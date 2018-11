Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be86c21d-8d3c-4b0c-a83e-0384d3f748a6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem reális Itália költségvetése, amelyet visszadobott az Európai Unió – nyilatkozta Matteo Renzi, aki egy baloldali kormány élén ugyanilyen problémákkal szembesült. ","shortLead":"Nem reális Itália költségvetése, amelyet visszadobott az Európai Unió – nyilatkozta Matteo Renzi, aki egy baloldali...","id":"20181109_A_populista_kormany_lajkvadasz_politikaja_nem_oldja_meg_a_gondokat_az_olaszoknal_sem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be86c21d-8d3c-4b0c-a83e-0384d3f748a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e451134-e124-4030-bdc5-c6611461e7cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_A_populista_kormany_lajkvadasz_politikaja_nem_oldja_meg_a_gondokat_az_olaszoknal_sem","timestamp":"2018. november. 09. 12:20","title":"A populista kormány lájkvadász politikája nem oldja meg a gondokat, az olaszoknál sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ecc9525-693f-4b3f-a395-06715bfa8161","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Húszezer eurónál olcsóbb modelleket akarnak gyártani. ","shortLead":"Húszezer eurónál olcsóbb modelleket akarnak gyártani. ","id":"20181108_Harom_gyaraban_is_atall_az_elektromos_autokra_a_Volkswagen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ecc9525-693f-4b3f-a395-06715bfa8161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6238cd65-d861-4e96-82eb-934db3e2c6f9","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_Harom_gyaraban_is_atall_az_elektromos_autokra_a_Volkswagen","timestamp":"2018. november. 08. 21:15","title":"Három gyárában is átáll az elektromos autókra a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89101e0-a387-4757-b15f-c55851356861","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan újfajta megközelítési móddal találkozhatnak a felhasználók az androidos alkalmazások frissítésekor. Ahelyett, hogy a rendszer automatikusan bezárná az éppen használatban lévő appot, bevonja a felhasználót a frissítésbe.","shortLead":"Hamarosan újfajta megközelítési móddal találkozhatnak a felhasználók az androidos alkalmazások frissítésekor. Ahelyett...","id":"20181109_google_android_alkalmazas_frissitese_android_fejlesztoi_konferencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a89101e0-a387-4757-b15f-c55851356861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6609c8e4-4bdc-4569-a967-5a19a4514d14","keywords":null,"link":"/tudomany/20181109_google_android_alkalmazas_frissitese_android_fejlesztoi_konferencia","timestamp":"2018. november. 09. 09:03","title":"Androidos mobilja van? Kiveszik a rendszerből az egyik legzavaróbb dolgot, jön az újféle frissítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f62c6af-581a-40ed-bace-2118db8f4bc5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":" „A Ryanair átverte a részvényeseket és kizsákmányolta a dolgozókat”- ezzel vádolja az európai légitársaságot az alabamai nyugdíjalap és a birminghami tűzoltók és rendőrök nyugdíjalapja New Yorkban.","shortLead":" „A Ryanair átverte a részvényeseket és kizsákmányolta a dolgozókat”- ezzel vádolja az európai légitársaságot...","id":"20181108_Atveres_kizsakmanyolas_durva_pert_akaasztottak_a_Ryanairvezer_nyakaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f62c6af-581a-40ed-bace-2118db8f4bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7686ba-ee68-47b4-bcc4-6a7b64ced66b","keywords":null,"link":"/kkv/20181108_Atveres_kizsakmanyolas_durva_pert_akaasztottak_a_Ryanairvezer_nyakaba","timestamp":"2018. november. 08. 15:42","title":"„Átverés, kizsákmányolás”: súlyos pert akasztottak a Ryanair-vezér nyakába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a25fcd-ac50-4963-818c-2a5f9962d70f","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Hiába tesz meg mindent a kormány, 2001-től 2017-ig már a 400 ezer főt is meghaladta a népességfogyás – legalábbis ez derült ki a Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézetének Demográfiai portré 2018 című tanulmánykötetéből. A legrosszabb forgatókönyv szerint 2070-re hatmillió magyar élhet az országban. Közben az elmúlt években stagnált a születésszám, pedig a gyermekvállalási kedv növekedett.","shortLead":"Hiába tesz meg mindent a kormány, 2001-től 2017-ig már a 400 ezer főt is meghaladta a népességfogyás – legalábbis...","id":"20181109_Hatmilliora_fogyhat_Magyarorszag_nepessege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73a25fcd-ac50-4963-818c-2a5f9962d70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32667ede-ba2c-464c-aa6e-c0131e23bf9d","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Hatmilliora_fogyhat_Magyarorszag_nepessege","timestamp":"2018. november. 09. 06:30","title":"Hatmillióra fogyhat Magyarország népessége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"477748c4-5805-4f7b-921b-8dee26a77625","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tesztelte a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (RRI) a poggyászfosztogatókat, a próbából feladott bőröndjükből eltűnt a pénz.","shortLead":"Tesztelte a Repülőtéri Rendőr Igazgatóság (RRI) a poggyászfosztogatókat, a próbából feladott bőröndjükből eltűnt a pénz.","id":"20181110_repuloter_poggyasz_fosztogatas_rendorseg_budapest_roma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=477748c4-5805-4f7b-921b-8dee26a77625&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50694aef-2767-43c4-8366-8ab2f6cb072b","keywords":null,"link":"/itthon/20181110_repuloter_poggyasz_fosztogatas_rendorseg_budapest_roma","timestamp":"2018. november. 10. 07:26","title":"A reptéri szarkák a rendőröket is megrövidítették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A válogatottba visszakerülő Dzsudzsák Balázs az Arab Emírségekben focizik, az al-Ittihad Kalba együttesénél. Egy csapattársa, aki korábban az MTK-nál játszott, elárulta, hogyan kezelik a szélsőt.","shortLead":"A válogatottba visszakerülő Dzsudzsák Balázs az Arab Emírségekben focizik, az al-Ittihad Kalba együttesénél...","id":"20181109_Felistenkent_neznek_Dzsudzsakra_arab_csapatanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb8231-8661-49c2-9a3e-0f700d2bbe55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fbfc4d-6357-45f0-90a1-0344976a6762","keywords":null,"link":"/sport/20181109_Felistenkent_neznek_Dzsudzsakra_arab_csapatanal","timestamp":"2018. november. 09. 11:26","title":"Félistenként néznek Dzsudzsákra arab csapatánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A bíróság másodfokon is elkaszálta az illegális bevándorló szülők leszármazottaiként Amerikában élőket védő program megszüntetését, Trumpot pedig önkényesnek és önfejűnek nevezte.","shortLead":"A bíróság másodfokon is elkaszálta az illegális bevándorló szülők leszármazottaiként Amerikában élőket védő program...","id":"20181109_A_birosag_keresztbe_tett_Trump_masodgeneracios_bevandorlokat_vegzalo_torvenyenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b1ea224-e9ae-4498-a28d-75d35728f0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"255cffa5-cb4e-49ba-b266-1dcf71b94dde","keywords":null,"link":"/vilag/20181109_A_birosag_keresztbe_tett_Trump_masodgeneracios_bevandorlokat_vegzalo_torvenyenek","timestamp":"2018. november. 09. 05:19","title":"A bíróság keresztbe tett Trump másodgenerációs bevándorlókat vegzáló törvényének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]