[{"available":true,"c_guid":"9a8ebf28-19f2-433f-9f0c-224e8b6d8e93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nagyváradi római katolikus premontrei rend egykori főgimnáziumának épületét akarja felújítani a nagyváradi polgármesteri hivatal, noha az ingatlan tulajdonjogi helyzetét illetően még nincs vége a régóta húzódó pernek.","shortLead":"A nagyváradi római katolikus premontrei rend egykori főgimnáziumának épületét akarja felújítani a nagyváradi...","id":"20181101_Per_alatt_allo_ingatlant_akar_felujitani_a_nagyvaradi_onkormanyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a8ebf28-19f2-433f-9f0c-224e8b6d8e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153a55d2-c7d0-4157-bf98-a43f9f34cf2f","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Per_alatt_allo_ingatlant_akar_felujitani_a_nagyvaradi_onkormanyzat","timestamp":"2018. november. 01. 17:50","title":"Per alatt álló ingatlant akar felújítani a nagyváradi önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b1505a0-2035-4078-9a07-3ee8f8ece6f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy divatbemutatón Isztambulban valódi catwalk-ot láthatott a közönség.","shortLead":"Egy divatbemutatón Isztambulban valódi catwalk-ot láthatott a közönség.","id":"20181102_Ilyen_egy_igazi_cicaseta_a_kifuton__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b1505a0-2035-4078-9a07-3ee8f8ece6f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1f5d31-c024-4d12-a0c0-e7dfb0fec461","keywords":null,"link":"/elet/20181102_Ilyen_egy_igazi_cicaseta_a_kifuton__video","timestamp":"2018. november. 02. 11:45","title":"Ilyen egy igazi \"cicaséta\" a kifutón - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8586fa2a-df24-472c-993c-4dfe165ac087","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy minimum szerencsétlenül választott jelmezen akadt ki az internet népe.","shortLead":"Egy minimum szerencsétlenül választott jelmezen akadt ki az internet népe.","id":"20181101_Rasszizmussal_vadoljak_a_Bayern_Munchent_a_halloweeni_bulijuk_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8586fa2a-df24-472c-993c-4dfe165ac087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e29706c-3214-4249-aa20-3907b5413faa","keywords":null,"link":"/elet/20181101_Rasszizmussal_vadoljak_a_Bayern_Munchent_a_halloweeni_bulijuk_utan","timestamp":"2018. november. 01. 20:35","title":"Rasszizmussal vádolják a Bayern Münchent a halloweeni bulija után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötmillió dollár váltságdíjat követel egy kolumbiai bűnbanda a néhai Gabriel García Márquez Nobel-díjas kolumbiai író rokonának szabadon engedéséért, akit még augusztus 23-án raboltak el - jelentette be a rendőrség.","shortLead":"Ötmillió dollár váltságdíjat követel egy kolumbiai bűnbanda a néhai Gabriel García Márquez Nobel-díjas kolumbiai író...","id":"20181102_Otmillio_dollart_kernek_az_emberrablok_a_nehai_Garcia_Marquez_iro_rokonaert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d536a6-a35d-44b2-bef8-8367d4e4eb88","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Otmillio_dollart_kernek_az_emberrablok_a_nehai_Garcia_Marquez_iro_rokonaert","timestamp":"2018. november. 02. 14:32","title":"Ötmillió dollárt kérnek az emberrablók a néhai García Márquez író rokonáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"956274f4-04c2-41a6-a45f-3ccb50bab711","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szétválasztják a Honvéd Vezérkart és a Honvédelmi Minisztériumot, így más fogja irányítani és más fogja vezetni a honvédelmet. 