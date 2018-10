Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b41e9a3-403f-41d7-b216-cda5b913df62","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A földmozgás ismét a katasztrófa sújtotta Palu város közelében keletkezett, az emberek közül sokan pánikba estek.","shortLead":"A földmozgás ismét a katasztrófa sújtotta Palu város közelében keletkezett, az emberek közül sokan pánikba estek.","id":"20181009_Ujabb_foldrenges_razta_meg_az_indoneziai_Celebeszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b41e9a3-403f-41d7-b216-cda5b913df62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a2894be-9158-4ee0-815d-613e294c7a45","keywords":null,"link":"/vilag/20181009_Ujabb_foldrenges_razta_meg_az_indoneziai_Celebeszt","timestamp":"2018. október. 09. 05:33","title":"Újabb földrengés rázta meg az indonéziai Celebeszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7014b4aa-609c-43a5-93d2-95713f039831","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új verseskötettel jelentkezik a Saul fia főszereplője, aki szerint az élet ezerszer fontosabb és szebb annál, mintsem hogy állandóan a politikán keseregjünk.","shortLead":"Az új verseskötettel jelentkezik a Saul fia főszereplője, aki szerint az élet ezerszer fontosabb és szebb annál...","id":"20181008_Rohrig_Geza_A_politikat_egy_jo_ideig_most_megette_a_fene","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7014b4aa-609c-43a5-93d2-95713f039831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7e17f27-6057-4035-a0c2-7b9d6891a223","keywords":null,"link":"/kultura/20181008_Rohrig_Geza_A_politikat_egy_jo_ideig_most_megette_a_fene","timestamp":"2018. október. 08. 14:40","title":"Röhrig Géza: „A politikát egy jó ideig most megette a fene”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7030a8-650c-4b9c-a766-e38eaa07a9b4","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Dodonai választ kaptunk a kérdésre, amellyel az ÁSZ-hoz fordultunk, azt tudakolva, tervezi-e vizsgálni a Transparency International szerint 30 milliárdos kárt okozó letelepedésikötvény-bizniszt. A közpénzek elköltésének őre annyit elismert, a téma hozzá tartozik.","shortLead":"Dodonai választ kaptunk a kérdésre, amellyel az ÁSZ-hoz fordultunk, azt tudakolva, tervezi-e vizsgálni a Transparency...","id":"20181008_ASZ_talan_vizsgaljak_a_letelepedesi_kotvenyeket_talan_nem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d7030a8-650c-4b9c-a766-e38eaa07a9b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40002739-9f2c-4962-a418-ba13cf931265","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_ASZ_talan_vizsgaljak_a_letelepedesi_kotvenyeket_talan_nem","timestamp":"2018. október. 08. 15:55","title":"ÁSZ: Talán vizsgáljuk a letelepedési kötvényeket, talán nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jó pár kritika érte az idei iPhone-okat az elmúlt napokban, és mivel ezek nem voltak alaptalanok, az Apple-nek is lépnie kellett. Megérkezett „javítócsomagja”, az iOS 12.0.1.","shortLead":"Jó pár kritika érte az idei iPhone-okat az elmúlt napokban, és mivel ezek nem voltak alaptalanok, az Apple-nek is...","id":"20181009_apple_ios_1201_hibajavitas_chargegate_toltes_wifi_chargegate","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91dfa63f-bbd6-4440-ab54-3bcaa291cb73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc37bca-a574-4f91-bb30-d9e003834b45","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_apple_ios_1201_hibajavitas_chargegate_toltes_wifi_chargegate","timestamp":"2018. október. 09. 17:03","title":"ChargeGate? Máris itt az Apple megoldása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b333a8e-6c54-46c7-aad7-eac113dd7205","c_author":"Ceglédi Zoltán","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely épp most csinálja meg az ellenzék EP-kampányát. Ha beleállnak, persze. ","shortLead":"Gulyás Gergely épp most csinálja meg az ellenzék EP-kampányát. Ha beleállnak, persze. ","id":"20181010_cegledi_kulso_meghajto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b333a8e-6c54-46c7-aad7-eac113dd7205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4630d8b-b66e-42db-8dba-e7e68310647d","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_cegledi_kulso_meghajto","timestamp":"2018. október. 10. 09:21","title":"Ceglédi: Külső meghajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9e9ccf-5d96-4a0d-8126-ded623911b27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181008_Ezt_a_kepet_Czunyine_labarol_meg_sokaig_emlegetik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c9e9ccf-5d96-4a0d-8126-ded623911b27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ef3fdf6-4825-4b85-842b-6e0c7c41a29f","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Ezt_a_kepet_Czunyine_labarol_meg_sokaig_emlegetik","timestamp":"2018. október. 08. 17:13","title":"Ezt a képet Czunyiné lábáról még sokáig emlegetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b88ba9ca-efda-4462-8034-3e129fc7eb1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A landolás során kicsúszott a futópályáról a Thai Airways Boeing 747-ese Bangkokban.","shortLead":"A landolás során kicsúszott a futópályáról a Thai Airways Boeing 747-ese Bangkokban.","id":"20181009_lesodrodott_az_aszfaltrol_sar_fogta_meg_a_thai_airways_jumbo_jetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b88ba9ca-efda-4462-8034-3e129fc7eb1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de595fa-d3c2-427f-a031-f2039a2bd1fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_lesodrodott_az_aszfaltrol_sar_fogta_meg_a_thai_airways_jumbo_jetet","timestamp":"2018. október. 09. 13:33","title":"Lesodródott az aszfaltról, sár fogta meg a Jumbo Jetet – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Megindult a felszámolás a Paprikakert Tész Kft ellen, csaknem egymilliárd forintot vasalnának be a cégen, a szegedi Vadasparkban, uniós pénzből felhúzott kalandparkra elköltött pénzt is vissza kell fizetniük. Ez már a második Simonka-közeli cég, amely megbukott, a Magyar Termés Tész Kft. ügyében 973 millió forintos költségvetési csalás miatt folyik nyomozás, de más, ehhez a körhöz tartozó cégeknél is vizsgálódnak.","shortLead":"Megindult a felszámolás a Paprikakert Tész Kft ellen, csaknem egymilliárd forintot vasalnának be a cégen, a szegedi...","id":"20181010_simonka_gyorgy_fidesz_paprikakert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2a0e03-2740-4240-8e9e-63041faffe28","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_simonka_gyorgy_fidesz_paprikakert","timestamp":"2018. október. 10. 06:30","title":"Elengedhette a Fidesz zűrös politikusa kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]