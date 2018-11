Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"780cd814-d1ae-4631-b422-52987cede9f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esőnek nyoma sincs, pedig a talaj országszerte nagyon száraz, ez pedig az őszi kalászosnak sem tesz jót. A helyzeten csak kiadós csapadék segítene. ","shortLead":"Esőnek nyoma sincs, pedig a talaj országszerte nagyon száraz, ez pedig az őszi kalászosnak sem tesz jót. A helyzeten...","id":"20181112_Eleg_vilagvegehangulatu_elorejelzest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=780cd814-d1ae-4631-b422-52987cede9f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c82228-e161-45d6-9790-c8d83c0c540e","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Eleg_vilagvegehangulatu_elorejelzest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2018. november. 12. 19:57","title":"Elég világvége-hangulatú előrejelzést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő egy riportban elmondta, miért járt hétfőn az uniós külügyminiszterek tanácsülésén.","shortLead":"A képviselő egy riportban elmondta, miért járt hétfőn az uniós külügyminiszterek tanácsülésén.","id":"20181112_A_kormanypropaganda_miatt_nem_mer_Magyarorszagra_jonni_Judith_Sargentini","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5bad25ee-cb18-4779-a669-b82d72096374&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546774ac-1c3b-48dc-a46a-da9923fa2ae7","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_A_kormanypropaganda_miatt_nem_mer_Magyarorszagra_jonni_Judith_Sargentini","timestamp":"2018. november. 12. 16:17","title":"A kormánypropaganda miatt nem mer Magyarországra jönni Judith Sargentini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c9f2e98-c730-441a-ac1e-14e5bd1cf579","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Minden kocsma megtalálja a maga közönségét. Vagy fordítva? \r

\r

","shortLead":"Minden kocsma megtalálja a maga közönségét. Vagy fordítva? \r

\r

","id":"20181113_Kruzolas_a_bulinegyedben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c9f2e98-c730-441a-ac1e-14e5bd1cf579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf8db574-5d3a-4408-9d58-8491f558a9f6","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Kruzolas_a_bulinegyedben","timestamp":"2018. november. 13. 17:10","title":"Krúzolás a bulinegyedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint Csaba László alaptalanul vádolta őt antiszemitizmussal a Népszavának adott interjújában. ","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint Csaba László alaptalanul vádolta őt antiszemitizmussal a Népszavának...","id":"20181112_Gulyas_Gergely_A_CEU_oktatojanak_haladektalanul_bocsanatot_kell_kernie","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ac0582-87f7-44b1-b885-2b740b3e2ac3","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Gulyas_Gergely_A_CEU_oktatojanak_haladektalanul_bocsanatot_kell_kernie","timestamp":"2018. november. 12. 09:48","title":"Gulyás Gergely: A CEU oktatójának haladéktalanul bocsánatot kell kérnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e50d6b1-dc02-415d-bd58-63413e908ad8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Korábban eprekben találtak hasonlót. Az ügy feltételezett elkövetőjét csak néhány napja állították bíróság elé. ","shortLead":"Korábban eprekben találtak hasonlót. Az ügy feltételezett elkövetőjét csak néhány napja állították bíróság elé. ","id":"20181114_Nincs_vege_az_ausztral_gyumolcsterrornak_most_a_korteben_talaltak_tut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e50d6b1-dc02-415d-bd58-63413e908ad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ae3720-6eb3-463a-a78d-2106f8f00007","keywords":null,"link":"/elet/20181114_Nincs_vege_az_ausztral_gyumolcsterrornak_most_a_korteben_talaltak_tut","timestamp":"2018. november. 14. 04:59","title":"Nincs vége az ausztrál \"gyümölcsterrornak\", most a körtében találtak tűt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e1f5b9-4685-4582-9964-738248cf23e1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) sportági világszervezeteknek szóló állásfoglalása azért született, mert november elején a koszovói karatésok nem szerepelhettek saját zászlajuk alatt a madridi világbajnokságon.","shortLead":"A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) sportági világszervezeteknek szóló állásfoglalása azért született, mert november...","id":"20181113_sportesemeny_spanyolorszag_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag_nob","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09e1f5b9-4685-4582-9964-738248cf23e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7aeb82-a44b-440c-a2cf-df8ed544211c","keywords":null,"link":"/sport/20181113_sportesemeny_spanyolorszag_nemzetkozi_olimpiai_bizottsag_nob","timestamp":"2018. november. 13. 10:35","title":"Senki ne rendezzen sporteseményt Spanyolországban – kéri a NOB","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06b095f-d0c7-4bce-a5cd-a4e76964193a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magyarország vatikáni nagykövete a Twitteren is osztja igéit. ","shortLead":"Magyarország vatikáni nagykövete a Twitteren is osztja igéit. ","id":"20181113_Habsburg_Eduard_kozlekedesi_tanacsok_Roma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d06b095f-d0c7-4bce-a5cd-a4e76964193a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d310623e-ceb5-41c5-afe6-4645261ea64d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181113_Habsburg_Eduard_kozlekedesi_tanacsok_Roma","timestamp":"2018. november. 13. 14:57","title":"Kapott már közlekedési tippet egy Habsburgtól? Itt a vissza nem térő alkalom!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02b7796a-7414-4a46-b327-6a575b0a48fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A holland EP-képviselő megjelent az általános ügyek tanácsának hétfői ülésén, amelynek napirendjén a Magyarország elleni eljárás is szerepel, pedig nem kellett volna ott lennie.","shortLead":"A holland EP-képviselő megjelent az általános ügyek tanácsának hétfői ülésén, amelynek napirendjén a Magyarország...","id":"20181112_Meglepte_a_fideszeseket_Sargentini_az_Europai_Tanacsban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02b7796a-7414-4a46-b327-6a575b0a48fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24383e1c-9764-40b3-9e14-4d7c3bb1cc87","keywords":null,"link":"/itthon/20181112_Meglepte_a_fideszeseket_Sargentini_az_Europai_Tanacsban","timestamp":"2018. november. 12. 15:08","title":"Meglepte a fideszeseket Sargentini az Európai Tanács épületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]