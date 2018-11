Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35ea294a-ea9c-4034-8cb3-3112dc79d865","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos Play áruház sokmilliós kínálatára már régóta használható a \"bőség zavara\" kifejezés. Nem egyszerű megtalálni az igazán hasznos darabokat – ezek közül mutatunk néhány, főként ingyenes darabot, melyek hasznos társak a mindennapokban.","shortLead":"Az androidos Play áruház sokmilliós kínálatára már régóta használható a \"bőség zavara\" kifejezés. Nem egyszerű...","id":"20181113_androidos_alkalmazas_picai_curator_lastpass_bouncer_tor_browser_thriv_tide_jelszokezelo_app","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35ea294a-ea9c-4034-8cb3-3112dc79d865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f37cb0d-feb3-4c35-8225-f17b36118b12","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_androidos_alkalmazas_picai_curator_lastpass_bouncer_tor_browser_thriv_tide_jelszokezelo_app","timestamp":"2018. november. 13. 12:03","title":"Androidos telefonja van? Ezeket az appokat tegye rá fel, sokat jelentenek majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit hatóság szerint a 43 éves Jermu Michael Salonen azután küldött csőbombát a Cryptopay nevű cégnek, hogy az ügyfélszolgálat nem küldött neki új jelszót.","shortLead":"A brit hatóság szerint a 43 éves Jermu Michael Salonen azután küldött csőbombát a Cryptopay nevű cégnek...","id":"20181112_bitcoin_cryptopay_london_csobomba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7f59d9-99a3-43bf-bb1c-4a2c09c74b75","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_bitcoin_cryptopay_london_csobomba","timestamp":"2018. november. 12. 10:33","title":"Nem kapott új jelszót, bombát küldött a BitCoin-cégnek egy svéd férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9117883b-5eb4-408d-a1b9-b3e221fb8f4f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A járművek és az elektronikai termékek gyártása is nagyot esett az elmúlt egy évben. A munkanaphatástól megtisztítva az adatokat csak kis növekedést mért a KSH, a nyers adatok szerint viszont csökkent is a termelés.","shortLead":"A járművek és az elektronikai termékek gyártása is nagyot esett az elmúlt egy évben. A munkanaphatástól megtisztítva...","id":"20181113_Visszaesett_az_autogyartas_nagyot_fekezett_a_magyar_ipar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9117883b-5eb4-408d-a1b9-b3e221fb8f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed6ee9c-f8c8-4ab5-9ef9-acc092d4cdd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181113_Visszaesett_az_autogyartas_nagyot_fekezett_a_magyar_ipar","timestamp":"2018. november. 13. 09:34","title":"Visszaesett az autógyártás, nagyot fékezett a magyar ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b48b9a6-7c43-42bf-b37b-ab278e6fd1ae","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nyugati közelében található Új-Házi önkiszolgáló étterem tulajdonosa azt mondja, rendszeresen jönnek be hozzájuk malteros ruhában munkások a közeli építkezésekről, és koszos kézzel nyúlnak bele a mindenki számára kitett ételbe. Szóltak nekik, hogy öltözzenek át, de hiába.","shortLead":"A Nyugati közelében található Új-Házi önkiszolgáló étterem tulajdonosa azt mondja, rendszeresen jönnek be hozzájuk...","id":"20181112_onkiszolgalo_etterem_nem_engednek_be_munkasokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b48b9a6-7c43-42bf-b37b-ab278e6fd1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89644fdb-7b1a-4e2d-a558-9d2352cdca85","keywords":null,"link":"/kkv/20181112_onkiszolgalo_etterem_nem_engednek_be_munkasokat","timestamp":"2018. november. 12. 16:16","title":"Panaszkodnak a munkások, nem engedik be őket egy budapesti étterembe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08e83d5-aaf6-45f1-a6aa-4c4c5e0166a4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állat veszett volt, a férfi azután betegedett meg, hogy a macska megharapta. ","shortLead":"Az állat veszett volt, a férfi azután betegedett meg, hogy a macska megharapta. ","id":"20181112_Meghalt_egy_brit_ferfi_akit_macska_harapott_meg_Marokkoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e08e83d5-aaf6-45f1-a6aa-4c4c5e0166a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5730ed-4f40-4a60-b1db-5ecfe30a8ddb","keywords":null,"link":"/elet/20181112_Meghalt_egy_brit_ferfi_akit_macska_harapott_meg_Marokkoban","timestamp":"2018. november. 12. 18:04","title":"Meghalt egy brit férfi, akit macska harapott meg Marokkóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Amnesty International szerint Aung Szú Szan Kjí tudott a muszlim kisebbség elleni erőszakról, mégis hallgatott.\r

\r

","shortLead":"Az Amnesty International szerint Aung Szú Szan Kjí tudott a muszlim kisebbség elleni erőszakról, mégis hallgatott.\r

\r

","id":"20181112_Visszavontak_a_rohingjak_meszarlasat_vegignezo_mianmari_vezeto_ujabb_kitunteteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51d3fe8c-d7e2-4ce4-8362-b0ab1cba43aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58b74bc-2cd7-41ae-aeb9-ca8296b82bc1","keywords":null,"link":"/vilag/20181112_Visszavontak_a_rohingjak_meszarlasat_vegignezo_mianmari_vezeto_ujabb_kitunteteset","timestamp":"2018. november. 12. 21:04","title":"Újabb kitüntetést vontak vissza a rohingják mészárlását tétlenül tűrő mianmari vezetőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9518048-6246-43c1-83ff-fa50ca2c2811","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A finn miniszterelnök Juha Sipila szerint az oroszok blokkolták a GPS-jelet az ország északi részén, épp akkor, amikor a NATO hadgyakorlatot tartott. A problémát a polgári légiközlekedésben is észlelték.","shortLead":"A finn miniszterelnök Juha Sipila szerint az oroszok blokkolták a GPS-jelet az ország északi részén, épp akkor, amikor...","id":"20181112_nato_hadgyakorlat_finnorszag_norvegia_gps_jel_blokkolasa_muhold_tajekozodas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9518048-6246-43c1-83ff-fa50ca2c2811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a7cb63e-2012-41b4-8dd9-f490596bd8c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181112_nato_hadgyakorlat_finnorszag_norvegia_gps_jel_blokkolasa_muhold_tajekozodas","timestamp":"2018. november. 12. 14:33","title":"Blokkolhatták a GPS-jelet az oroszok Finnországnál, az utasszállítók is megérezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b598a5be-6525-40ea-8748-f98f3850bc07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mesterházy Attila szocialista politikus szerint elfogadhatatlan, hogy a Párbeszéd csak feltételekkel hajlandó fenntartani a szövetséget. ","shortLead":"Mesterházy Attila szocialista politikus szerint elfogadhatatlan, hogy a Párbeszéd csak feltételekkel hajlandó...","id":"20181112_Mesterhazy_kiakadt_Karacsony_nem_oszinte_lenez_minket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b598a5be-6525-40ea-8748-f98f3850bc07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58c0928d-d972-4f04-a5bd-fc75b3db71f7","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Mesterhazy_kiakadt_Karacsony_nem_oszinte_lenez_minket","timestamp":"2018. november. 12. 13:22","title":"Mesterházy kiakadt: Karácsony nem őszinte, lenéz minket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]