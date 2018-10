Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9dca9bc-df09-4667-a367-fbe9d3c8d906","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy szekszárdi önkormányzati képviselő tett feljelentést a Jobbik ellen, a pártvezetés szerint hazugságok a vádak.","shortLead":"Egy szekszárdi önkormányzati képviselő tett feljelentést a Jobbik ellen, a pártvezetés szerint hazugságok a vádak.","id":"20181016_Gyanus_penzmozgasok_miatt_jelentette_fel_egy_volt_tagja_a_Jobbikot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9dca9bc-df09-4667-a367-fbe9d3c8d906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc5a0a2-8673-41c2-b888-ef4c4c79e2cd","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Gyanus_penzmozgasok_miatt_jelentette_fel_egy_volt_tagja_a_Jobbikot","timestamp":"2018. október. 16. 06:18","title":"Gyanús pénzmozgások miatt jelentette fel egy volt tagja a Jobbikot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f747fce3-57c4-406a-9006-b9056c8d01e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Noha elismeri, csökkeni fog az értéke.","shortLead":"Noha elismeri, csökkeni fog az értéke.","id":"20181017_Keves_de_biztos_a_magyarok_tobbsege_tovabbra_is_az_allami_nyugdijban_bizik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f747fce3-57c4-406a-9006-b9056c8d01e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7c0a98-866e-48ed-a8c8-6ac4add5040a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_Keves_de_biztos_a_magyarok_tobbsege_tovabbra_is_az_allami_nyugdijban_bizik","timestamp":"2018. október. 17. 07:45","title":"Kevés, de biztos: a magyarok többsége továbbra is az állami nyugdíjban bízik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc6dd63-797e-4225-94c1-2401bb4400d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kancellár hangsúlyozta: világossá kell tenni a különbséget az EU-tagság és az EU-val a közösségen kívüli partneri kapcsolat között.","shortLead":"A kancellár hangsúlyozta: világossá kell tenni a különbséget az EU-tagság és az EU-val a közösségen kívüli partneri...","id":"20181017_Merkel_van_esely_jo_es_tartos_Brexitmegallapodasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fc6dd63-797e-4225-94c1-2401bb4400d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08e1c74a-4b8a-4ba4-9754-3e2d88537b91","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Merkel_van_esely_jo_es_tartos_Brexitmegallapodasra","timestamp":"2018. október. 17. 14:05","title":"Merkel: Van esély jó és tartós Brexit-megállapodásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"297e2802-88b3-4387-b332-06952f03f837","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Októberben a gazdaság a kiemelt témája a Beszélgetések a jövőről című vitasorozatnak. A hétfői vitaindító résztvevői arra keresték a választ, vajon a 2008-as válság után tíz évvel mi vár ránk? ","shortLead":"Októberben a gazdaság a kiemelt témája a Beszélgetések a jövőről című vitasorozatnak. A hétfői vitaindító résztvevői...","id":"20181016_Vane_kiut_a_velunk_elo_valsagbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=297e2802-88b3-4387-b332-06952f03f837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aded665-aa58-47bb-be34-274394bd8e4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Vane_kiut_a_velunk_elo_valsagbol","timestamp":"2018. október. 16. 10:26","title":"Van-e kiút a velünk élő válságból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9601fa64-abf6-4e23-bf8e-bfa70382a5f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181017_Simonka_polgarorseg_kituntetes_gyanusitas_polt_mentelmi_jog","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9601fa64-abf6-4e23-bf8e-bfa70382a5f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e6e603-1317-422e-96ff-c566e6a25f5e","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Simonka_polgarorseg_kituntetes_gyanusitas_polt_mentelmi_jog","timestamp":"2018. október. 17. 16:23","title":"Miközben Polt meggyanúsítaná, a helyi Polgárőrség kitüntette Simonkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f637ccde-8a00-42d4-af19-a49aaf954bc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A japán matematikus Kokichi Sugihara gyakran áll elő olyan trükkökkel, ami az optikai csalódás miatt könnyen átveri a néző agyát. Ezúttal egy nyíllal \"bolondít\" meg mindenkit.","shortLead":"A japán matematikus Kokichi Sugihara gyakran áll elő olyan trükkökkel, ami az optikai csalódás miatt könnyen átveri...","id":"20181016_optikai_csalodas_illuzio_nyil_merre_mutat_meiji_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f637ccde-8a00-42d4-af19-a49aaf954bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50bf2565-b41a-4d93-a9a8-c5e10073e0aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_optikai_csalodas_illuzio_nyil_merre_mutat_meiji_egyetem","timestamp":"2018. október. 16. 11:33","title":"Ön szerint merre mutat ez a nyíl? Biztos, hogy jobbra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Meggyőzőek az érvek, hogy helyezzék át Ausztrália izraeli nagykövetségét Jeruzsálembe - mondta az ausztrál miniszterelnök. Az pedig majd kiderül, hogy ezt az időközi képviselőválasztás után is így gondolja-e.","shortLead":"Meggyőzőek az érvek, hogy helyezzék át Ausztrália izraeli nagykövetségét Jeruzsálembe - mondta az ausztrál...","id":"20181016_Ausztralia_is_elismerheti_Jeruzsalemet_Izrael_fovarosanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1320aaa7-2157-4c72-98ce-e383ef02bbee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085e643c-a2c5-4e8e-9321-5c6eea146c06","keywords":null,"link":"/vilag/20181016_Ausztralia_is_elismerheti_Jeruzsalemet_Izrael_fovarosanak","timestamp":"2018. október. 16. 05:43","title":"Ausztrália is elismerheti Jeruzsálemet Izrael fővárosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6570d9-38be-44ad-8c41-15c14deb9548","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az indoklás szerint “indokolatlanul” ijesztő volt a gyerekek számára.","shortLead":"Az indoklás szerint “indokolatlanul” ijesztő volt a gyerekek számára.","id":"20181017_Letiltottak_egy_rem_ijeszto_Spotifyreklamot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c6570d9-38be-44ad-8c41-15c14deb9548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1ab6ae-ccea-4978-b751-fd057f7e4d45","keywords":null,"link":"/kultura/20181017_Letiltottak_egy_rem_ijeszto_Spotifyreklamot","timestamp":"2018. október. 17. 12:27","title":"Letiltottak egy rém ijesztő Spotify-reklámot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]