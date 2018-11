Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b711b40-7506-4b21-a4b2-4471bd2334de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A balesetben egy ember meghalt, 44-en pedig megsérültek.","shortLead":"A balesetben egy ember meghalt, 44-en pedig megsérültek.","id":"20181120_Foldcsuszamlas_miatt_kisiklott_egy_vonat_Barcelona_kozeleben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b711b40-7506-4b21-a4b2-4471bd2334de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc07113e-a03d-4ac9-bddc-129189bc3cae","keywords":null,"link":"/vilag/20181120_Foldcsuszamlas_miatt_kisiklott_egy_vonat_Barcelona_kozeleben","timestamp":"2018. november. 20. 08:06","title":"Földcsuszamlás miatt kisiklott egy vonat Barcelona közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb5abdd2-94d4-4bbf-8798-ef3cb0e1bb70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elmúlt években 85 ezer gyerek halt éhen a polgárháború sújtotta országban.","shortLead":"Az elmúlt években 85 ezer gyerek halt éhen a polgárháború sújtotta országban.","id":"20181121_Megakadalyozhato_lenne_a_tomeges_gyerekhalal_Jemenben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb5abdd2-94d4-4bbf-8798-ef3cb0e1bb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05541819-94ce-4362-bbe4-b659809ee9f4","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Megakadalyozhato_lenne_a_tomeges_gyerekhalal_Jemenben","timestamp":"2018. november. 21. 09:32","title":"Megakadályozható lenne a tömeges gyerekhalál Jemenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Okosabb, mint Zuckerberg.","shortLead":"Okosabb, mint Zuckerberg.","id":"20181120_15_milliardot_termelt_Meszaros_biztositoja_kilenc_honap_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8c7d94-f271-4985-b600-2e5d42886cfc","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_15_milliardot_termelt_Meszaros_biztositoja_kilenc_honap_alatt","timestamp":"2018. november. 20. 08:25","title":"1,5 milliárdot termelt Mészáros biztosítója kilenc hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577113e1-c4c6-41d1-be2b-40cbd5262b2d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az \"idegenrendészeti szerv\" jövő júliustól állna fel. ","shortLead":"Az \"idegenrendészeti szerv\" jövő júliustól állna fel. ","id":"20181120_A_rendorseg_reszeve_szervezik_a_bevandorlasi_hivatalbol_alakulo_idegenrendeszeti_szervet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=577113e1-c4c6-41d1-be2b-40cbd5262b2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93134a85-54c7-4815-8057-2a83863bc6d2","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_A_rendorseg_reszeve_szervezik_a_bevandorlasi_hivatalbol_alakulo_idegenrendeszeti_szervet","timestamp":"2018. november. 20. 19:52","title":"A rendőrség részévé szervezik a bevándorlási hivatalból alakuló \"idegenrendészeti szervet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be078c03-3e1f-458c-893d-3af793d05f13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli Magyar Idők arról számolt be, megszületett a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal döntése Gruevszki ügyében. De azt nem írták meg, hogyan döntöttek, így olvasóinkra bízzuk a döntést.","shortLead":"A kormányközeli Magyar Idők arról számolt be, megszületett a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal döntése Gruevszki...","id":"20181120_On_szerint_hogy_dontott_a_hivatal_Gruevszkiugyben_Szavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be078c03-3e1f-458c-893d-3af793d05f13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac44319-d67f-4bc6-ab52-500ca7d5676e","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_On_szerint_hogy_dontott_a_hivatal_Gruevszkiugyben_Szavazas","timestamp":"2018. november. 20. 09:27","title":"Ön szerint hogy döntött a hivatal Gruevszki-ügyben? Szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a2cf8d4-fc81-4215-9f9a-814d72775904","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hálaadás apropóján minden pc-s és konzolos játékosa előtt megnyitja az Overwatch szervereit a Blizzard. Az ingyenjáték lehetősége holnap, kedden indul, és érdemes minél előbb belevágni, mert csak jövő keddig él.","shortLead":"Az amerikai hálaadás apropóján minden pc-s és konzolos játékosa előtt megnyitja az Overwatch szervereit a Blizzard...","id":"20181119_blizzard_entertainment_overwatch_ingyenes_hetvege_idoszak_playstation_4_pc_xbox_one","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a2cf8d4-fc81-4215-9f9a-814d72775904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b5aa64-b2fe-4271-8f22-6a56cbc5950c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181119_blizzard_entertainment_overwatch_ingyenes_hetvege_idoszak_playstation_4_pc_xbox_one","timestamp":"2018. november. 19. 20:03","title":"Jó lesz, ha siet: 14 000 forint helyett 0 forintért játszhat egy héten át az Owerwatch-csal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47de305f-6824-40b1-80a6-22436bc75aa9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebooknál egyelőre csak a \"belső tesztelés\" folyik, de ha minden jól megy, hamarosan a Messengeren keresztül is nézhetünk majd videókat másokkal együtt, egyidőben, távolról is.","shortLead":"A Facebooknál egyelőre csak a \"belső tesztelés\" folyik, de ha minden jól megy, hamarosan a Messengeren keresztül is...","id":"20181120_facebook_messenger_watch_party_watch_videos_together_kozos_videozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47de305f-6824-40b1-80a6-22436bc75aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44675408-c0ba-4fd7-bc1a-616c0ddcd318","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_facebook_messenger_watch_party_watch_videos_together_kozos_videozas","timestamp":"2018. november. 20. 11:03","title":"Új funkció jön a Facebook Messengerbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e99e99-6fff-4b69-9a4e-d8366fcaaf9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A majd 6 méter magas fenyőt ma szállították le. ","shortLead":"A majd 6 méter magas fenyőt ma szállították le. ","id":"20181119_Trump_atvette_a_Feher_Haz_oriasi_karacsonyfajat_de_mintha_nem_tetszene_neki__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2e99e99-6fff-4b69-9a4e-d8366fcaaf9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21f466f3-91ca-4ee9-98dc-2475c9e0f4b6","keywords":null,"link":"/elet/20181119_Trump_atvette_a_Feher_Haz_oriasi_karacsonyfajat_de_mintha_nem_tetszene_neki__fotok","timestamp":"2018. november. 19. 21:41","title":"Trump átvette a Fehér Ház óriási karácsonyfáját, de mintha nem tetszene neki – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]