Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tatabánya felé vezető oldal 43-as kilométerénél a belső sávot lezárták.","shortLead":"A Tatabánya felé vezető oldal 43-as kilométerénél a belső sávot lezárták.","id":"20181125_Felborult_egy_kocsi_az_M1esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41e438de-fbac-4326-9a61-24596b251fbe","keywords":null,"link":"/cegauto/20181125_Felborult_egy_kocsi_az_M1esen","timestamp":"2018. november. 25. 09:33","title":"Felborult egy kocsi az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma is borult lesz az ég, többfelé erős széllökésekre is számítani kell.","shortLead":"Ma is borult lesz az ég, többfelé erős széllökésekre is számítani kell.","id":"20181126_Kiados_esot_hozott_a_hetfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9493f67-ca7d-44bf-85fc-1f3242646a52","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Kiados_esot_hozott_a_hetfo","timestamp":"2018. november. 26. 05:11","title":"Kiadós esőt hozott a hétfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b622fb9e-a86b-4b96-874c-242c1ef53311","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új szintre emelte a menekültvédelmet egy holland templom.","shortLead":"Új szintre emelte a menekültvédelmet egy holland templom.","id":"20181126_Ilyen_amikor_a_menekulteken_tenyleg_segit_az_imadsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b622fb9e-a86b-4b96-874c-242c1ef53311&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"365ee439-2f25-4b9d-91b5-ef0a653a4adc","keywords":null,"link":"/elet/20181126_Ilyen_amikor_a_menekulteken_tenyleg_segit_az_imadsag","timestamp":"2018. november. 26. 13:13","title":"Ilyen, amikor a menekülteken tényleg segít az imádság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a3f214-e904-41c8-8c4e-6827e1c3a9ad","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az argentin Libertadores Kupa fináléjának visszavágójában a két ősi rivális, a River Plate és a Boca Juniors csap(ott volna) össze.","shortLead":"Az argentin Libertadores Kupa fináléjának visszavágójában a két ősi rivális, a River Plate és a Boca Juniors csap(ott...","id":"20181125_Tovabb_halasztjak_a_Linonbertadoresdontpo_a_szombati_botrany_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87a3f214-e904-41c8-8c4e-6827e1c3a9ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5dea5a3-3f30-4bb0-9f05-c2fb2d182b3c","keywords":null,"link":"/sport/20181125_Tovabb_halasztjak_a_Linonbertadoresdontpo_a_szombati_botrany_miatt","timestamp":"2018. november. 25. 21:24","title":"Tovább halasztják a Libertadores-döntőt a szombati botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most a briteken a sor.","shortLead":"Most a briteken a sor.","id":"20181125_Jovahagytak_az_EU_vezetoi_a_Brexit_megallapodast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8402986-42e8-43b9-8d2a-b08e994ced3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d6bffb4-a832-4fe9-82bf-f1f267fe2317","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181125_Jovahagytak_az_EU_vezetoi_a_Brexit_megallapodast","timestamp":"2018. november. 25. 10:37","title":"Jóváhagyták az EU vezetői a Brexit megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre inkább úgy tűnik, természetes módon már nem állítható meg a globális felmelegedés, ehhez valamilyen emberi beavatkozásra lesz szükség. A Harvard kutatói most előálltak egy ötlettel, ami az eddigi megoldásokhoz képest még viszonylag olcsó is lenne.","shortLead":"Egyre inkább úgy tűnik, természetes módon már nem állítható meg a globális felmelegedés, ehhez valamilyen emberi...","id":"20181126_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_sztratoszfera_aeroszol_injekcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5dbd783-5b6a-4966-bef4-b80d52cfda36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b713ee3-6f22-4c2f-8f0d-57b6995d22a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_sztratoszfera_aeroszol_injekcio","timestamp":"2018. november. 26. 08:03","title":"Megvan a globális felmelegedés Szent Grálja? A tudósok szerint ez visszafordíthatja a folyamatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap birtokába került levél szerint az iskolák vezetői „a kancellárok mozgásterének biztosítása érdekében” csak a legszükségesebb esetben köthetnek hosszabb távú szerződést.","shortLead":"A lap birtokába került levél szerint az iskolák vezetői „a kancellárok mozgásterének biztosítása érdekében” csak...","id":"20181126_Nepszava_Nem_koltekezhetnek_a_szakkepzo_centrumok_a_kancellari_rendszer_kiepiteseig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51df7b51-df3f-4cd0-89af-e9425ea17ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c4cd863-aa8e-43fd-836c-c9a134360230","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Nepszava_Nem_koltekezhetnek_a_szakkepzo_centrumok_a_kancellari_rendszer_kiepiteseig","timestamp":"2018. november. 26. 09:02","title":"Államtitkári utasításra nem költekezhetnek a szakképző centrumok a kancellári rendszer kiépítéséig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b330fbe3-ea38-4d09-91ac-fd3f665a3882","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"James Bond is megirigyelhetnél az amerikai hadsereg egyik új szerzeményét, az őrlőfogak hátuljára rögzített mikrofon-hangszóró párost.","shortLead":"James Bond is megirigyelhetnél az amerikai hadsereg egyik új szerzeményét, az őrlőfogak hátuljára rögzített...","id":"20181126_sonitus_technologies_molar_mic_mikrofon_a_fogakon_fogmikrofon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b330fbe3-ea38-4d09-91ac-fd3f665a3882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb547ff-7294-4630-a7b9-03de82c5d461","keywords":null,"link":"/tudomany/20181126_sonitus_technologies_molar_mic_mikrofon_a_fogakon_fogmikrofon","timestamp":"2018. november. 26. 13:03","title":"Ha ezt James Bond látná: az amerikai katonák fogára rögzítenének mikrofont és hangszórót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]