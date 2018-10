Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33e1ae53-ada3-4a14-b2c2-d64f5255dafb","c_author":"Radnóti Zoltán","category":"velemeny","description":"Seres László szerint soha nem helyes vakon bízni az államban. Szerintem sem. Épp ez a problémám a Sorsok Házával.","shortLead":"Seres László szerint soha nem helyes vakon bízni az államban. Szerintem sem. Épp ez a problémám a Sorsok Házával.","id":"20181029_Radnoti_Zoltan_Hinni_nem_az_intezmenyekben_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33e1ae53-ada3-4a14-b2c2-d64f5255dafb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90258209-5469-41ce-a4f7-b55bf2d2b593","keywords":null,"link":"/velemeny/20181029_Radnoti_Zoltan_Hinni_nem_az_intezmenyekben_kell","timestamp":"2018. október. 29. 12:03","title":"Radnóti Zoltán: Hinni nem az intézményekben kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f4f29d-3367-4754-94ae-8fd58a298ce9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Miközben szex ömlik mindenhonnan, fogalmunk sincs, hogy az egyes emberek hogyan élik meg a szexualitásukat, milyen hatással van az életükre – állítja Singer Magdolna. A mentálhigiénés szakember Szextörténetek című, új könyvében nők, férfiak, idősek és fiatalok vallanak a szexuális életükről. A kötetből az 52 éves Zoltán történetét választottuk. ","shortLead":"Miközben szex ömlik mindenhonnan, fogalmunk sincs, hogy az egyes emberek hogyan élik meg a szexualitásukat, milyen...","id":"20181028_Dolgozni_kell_a_kapcsolaton_hogy_legyen_benne_spiritusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40f4f29d-3367-4754-94ae-8fd58a298ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a52f149-999b-42dd-9ee7-5455d8c8856b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181028_Dolgozni_kell_a_kapcsolaton_hogy_legyen_benne_spiritusz","timestamp":"2018. október. 28. 20:15","title":"„Dolgozni kell a kapcsolaton, hogy legyen benne spiritusz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316df131-5519-4dc2-9d59-3814e9213c37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oroszok nem felelnek meg a nemzetiségi törvény előírásának, a székelyek azonosságtudata pedig jóval inkább egy sajátos területi-közösségi identitás.","shortLead":"Az oroszok nem felelnek meg a nemzetiségi törvény előírásának, a székelyek azonosságtudata pedig jóval inkább...","id":"20181030_Nem_lesz_se_szekely_se_orosz_nemzetiseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=316df131-5519-4dc2-9d59-3814e9213c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17161d51-251f-465d-a575-093c09dc7b4c","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Nem_lesz_se_szekely_se_orosz_nemzetiseg","timestamp":"2018. október. 30. 11:10","title":"Nem lesz se székely, se orosz nemzetiség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bb72af9-ff2b-46a2-9408-1a2554e54fca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Garantált, hogy ebből a limitált szériás modellből nem jön majd minden sarkon szembe egy példány.","shortLead":"Garantált, hogy ebből a limitált szériás modellből nem jön majd minden sarkon szembe egy példány.","id":"20181030_egy_uj_bmw_ami_mellett_meg_az_m4es_is_unalmas_alpina_tuning_kupe_kabrio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bb72af9-ff2b-46a2-9408-1a2554e54fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"578362cb-ca95-4e33-a606-5ae6fdbd19fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20181030_egy_uj_bmw_ami_mellett_meg_az_m4es_is_unalmas_alpina_tuning_kupe_kabrio","timestamp":"2018. október. 30. 13:21","title":"Egy új BMW, ami mellett még az M4-es is unalmas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"527e2d03-b2a9-4632-8624-9855e522a91d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs túl nagy meglepetés mostanában, amikor bemutatnak egy új okostelefont, korábban ugyanis szinte minden részlet kiszivárgott. Ez a OnePlus 6 utódja, a OnePlus 6T esetében sincs másképp. ","shortLead":"Nincs túl nagy meglepetés mostanában, amikor bemutatnak egy új okostelefont, korábban ugyanis szinte minden részlet...","id":"20181029_oneplus_6t_specifikacio_hardverfejlesztesek_szoftverfejlesztesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=527e2d03-b2a9-4632-8624-9855e522a91d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6c2677-882a-44f7-806e-dbfb5311640f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_oneplus_6t_specifikacio_hardverfejlesztesek_szoftverfejlesztesek","timestamp":"2018. október. 29. 19:03","title":"Hivatalosan is megjött az olcsó csúcsmobiljairól ismert OnePlus új telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e64f28b0-27a8-4b30-97bb-44e9bb39553e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hatice Cengiz szerint nem szabadna hagyni, hogy a pénz beszennyezze a lelkiismeretet és az értékeket.","shortLead":"Hatice Cengiz szerint nem szabadna hagyni, hogy a pénz beszennyezze a lelkiismeretet és az értékeket.","id":"20181030_dzsamal_hasogdzsi_menyasszony_ujsagirogyilkossag_donald_trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e64f28b0-27a8-4b30-97bb-44e9bb39553e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178d15d9-751c-4165-abf5-07b3a03c094d","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_dzsamal_hasogdzsi_menyasszony_ujsagirogyilkossag_donald_trump","timestamp":"2018. október. 30. 11:40","title":"Megszólalt Dzsamál Hasogdzsi menyasszonya, Trumpban nagyot csalódott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee0158c-5dda-4f3d-9ca6-45d80274857c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A javaslat elfogadása esetén 37 650 lesz a Honvédség maximális létszáma.","shortLead":"A javaslat elfogadása esetén 37 650 lesz a Honvédség maximális létszáma.","id":"20181030_Ma_eldol_megemelike_8_ezerrel_a_katonak_szamat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ee0158c-5dda-4f3d-9ca6-45d80274857c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d36b924-ec5f-46db-81cd-ce3f79486735","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_Ma_eldol_megemelike_8_ezerrel_a_katonak_szamat","timestamp":"2018. október. 30. 06:21","title":"Ma eldől, megemelik-e 8 ezerrel a katonák számát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem bírta ki, hogy ne szúrjon oda riválisainak a Huawei, miután az Apple és a Samsung is sokmilliós büntetést kapott az olaszoktól a telefonlassításos ügyeik miatt. A beszólás több mint erősre sikeredett.","shortLead":"Nem bírta ki, hogy ne szúrjon oda riválisainak a Huawei, miután az Apple és a Samsung is sokmilliós büntetést kapott...","id":"20181029_apple_iphone_samsung_telefonlassitas_trosztellenes_hatosag_frissitesek_telepites_huawei_mate_20_pro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e19662e-f3ab-4497-a132-98b6f67ecc4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_apple_iphone_samsung_telefonlassitas_trosztellenes_hatosag_frissitesek_telepites_huawei_mate_20_pro","timestamp":"2018. október. 29. 09:03","title":"A Huawei bevitt egy fájdalmas gyomrost az Apple-nek és a Samsungnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]