A független színekben politizáló Hadházy Ákos az ATV műsorában arról beszélt, feljelentést tesz ismeretlen tettes ellen a Gruevszki-ügy miatt, mert valaki biztosan segített neki átjutni a határon, és illegális határátlépőket segíteni bűncselekmény.

Gruevszkinek a képviselő szerint a tranzitzónában kellene tartózkodnia, de nem ott van, Hadházy szerint Orbán Viktor is tud a hollétéről. Miközben a kormány súlyosbította az embercsempészek büntetését, addig éppen ő csempészett be egy elítéltet, állította Hadházy. Említette, hogy az exkormányfőt többek között egy 200 milliós Mercedes törvénytelen beszerzése miatt ítélték el, bízik abban, hogy egyszer Magyarországon is kormánytagokat el fognak ítélni hasonló ügyek miatt.

A képviselő azt is elmondta, hogy már 280 ezer aláírás gyűlt össze az Európai Ügyészséghez való csatlakozás érdekében. Olyanok is gyűjtenek, akik még nem is regisztrálták magukat önkéntesnek, folytatta, és az ország minden részéből érkeznek az aláírások.

Közben bekérették a szkopjei magyar nagykövetet a Gruevszki-ügy miatt. A külügyminisztérium államtitkára azt mondta a diplomatának: reméli, hogy Magyarország a jogállamiság elve alapján elutasítja a volt macedón miniszterelnök menedékkérelmét.