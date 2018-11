Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2b71dc1-9ee4-44d2-87a4-eb1e0405ad40","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Stuttgartban már javában a következő generációs S-osztályon dolgognak, friss információkkal jövünk a többek közt tisztán hibrid és elektromos változatban is készülő luxusautóról.","shortLead":"Stuttgartban már javában a következő generációs S-osztályon dolgognak, friss információkkal jövünk a többek közt...","id":"20181117_uj_mercedes_sosztaly_nagyobb_konnyebb_es_akar_tisztan_elektromos_eqc_sqc_sec_amg_audi_a8_bmw_7","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2b71dc1-9ee4-44d2-87a4-eb1e0405ad40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9389c853-7223-47ed-b82c-0ec55d29d4d3","keywords":null,"link":"/cegauto/20181117_uj_mercedes_sosztaly_nagyobb_konnyebb_es_akar_tisztan_elektromos_eqc_sqc_sec_amg_audi_a8_bmw_7","timestamp":"2018. november. 17. 11:21","title":"Új Mercedes S-osztály: nagyobb, könnyebb és akár tisztán elektromos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97d5e7ae-57fa-431c-872a-fe81a73f1006","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mit válthat ki egy újabb gazdasági krízis, és hogyan hathatnak nálunk a globális rendszer zavarai? A szabadkereskedelmi rend valóban leáldozóban van? Erről volt szó a HVG Beszélgetések a jövőről című vitasorozatán.","shortLead":"Mit válthat ki egy újabb gazdasági krízis, és hogyan hathatnak nálunk a globális rendszer zavarai? A szabadkereskedelmi...","id":"20181116_Beszelgetesek_a_jovorol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97d5e7ae-57fa-431c-872a-fe81a73f1006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84cf5b9a-cbb9-419f-9bc5-221e48e75a9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181116_Beszelgetesek_a_jovorol","timestamp":"2018. november. 16. 13:06","title":"Hogy bírhatja ki Magyarország, ha a nagyok vámháborúba kezdenek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e9b57da-234b-4436-b852-47c2dfdc14e3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A növény- és állatfajok szélsőséges környezeti változások miatt bekövetkező kihalása megnöveli annak kockázatát, hogy beindul egy kihalási dominóeffektus, amely végső soron a földi élet megsemmisüléséhez vezet – állítják kutatók a Scientific Reports című folyóiratban kedden publikált tanulmányukban.","shortLead":"A növény- és állatfajok szélsőséges környezeti változások miatt bekövetkező kihalása megnöveli annak kockázatát...","id":"20181117_klimavaltozas_kihalas_dominoeffektus_tarskihalas_globalis_felmelegedes_tarskihalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e9b57da-234b-4436-b852-47c2dfdc14e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d973cf24-07eb-4d84-a11a-de97ad40588d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_klimavaltozas_kihalas_dominoeffektus_tarskihalas_globalis_felmelegedes_tarskihalas","timestamp":"2018. november. 17. 11:03","title":"Ha ez igaz, tényleg végünk: a klímaváltozás beindíthatja a kihalási dominóeffektust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbdbbc47-eb5d-4223-974b-afa54ff266e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vannak dolgok, amelyek mindenki számára egyértelműek, ám úgy tűnik, olyan is akad, akinek egy olyan egyszerű kérdés eldöntése is gondot okoz, hol is él az ember. ","shortLead":"Vannak dolgok, amelyek mindenki számára egyértelműek, ám úgy tűnik, olyan is akad, akinek egy olyan egyszerű kérdés...","id":"20181117_fold_bolygo_elet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbdbbc47-eb5d-4223-974b-afa54ff266e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dacc273-5149-4d2e-b918-ec9ca6ad5287","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_fold_bolygo_elet","timestamp":"2018. november. 17. 12:03","title":"A hét legviccesebb videója, mikor ez a lány rádöbben: valójában nem a Földben élünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2438ae71-4d60-46ce-abb4-42b896730cf6","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Lehetetlen helyzetbe sodródott Theresa May brit miniszterelnök, akinek a Brexit-tervét szinte a teljes brit politikai elit a kukába dobná. Egyetlen esélye lehet: hogy senki nem tud jobbat.","shortLead":"Lehetetlen helyzetbe sodródott Theresa May brit miniszterelnök, akinek a Brexit-tervét szinte a teljes brit politikai...","id":"20181115_brexit_theresa_may_kaosz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2438ae71-4d60-46ce-abb4-42b896730cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1284c23f-01b1-4888-8493-b81becf034eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181115_brexit_theresa_may_kaosz","timestamp":"2018. november. 15. 21:05","title":"Csúcsformában a brit humor: mémek a Brexit végjátékában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1c82f2-00b3-4524-aeba-f328a35e7182","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"348 millió forintos hiány keletkezett a Duna Arénában rendezett ifjúsági világbajnokság miatt, a Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) emiatt megvonta Erdei Zsolt elnök aláírási jogát. Erdei most saját maga ellen kért vizsgálatot az ügyészségen.\r

","shortLead":"348 millió forintos hiány keletkezett a Duna Arénában rendezett ifjúsági világbajnokság miatt, a Magyar Ökölvívó...","id":"20181116_Erdei_Zsolt_felvette_a_kesztyut_ugyeszsegi_vizsgalatot_kert_maga_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd1c82f2-00b3-4524-aeba-f328a35e7182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d89735-39f6-4db3-93d9-c8782b74239b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181116_Erdei_Zsolt_felvette_a_kesztyut_ugyeszsegi_vizsgalatot_kert_maga_ellen","timestamp":"2018. november. 16. 13:40","title":"Erdei Zsolt felvette a kesztyűt: ügyészségi vizsgálatot kért maga ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6661ce4-9798-4d20-be2c-50ab0f1c8066","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Saller néven új közéleti műsor indul az N1TV-n, az első adásban többek között Kálmán Olga és Havas Henrik fognak szerepelni. ","shortLead":"Saller néven új közéleti műsor indul az N1TV-n, az első adásban többek között Kálmán Olga és Havas Henrik fognak...","id":"20181115_Az_N1TVn_indulo_kozeleti_vitamusorban_ter_vissza_Kalman_Olga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6661ce4-9798-4d20-be2c-50ab0f1c8066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8ec8cb-3eb6-4525-ae80-0f975e22873c","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Az_N1TVn_indulo_kozeleti_vitamusorban_ter_vissza_Kalman_Olga","timestamp":"2018. november. 15. 19:35","title":"Az N1TV-n induló közéleti vitaműsorban tér vissza Kálmán Olga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2b936d-a909-4dd6-a4e7-28cc1fb606a4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elfogadták a kilogramm új definícióját pénteken a Párizs melletti Versailles-ban a több mint ötven ország tudósainak részvételével tartott Általános Súly- és Mértékügyi Konferencián.","shortLead":"Elfogadták a kilogramm új definícióját pénteken a Párizs melletti Versailles-ban a több mint ötven ország tudósainak...","id":"20181116_kilogramm_tomeg_versailles_definicio_si_mertekegyseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c2b936d-a909-4dd6-a4e7-28cc1fb606a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c57426-3211-4981-a1db-6d541181ce74","keywords":null,"link":"/tudomany/20181116_kilogramm_tomeg_versailles_definicio_si_mertekegyseg","timestamp":"2018. november. 16. 20:03","title":"Vége az etalonnak, mostantól egy képlet mutatja, mennyi 1 kilogramm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]