d94cc-824d-4d2b-a23d-e8a89e229da6","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Pedagogiai_celzattal_vasaltak_be_25_millio_forintnyi_buntetest_egy_nap_alatt_a_parizsi_jegyellenorok","timestamp":"2018. október. 29. 07:20","title":"Pedagógiai célzattal vasaltak be 25 millió forintnyi büntetést egy nap alatt a párizsi jegyellenőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10816503-4c43-4735-aa19-fa0b5ebb1f24","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jövőre a Szigeten is fellépő dalszerző-énekes alsóneműkkel jótékonykodik. ","shortLead":"A jövőre a Szigeten is fellépő dalszerző-énekes alsóneműkkel jótékonykodik. ","id":"20181029_Ed_Sheeran_elarverezi_az_alsogatyait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10816503-4c43-4735-aa19-fa0b5ebb1f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c404519-fb99-4cce-b8de-38ecc1b95b08","keywords":null,"link":"/kultura/20181029_Ed_Sheeran_elarverezi_az_alsogatyait","timestamp":"2018. október. 29. 09:52","title":"Ed Sheeran elárverezi az alsógatyáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]