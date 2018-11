Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa5e773c-7ec7-43e7-82ca-87e7df6b8fbf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Paul George videojátékok iránti szenvedélyének hála rövidesen újabb gamereknek tervezett lábbelit ad ki a Sony és a Nike.","shortLead":"Paul George videojátékok iránti szenvedélyének hála rövidesen újabb gamereknek tervezett lábbelit ad ki a Sony és...","id":"20181123_gamercipo_sportcipo_paul_george_kosarlabda_playstation_nike_pg25_colorway","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa5e773c-7ec7-43e7-82ca-87e7df6b8fbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37789a5-9712-43f1-9775-bf39397afe32","keywords":null,"link":"/tudomany/20181123_gamercipo_sportcipo_paul_george_kosarlabda_playstation_nike_pg25_colorway","timestamp":"2018. november. 23. 16:33","title":"Megint összeállt a PlayStation és az amerikai sztárkosaras, jön az újabb gamercipő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ad4e96b-032e-4eb6-831d-633ca3afb748","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181125_En_nem_huznek_ujjat_ezzel_a_ket_magyar_rendornovel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ad4e96b-032e-4eb6-831d-633ca3afb748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c683cba-8e05-4f4d-af1f-09e4ddc7abb1","keywords":null,"link":"/kultura/20181125_En_nem_huznek_ujjat_ezzel_a_ket_magyar_rendornovel","timestamp":"2018. november. 25. 14:21","title":"Én nem húznék ujjat ezzel a két magyar rendőrnővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36249c84-0c11-4e89-8737-d34b8dc62af9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hollik István lesz az új kormányszóvivő.","shortLead":"Hollik István lesz az új kormányszóvivő.","id":"20181125_Levaltotta_Kovacs_Zoltan_kormanyszovivot_Orban_mert_a_testhez_allo_feladatot_talalt_neki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36249c84-0c11-4e89-8737-d34b8dc62af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfd2e2c3-0eea-49e1-8be2-80d93fc3f829","keywords":null,"link":"/itthon/20181125_Levaltotta_Kovacs_Zoltan_kormanyszovivot_Orban_mert_a_testhez_allo_feladatot_talalt_neki","timestamp":"2018. november. 25. 10:55","title":"Leváltotta Kovács Zoltán kormányszóvivőt Orbán, mert testhez állóbb feladatot talált neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7747a8b8-0486-4949-8909-a45d3f8ffd56","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Megszületett a megállapodás a Brexit feltételeiről a vasárnapi, rendkívüli EU-csúcson. Ám ez távolról sem jelenti azt, hogy elhárult a rendezetlen Brexit veszélye.","shortLead":"Megszületett a megállapodás a Brexit feltételeiről a vasárnapi, rendkívüli EU-csúcson. Ám ez távolról sem jelenti azt...","id":"20181125_Vegre_tudjuk_mit_jelent_a_Brexit_Most_a_briteken_a_sor_hogy_belenyugodjanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7747a8b8-0486-4949-8909-a45d3f8ffd56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35aaa87b-df40-4112-ae71-7f84547f925d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181125_Vegre_tudjuk_mit_jelent_a_Brexit_Most_a_briteken_a_sor_hogy_belenyugodjanak","timestamp":"2018. november. 25. 14:05","title":"Orbán is elérzékenyült azon a napon, amikor megtudtuk, mit jelent a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78dcc166-ca3f-4ea5-9090-679edf6cc06a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Michel Schoenmakers fogását világcsúcsként emlegeti a horgászvilág.","shortLead":"Michel Schoenmakers fogását világcsúcsként emlegeti a horgászvilág.","id":"20181124_Egy_igazi_szornyeteget_fogott_ki_egy_magyar_tobol_egy_holland_horgasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78dcc166-ca3f-4ea5-9090-679edf6cc06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c7a120-0ee8-472d-b7eb-83381aadef75","keywords":null,"link":"/elet/20181124_Egy_igazi_szornyeteget_fogott_ki_egy_magyar_tobol_egy_holland_horgasz","timestamp":"2018. november. 24. 10:53","title":"Egy igazi szörnyeteget fogott ki egy magyar tóból egy holland horgász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61c56ca-f1b4-44f8-85cb-f5ab1b648859","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Éles szavakkal bírálta szombaton a Twitteren Emmanuel Macron francia elnök azokat, akik az üzemanyagra kivetett adó tervezett emelése ellen sárga mellényben tüntetők közé vegyülve a rendfenntartókra támadtak, s leszögezte: az erőszaknak nincs helye az országban.","shortLead":"Éles szavakkal bírálta szombaton a Twitteren Emmanuel Macron francia elnök azokat, akik az üzemanyagra kivetett adó...","id":"20181124_Macron_kiosztotta_azokat_akik_honfitarsaikra_tamadtak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d61c56ca-f1b4-44f8-85cb-f5ab1b648859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"defcfd43-bc88-409c-99a0-2292196c248a","keywords":null,"link":"/vilag/20181124_Macron_kiosztotta_azokat_akik_honfitarsaikra_tamadtak","timestamp":"2018. november. 24. 22:39","title":"Macron kiosztotta azokat, akik „honfitársaikra támadtak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f484ecd4-30eb-4a1c-8450-6403a196ee0d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Több utat lezárnak, és a menetrendek is módosulnak a hétvégén.","shortLead":"Több utat lezárnak, és a menetrendek is módosulnak a hétvégén.","id":"20181124_Igy_valtozik_a_kozlekedes_Sting_es_a_tuntetes_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f484ecd4-30eb-4a1c-8450-6403a196ee0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a1ec31-d446-4b18-af3c-ea4aaa23b604","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181124_Igy_valtozik_a_kozlekedes_Sting_es_a_tuntetes_miatt","timestamp":"2018. november. 24. 13:22","title":"Így változik a közlekedés Sting és a tüntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cda38d45-99f0-4e1e-b7ea-5cf2df8e167b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hivatalos indoklások szerint nem a tüntetések szervezése miatt vették őrizetbe a pakisztáni iszlamisták vezetőjét, hanem a közélet és a javak védelme miatt.","shortLead":"A hivatalos indoklások szerint nem a tüntetések szervezése miatt vették őrizetbe a pakisztáni iszlamisták vezetőjét...","id":"20181124_Letartoztattak_a_pakisztani_kereszteny_no_felmentese_miatti_tuntetesek_szervezojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cda38d45-99f0-4e1e-b7ea-5cf2df8e167b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fa98309-b66b-42b5-a4e9-b6898023b765","keywords":null,"link":"/vilag/20181124_Letartoztattak_a_pakisztani_kereszteny_no_felmentese_miatti_tuntetesek_szervezojet","timestamp":"2018. november. 24. 09:02","title":"Letartóztatták a pakisztáni keresztény nő felmentése miatti tüntetések szervezőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]