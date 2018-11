Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe16ac04-f67e-4ca3-8394-b2d9f4a0640b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy törvénymódosító javaslat szerint a honvédséggel kapcsolatban álló, vagy műveleti területeken megjelenő civil személyek adatait más országoknak is továbbíthatják.","shortLead":"Egy törvénymódosító javaslat szerint a honvédséggel kapcsolatban álló, vagy műveleti területeken megjelenő civil...","id":"20181103_Biometrikus_adatgyujtesbe_kezd_a_Magyar_Honvedseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe16ac04-f67e-4ca3-8394-b2d9f4a0640b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b417a86e-98dc-450c-b647-fb15ca4602e7","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Biometrikus_adatgyujtesbe_kezd_a_Magyar_Honvedseg","timestamp":"2018. november. 03. 09:53","title":"Biometrikus adatgyűjtésbe kezd a Magyar Honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ec21d7-40d4-469c-b89d-f4326ce87d03","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Unió a Krím elcsatolása és a Donyec-medencei agresszió miatt vezetett be szankciókat Oroszországgal szemben.","shortLead":"Az Európai Unió a Krím elcsatolása és a Donyec-medencei agresszió miatt vezetett be szankciókat Oroszországgal szemben.","id":"20181101_Merkel_Nemetorszag_tamogatja_az_Oroszorszag_elleni_unios_szankciok_meghosszabbitasat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80ec21d7-40d4-469c-b89d-f4326ce87d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3811e0e4-55d2-4575-9005-daf5fcfd133e","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Merkel_Nemetorszag_tamogatja_az_Oroszorszag_elleni_unios_szankciok_meghosszabbitasat","timestamp":"2018. november. 01. 18:31","title":"Merkel: Németország támogatja az Oroszország elleni szankciók meghosszabbítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"342514c4-b558-447e-828d-ac1d08b473ad","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Tom Steyer gyakran kampányol az elnök hivatali elmozdításáért.","shortLead":"Tom Steyer gyakran kampányol az elnök hivatali elmozdításáért.","id":"20181103_Ujabb_gyanus_csomagot_kapott_egy_demokrata_parti_amerikai_milliardos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=342514c4-b558-447e-828d-ac1d08b473ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582e8d8b-d7b7-4aa5-958c-425329082766","keywords":null,"link":"/vilag/20181103_Ujabb_gyanus_csomagot_kapott_egy_demokrata_parti_amerikai_milliardos","timestamp":"2018. november. 03. 08:20","title":"Újabb gyanús csomagot kapott egy demokrata párti amerikai milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35843813-7d98-43c6-ab98-b2ebbb047a3a","c_author":"-ha","category":"itthon","description":"2008. november 3-án vette kezdetét a háború utáni Magyarország legsúlyosabb etnikai hátterű terrorsorozata. ","shortLead":"2008. november 3-án vette kezdetét a háború utáni Magyarország legsúlyosabb etnikai hátterű terrorsorozata. ","id":"20181103_Nagycsecs_ahol_a_pokol_elszabadult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35843813-7d98-43c6-ab98-b2ebbb047a3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34c76071-8bc4-404a-a2eb-4bfe66363b9b","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Nagycsecs_ahol_a_pokol_elszabadult","timestamp":"2018. november. 03. 12:50","title":"Nagycsécs, ahol a pokol elszabadult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881a75c7-d587-4645-b42f-d5bd9617ae72","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Fogd a dollármilliárdokat termelő Grand Theft Auto 5 legjobb húzásait, és hintsd meg egy cseppnyi Tarantino-féle Aljas nyolcassal. Valahogy így születhetett meg a játékipar egyik leghíresebb vállalatának őszi újdonsága. Hogy a Red Dead Redemption 2 is képes lesz-e akkora pénzügyi bravúrra, mint a 2013-as GTA, még kérdéses, egyvalami azonban biztosnak látszik: ennél jobb játék már nem lesz idén. ","shortLead":"Fogd a dollármilliárdokat termelő Grand Theft Auto 5 legjobb húzásait, és hintsd meg egy cseppnyi Tarantino-féle Aljas...","id":"20181101_rockstar_games_red_dead_redemption_2_teszt_playstation_4_xbox_one_pc_jatekteszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=881a75c7-d587-4645-b42f-d5bd9617ae72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b13593c-5fed-4f51-b887-e5852b0f4198","keywords":null,"link":"/tudomany/20181101_rockstar_games_red_dead_redemption_2_teszt_playstation_4_xbox_one_pc_jatekteszt","timestamp":"2018. november. 01. 20:00","title":"Tudja, mi lesz a legjobb westernek és a GTA 5 találkozásából? A játék, amit nem lehet letenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mikor közölhető a köztisztviselővel a felmentés, a felmentési időszak alatt bekövetkezett illetményalap-emelést figyelembe kell-e venni a végkielégítésnél? ","shortLead":"Mikor közölhető a köztisztviselővel a felmentés, a felmentési időszak alatt bekövetkezett illetményalap-emelést...","id":"20181102_Mikor_es_hogyan_lehet_valakit_kirugni_a_kozszferabol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01576ed3-2524-4c58-87dc-e46c20af07e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181102_Mikor_es_hogyan_lehet_valakit_kirugni_a_kozszferabol","timestamp":"2018. november. 02. 09:20","title":"Mikor és hogyan lehet valakit kirúgni a közszférából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8494d22-b8ec-49e9-8359-c61d721c5f7a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Közép-Amerika felől érkező migránskaraván tagjai nem menedékkérők és nem léphetnek be az Egyesült Államokba - közölte Donald Trump.","shortLead":"A Közép-Amerika felől érkező migránskaraván tagjai nem menedékkérők és nem léphetnek be az Egyesült Államokba - közölte...","id":"20181101_Trump_uzent_a_hondurasi_menetnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8494d22-b8ec-49e9-8359-c61d721c5f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f69e2f5-f285-4ef0-b5cf-8aa785af5958","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Trump_uzent_a_hondurasi_menetnek","timestamp":"2018. november. 01. 23:40","title":"Trump üzent a „hondurasi menetnek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9d6c86-81aa-4d69-9576-ab6bf3dd1756","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A robbanás a belvárosi ügyészség székházánál történt, de a hatóságok szerint nem terrorcselekményről van szó.","shortLead":"A robbanás a belvárosi ügyészség székházánál történt, de a hatóságok szerint nem terrorcselekményről van szó.","id":"20181103_Bizonyitekok_robbantak_fel_egy_kolumbiai_kormanyzati_negyedben__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad9d6c86-81aa-4d69-9576-ab6bf3dd1756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f5b213-8a21-4c3c-b31c-b46b0947a5d8","keywords":null,"link":"/vilag/20181103_Bizonyitekok_robbantak_fel_egy_kolumbiai_kormanyzati_negyedben__video","timestamp":"2018. november. 03. 10:36","title":"Bizonyítékok robbantak fel egy kolumbiai kormányzati negyedben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]