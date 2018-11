Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Font Sándor fideszes képviselő is úgy döntött, megméretteti magát, így a tisztújításnak már politikai jelentősége is van.","shortLead":"Font Sándor fideszes képviselő is úgy döntött, megméretteti magát, így a tisztújításnak már politikai jelentősége is...","id":"20181108_Fideszes_kihivoja_akadt_a_PIM_elerol_menesztett_Prohlenek_az_evangelikus_tisztujitason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a93b055e-22dd-4624-8d2c-fe6ff7d543b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6b5ddc3-9919-4aef-8c12-8b9198262548","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_Fideszes_kihivoja_akadt_a_PIM_elerol_menesztett_Prohlenek_az_evangelikus_tisztujitason","timestamp":"2018. november. 08. 09:11","title":"Fideszes kihívója akadt a PIM éléről menesztett Prőhlének az evangélikus tisztújításon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e066e5dc-c465-4552-a4db-bab66a18fee0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az álló videók szerkesztése a tapasztalt vágók számára sem egyszerű feladat, de a mesterséges intelligencia ezen a téren is remek társ lehet. Az ismert Premiere Pro videóvágó programot fejlesztő Adobenak már van is ötlete, hogyan valósítaná ezt meg a gyakorlatban. ","shortLead":"Az álló videók szerkesztése a tapasztalt vágók számára sem egyszerű feladat, de a mesterséges intelligencia ezen...","id":"20181108_adobe_premiere_pro_cc_videoszerkesztes_allo_videok_vagasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e066e5dc-c465-4552-a4db-bab66a18fee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fddfffc-e051-42b4-a7ad-baa3c0e1489c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181108_adobe_premiere_pro_cc_videoszerkesztes_allo_videok_vagasa","timestamp":"2018. november. 08. 19:03","title":"Ha szokott videózni a mobiljával, ez az okosság önnek is tetszeni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7f648e-8426-48d0-84a5-5542d1097f60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai chipgyártó Qualcomm nemcsak a csúcskategóriás, hanem a középkategóriás eszközök sorsát is a szívén viseli. Erre utal, hogy a legújabb hírek szerint ez utóbbi szegmensbe érkezhet két új lapkakészlet.","shortLead":"Az amerikai chipgyártó Qualcomm nemcsak a csúcskategóriás, hanem a középkategóriás eszközök sorsát is a szívén viseli...","id":"20181107_qualcomm_snapdragon_6150_7150_kozepkategorias_lapkakeszletek_11nm_gyartastechnologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c7f648e-8426-48d0-84a5-5542d1097f60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7810b620-9643-45d0-8562-f7c828e6712c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_qualcomm_snapdragon_6150_7150_kozepkategorias_lapkakeszletek_11nm_gyartastechnologia","timestamp":"2018. november. 07. 11:03","title":"Jó hír ez sokaknak: az olcsóbb telefonokba is erősebb chipeket tesznek majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ea8cab-c7a5-47ef-ab5a-c910ce08175c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Harsányi Levente és Szabó Győző a Petőfi Rádióban beszélgettek a szoptatásról. A tanács szerint ezért nem sértették meg a szoptató anyákat, de a határozat végén megjegyzik, ízléstelen volt az egész.","shortLead":"Harsányi Levente és Szabó Győző a Petőfi Rádióban beszélgettek a szoptatásról. A tanács szerint ezért nem sértették meg...","id":"20181107_Alpari_stilusban_osztalyoztak_a_noi_melleket_a_kozradioban_a_Mediatanacs_nem_talalt_problemat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b6ea8cab-c7a5-47ef-ab5a-c910ce08175c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07fc4d7-0f05-4f82-a8ea-b99dd3f20a1d","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Alpari_stilusban_osztalyoztak_a_noi_melleket_a_kozradioban_a_Mediatanacs_nem_talalt_problemat","timestamp":"2018. november. 07. 08:31","title":"Alpári stílusban osztályozták a női melleket a közrádióban, a Médiatanács nem talált problémát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Feltüntetnék az élelmiszereken, hogy ehetik-e vegák és vegánok.","shortLead":"Feltüntetnék az élelmiszereken, hogy ehetik-e vegák és vegánok.","id":"20181107_Indulhat_a_vegak_alairasgyujtese_az_EUban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af866f2c-894b-48f2-a1d4-fbf190ecaf4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7150a2c3-bc03-44a5-891d-e62e5cf74730","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181107_Indulhat_a_vegak_alairasgyujtese_az_EUban","timestamp":"2018. november. 07. 14:17","title":"Indulhat a vegák aláírásgyűjtése az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába bánta meg valaki egy üzenet elküldését a Facebook Messengerben, visszavonni már nem lehetett azt. A fejlesztők viszont már javában tesztelik ezt a funkciót.","shortLead":"Hiába bánta meg valaki egy üzenet elküldését a Facebook Messengerben, visszavonni már nem lehetett azt. A fejlesztők...","id":"20181107_facebook_messenger_uzenet_torlese_uzenet_visszavonasa_chateles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b28405-3fd1-4a55-84a4-5ad43020d872","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_facebook_messenger_uzenet_torlese_uzenet_visszavonasa_chateles","timestamp":"2018. november. 07. 20:03","title":"Álomfunkció jön a Messengerbe, törölhetjük az elküldött üzeneteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db0a54e-31d4-4f91-a7e7-75246c4f94d1","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nem sokat lacafacázott a kormány: nemzeti ünnepeken, gyásznapokon csak állami megemlékezést lehet tartani az összes fontos, szimbolikus helyszínen. Az ellenzék kereshet magának más terepet. Jogvédők szerint súlyosan aggályos a tervezet, önkényesen kiválasztott területek is vannak rajta. Márki-Zay Péter szerint ostoba és demokráciaellenes a javaslat, de \"kis kellemetlenség árán\" megoldják így is. Hadházy Ákoson sem fogtak ki, ahogy a Momentum sem esett kétségbe: kénytelenek lesznek a Lendvay utcában tüntetni. ","shortLead":"Nem sokat lacafacázott a kormány: nemzeti ünnepeken, gyásznapokon csak állami megemlékezést lehet tartani az összes...","id":"20181107_gyulekezes_tuntetes_korlatozas_nemzeti_unnep_orban_kormany_ellenzek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2db0a54e-31d4-4f91-a7e7-75246c4f94d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609a4ca6-850b-48d4-9e6e-f6235b366c79","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_gyulekezes_tuntetes_korlatozas_nemzeti_unnep_orban_kormany_ellenzek","timestamp":"2018. november. 07. 18:25","title":"Övék itt a tér: Orbánék vajon hogy bírják majd szusszal a sok szereplést?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30639355-3805-408a-8d9d-9c088bd0f8f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ne keresse az okokat. ","shortLead":"Ne keresse az okokat. ","id":"20181106_Unikornis_torna_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30639355-3805-408a-8d9d-9c088bd0f8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba324f6e-0502-47c4-9788-2867e0ab56fc","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Unikornis_torna_video","timestamp":"2018. november. 07. 08:11","title":"Szintet lépett az őrület, unikornist így parádézni még biztosan nem látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]