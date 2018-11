Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA szakemberei szerint az Oumuamua névre keresztelt üstökös sokkal fényesebb, mint bármelyik másik, a Naprendszerünkben mozgó üstökös.","shortLead":"A NASA szakemberei szerint az Oumuamua névre keresztelt üstökös sokkal fényesebb, mint bármelyik másik...","id":"20181119_oumuamua_ustokos_nasa_ufo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7537add6-3a1e-4d1b-ae7d-f7ce8018fed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c060b13a-6d3e-4282-924a-9d84e5deb881","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_oumuamua_ustokos_nasa_ufo","timestamp":"2018. november. 19. 11:03","title":"Most akkor ufó vagy nem? Idegenek küldték? Egyre több a rejtély a hosszúkás üstökös körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96711e58-a773-41c9-a359-9623456e41bf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tizennégy darab, hatalmas anyaméhet ábrázoló bronzszobrot lepleztek le egy katari nőgyógyászati center előtt. A szobrok a magzati fejlődés stációit mutatják be. Az alkotó Damien Hirst szerint ezek az első meztelen szobrok a Közel-Keleten.","shortLead":"Tizennégy darab, hatalmas anyaméhet ábrázoló bronzszobrot lepleztek le egy katari nőgyógyászati center előtt. A szobrok...","id":"20181119_Gigantikus_anyamehek_vertek_ki_a_biztositekot_az_arab_emirsegben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96711e58-a773-41c9-a359-9623456e41bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d42e733-2d87-4009-89c9-b5bfd15d9593","keywords":null,"link":"/kultura/20181119_Gigantikus_anyamehek_vertek_ki_a_biztositekot_az_arab_emirsegben","timestamp":"2018. november. 19. 10:43","title":"Gigantikus anyaméhektől jött zavarba az arab emírség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a51092-73b5-4f1e-b753-ad7366191216","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Értékes festményt találtak elásva Romániában, vélhetően a rotterdami műcsarnokból ellopott Picasso-képet.","shortLead":"Értékes festményt találtak elásva Romániában, vélhetően a rotterdami műcsarnokból ellopott Picasso-képet.","id":"20181118_2012ben_ellopott_Picassot_talalhattak_elasva_Romaniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54a51092-73b5-4f1e-b753-ad7366191216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8799ce1-1372-465a-ae2b-6544f00f85c8","keywords":null,"link":"/kultura/20181118_2012ben_ellopott_Picassot_talalhattak_elasva_Romaniaban","timestamp":"2018. november. 18. 13:21","title":"2012-ben ellopott Picassót találhattak elásva Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccffdcc-e6e9-408e-95aa-8d0987496f56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autoriter rendszerek volt a Last Week Tonight amerikai talkshow legutóbbi adásának témája. John Oliver műsorában Orbán Viktor egy lapra került Putyinnal, Trumppal és Erdogannal is.","shortLead":"Az autoriter rendszerek volt a Last Week Tonight amerikai talkshow legutóbbi adásának témája. John Oliver műsorában...","id":"20181119_Autoriter_vezetokent_beszelt_Orbanrol_John_Oliver","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ccffdcc-e6e9-408e-95aa-8d0987496f56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa32cf87-243b-4d14-8abf-e1fda3412ce9","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Autoriter_vezetokent_beszelt_Orbanrol_John_Oliver","timestamp":"2018. november. 19. 09:44","title":"Autoriter vezetőként beszélt Orbánról John Oliver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f9c96f9-905c-43ed-be39-6f7fba248d36","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kínában és Los Angeles-ben is lelepleztek koszos, kórokozókkal teli szállodákat","shortLead":"Kínában és Los Angeles-ben is lelepleztek koszos, kórokozókkal teli szállodákat","id":"20181118_Vigyazzon_a_luxushotelekkel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f9c96f9-905c-43ed-be39-6f7fba248d36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f33442d-643a-4029-b3c4-e5fec33288c6","keywords":null,"link":"/kkv/20181118_Vigyazzon_a_luxushotelekkel","timestamp":"2018. november. 18. 10:36","title":"Rejtett videó buktatta le a kínai luxushotelek dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nyíregyháza–Nyírbátor- és Mátészalka–Csenger-vasútvonalak buszos pótlására keres alvállalkozót a MÁV-Start.","shortLead":"A Nyíregyháza–Nyírbátor- és Mátészalka–Csenger-vasútvonalak buszos pótlására keres alvállalkozót a MÁV-Start.","id":"20181119_Felujitas_helyett_inkabb_bezar_ket_vasutvonalat_a_MAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971f033e-b163-42e0-b629-e5969214660d","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Felujitas_helyett_inkabb_bezar_ket_vasutvonalat_a_MAV","timestamp":"2018. november. 19. 08:37","title":"Felújítás helyett inkább bezár két vasútvonalat a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c796a2-9b43-42f1-b498-9941c6af1ab4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Megnyerte utolsó Nemzetek Ligája-meccsét a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap este a Groupama Arénában Finnország ellen.","shortLead":"Megnyerte utolsó Nemzetek Ligája-meccsét a magyar labdarúgó-válogatott vasárnap este a Groupama Arénában Finnország...","id":"20181118_MagyarorszagFinnorszag__ELO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7c796a2-9b43-42f1-b498-9941c6af1ab4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aabd6eda-48d5-4002-a26c-1688a639e66f","keywords":null,"link":"/sport/20181118_MagyarorszagFinnorszag__ELO","timestamp":"2018. november. 18. 20:46","title":"Magyarország-Finnország - 2-0 - Nézze meg a gólokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt azért döntött így, mert szerinte a hivatalok nem publikálnak adatokat a problémáról. ","shortLead":"A párt azért döntött így, mert szerinte a hivatalok nem publikálnak adatokat a problémáról. ","id":"20181118_Az_LMP_vizsgalja_mennyire_szennyezett_a_levego_az_orszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccad243b-6ca4-4c88-9ca7-2041ec424fa1","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_Az_LMP_vizsgalja_mennyire_szennyezett_a_levego_az_orszagban","timestamp":"2018. november. 18. 15:21","title":"Az LMP vizsgálja, mennyire szennyezett a levegő az országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]