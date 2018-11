Összesen 9300 játszótér van Magyarországon, ebből alig 8 akadálymentes – pedig az ilyen játékokkal nem csak mozgáskorlátozott gyerekek, hanem még ülni nem tudó kicsik is játszhatnak.

Még mindig alig akad olyan játszótér Magyarországon, ahol együtt játszhatnak az ép és sérült gyerekek – számol be az RTL Klub Híradója. A MagikMe nevű társadalmi vállalkozás most erre szeretné felhívni a figyelmet, szerintük ugyanis a játszóterek építői egyszerűen nem tartják fontosnak, sőt, sokan el sem tudják képzelni, hogy a sérült gyerekek is ugyanúgy szeretnek a játszótéren lenni, mint ép társaik.

Harsányi Eszter, a MagikMe vezetője szerint szükség lenne arra, hogy az egészséges gyerekekben tudatosuljon: nem kell tartaniuk sérült társaiktól, velük is ugyanúgy lehet játszani, és ők is éppúgy tagjai lehetnek egy-egy csapatnak. Viszont mivel alig van hely, ahol együtt játszhatnak, ez még várat magára.

Két és fél évvel ezelőtt Nyíregyházán épült meg az első akadálymentes játszótér, de a már meglévő játszótereket csak nagyon ritkán alakítják át úgy, hogy például kerekesszékes gyerekek is használni tudják. Ma Magyarországon összesen 9300 játszótér van, ebből viszont alig 8 akadálymentes.