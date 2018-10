Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e6b53e9-1859-4339-be31-49f31363896f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A növekvő kereslet a bitcoinra kisiklathatja a globális felmelegedés megfékezésére tett erőfeszítéseket, mivel az egye népszerűbb digitális pénz kibocsátáshoz hatalmas mennyiségű energiára van szükség – közölték amerikai kutatók.","shortLead":"A növekvő kereslet a bitcoinra kisiklathatja a globális felmelegedés megfékezésére tett erőfeszítéseket, mivel az egye...","id":"20181031_bitcoin_globalis_felmelegedes_megfekezese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e6b53e9-1859-4339-be31-49f31363896f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8944203-d4f7-4c9b-968f-45e37f0d8a7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181031_bitcoin_globalis_felmelegedes_megfekezese","timestamp":"2018. október. 31. 11:03","title":"Ebből baj lehet: csak ez az egyetlen dolog 2°C fölé lökheti a globális felmelegedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e301f0a-2931-4b2e-968e-e10367ba3653","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szakemberei még utoljára le tudták tölteni az utolsó tudományos megfigyelés adatait, majd végleg nyugdíjazták a Kepler űrtávcsövet.","shortLead":"A NASA szakemberei még utoljára le tudták tölteni az utolsó tudományos megfigyelés adatait, majd végleg nyugdíjazták...","id":"20181031_nasa_kepler_urteleszkop_kikapcsolasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e301f0a-2931-4b2e-968e-e10367ba3653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"478cacfe-90d7-494c-b79c-dd9027e95775","keywords":null,"link":"/tudomany/20181031_nasa_kepler_urteleszkop_kikapcsolasa","timestamp":"2018. október. 31. 10:03","title":"Ennyi volt: 9 év után elfogyott az üzemanyag a NASA legsikeresebb űrszondájából, a Keplerből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Átvette a katasztrófavédelem a hulladékszállítást a Zöld Híd Kft. területén, a kukaholding NHKV pedig visszavonta a cég megfelelősségi véleményét, az önkormányzatoknak új szemétszállítót kell találniuk az elkövetkezendő időkben. De a szemétszállítóknál országosan tapasztalható forráshiány ettől még nem oldódik meg, és hiába kaptak most 26,4 millárd forintot erre az évre, hamar legatyásodhatnak a cégek.","shortLead":"Átvette a katasztrófavédelem a hulladékszállítást a Zöld Híd Kft. területén, a kukaholding NHKV pedig visszavonta a cég...","id":"20181031_szemetkaosz_allam_katasztrofavedelem_nhkv_hulladk_zold_hid_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5615884c-51fe-4bf6-8ebc-ba8ca6e31788","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_szemetkaosz_allam_katasztrofavedelem_nhkv_hulladk_zold_hid_","timestamp":"2018. október. 31. 17:25","title":"Szemétkáosz: keménykedik az állam, de a gondokat ez nem oldja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21fa2648-1f78-4125-8e02-a99aff8aaede","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leállították a beszerzéseket, és bér-, valamint létszámstopot is előírt az ELTE kancellárja az egyetem társadalomtudományi, bölcsészettudományi és természettudományi karán.","shortLead":"Leállították a beszerzéseket, és bér-, valamint létszámstopot is előírt az ELTE kancellárja az egyetem...","id":"20181031_Szigoru_megszoritasokat_vezettek_be_az_ELTE_harom_karan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21fa2648-1f78-4125-8e02-a99aff8aaede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9322629-70aa-4f43-ad2d-6196d1b44567","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Szigoru_megszoritasokat_vezettek_be_az_ELTE_harom_karan","timestamp":"2018. október. 31. 12:15","title":"Szigorú megszorításokat vezettek be az ELTE három karán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01abeae7-bf4d-4092-99c3-f36f746b29a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 15 perces flashmobot terveznek, az erről készült felvételt pedig eljuttatják az Európai Néppárt jövő heti kongresszusára.","shortLead":"Egy 15 perces flashmobot terveznek, az erről készült felvételt pedig eljuttatják az Európai Néppárt jövő heti...","id":"20181031_A_fidesz_europai_partcsaladjan_keresztul_probaljak_jobb_belatasra_birni_Orbant_a_CEU_hallgatoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01abeae7-bf4d-4092-99c3-f36f746b29a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c52e8b1-41be-47c7-9e04-753ff598fc01","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_A_fidesz_europai_partcsaladjan_keresztul_probaljak_jobb_belatasra_birni_Orbant_a_CEU_hallgatoi","timestamp":"2018. október. 31. 16:38","title":"A fidesz európai pártcsaládján keresztül próbálják jobb belátásra bírni Orbánt a CEU hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a17c29d-22db-4254-a767-2432f2072dd6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az EMIH vezetőségi tagja szerint kulcskérdés, hogy Európa integrálni tudja-e a gazdasági bevándorlókat.","shortLead":"Az EMIH vezetőségi tagja szerint kulcskérdés, hogy Európa integrálni tudja-e a gazdasági bevándorlókat.","id":"20181031_A_zsidok_nagyobb_biztonsagban_vannak_ott_ahol_kevesebb_a_muszlim","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a17c29d-22db-4254-a767-2432f2072dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff1f7d3-fbf2-4355-9e9b-fa41b559e075","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_A_zsidok_nagyobb_biztonsagban_vannak_ott_ahol_kevesebb_a_muszlim","timestamp":"2018. október. 31. 07:48","title":"A zsidók nagyobb biztonságban vannak ott, ahol kevesebb a muszlim?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23067b26-1856-4ea3-8657-a3c28399715e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kolodko Mihály aprócska szobrát valaki magával vitte.","shortLead":"Kolodko Mihály aprócska szobrát valaki magával vitte.","id":"20181031_lopas_minitank_kolodko_mihaly_batthyany_ter_szobor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23067b26-1856-4ea3-8657-a3c28399715e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eec6de1-6f2a-4937-ad96-417b1d9a023f","keywords":null,"link":"/kultura/20181031_lopas_minitank_kolodko_mihaly_batthyany_ter_szobor","timestamp":"2018. október. 31. 06:07","title":"Ellopták a minitankot a budai rakpartról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68afa228-e1b6-4619-b995-6123977892d5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Pavlo Klimkin több országgal is egyeztetne erről, Oroszország esetében viszont a politikus szerint szó sem lehet ilyesmiről.","shortLead":"Pavlo Klimkin több országgal is egyeztetne erről, Oroszország esetében viszont a politikus szerint szó sem lehet...","id":"20181030_Tarsadalmi_vitat_kezdene_a_kettos_allampolgarsag_engedelyezeserol_az_ukran_kulugyminiszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68afa228-e1b6-4619-b995-6123977892d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e12de87-1f04-42c4-9900-f523cef4e84e","keywords":null,"link":"/vilag/20181030_Tarsadalmi_vitat_kezdene_a_kettos_allampolgarsag_engedelyezeserol_az_ukran_kulugyminiszter","timestamp":"2018. október. 30. 14:52","title":"Társadalmi vitát kezdene a kettős állampolgárság engedélyezéséről az ukrán külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]