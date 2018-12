Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3fc07ec-19f3-4309-aaf8-4ad1c5b2b1cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 24.hu kérdezte, hogy mit kezdtek a vissza nem térítendő támogatással, a rögbiszövetség szerint ennek kiadása nekik 2 millió forintba kerülne.","shortLead":"A 24.hu kérdezte, hogy mit kezdtek a vissza nem térítendő támogatással, a rögbiszövetség szerint ennek kiadása nekik 2...","id":"20181130_2_millio_forintert_arulna_el_a_rogbiszovetseg_hogy_mire_koltottek_felmilliardnyi_kozpenzt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3fc07ec-19f3-4309-aaf8-4ad1c5b2b1cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c14ca50-18b3-454b-9ff7-1f8e0fd7e148","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181130_2_millio_forintert_arulna_el_a_rogbiszovetseg_hogy_mire_koltottek_felmilliardnyi_kozpenzt","timestamp":"2018. november. 30. 20:49","title":"2 millió forintért árulná el a rögbiszövetség, hogy mire költöttek félmilliárdnyi közpénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6146ca0-b865-4027-a442-3cfc762d86a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Milliárdokat szán a kormány a Maccabi Játékokra és a létesítményfejlesztésre.","shortLead":"Milliárdokat szán a kormány a Maccabi Játékokra és a létesítményfejlesztésre.","id":"20181130_Tovabb_dragul_a_Maccabi_Jatekok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6146ca0-b865-4027-a442-3cfc762d86a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a4fba17-218e-4885-91c7-f38ff4174252","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181130_Tovabb_dragul_a_Maccabi_Jatekok","timestamp":"2018. november. 30. 13:46","title":"Tovább drágul a Maccabi Játékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92bab00-99a6-4e0a-a6d1-145eece70706","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-ok feltörése egyfajta macska-egér harc az Apple és a hackerkedésre szakosodott cégek között. Ha ez utóbbiak találnak egy rést, azt a cupertinóiak hamarosan lezárják. Most ismét fel lett adva a lecke: egy kaliforniai cég ugyanis azt állítja, képes feltörni bármilyen zárolt iPhone-t.","shortLead":"Az iPhone-ok feltörése egyfajta macska-egér harc az Apple és a hackerkedésre szakosodott cégek között. Ha ez utóbbiak...","id":"20181130_zarolt_iphone_feltorese_drivesavers","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b92bab00-99a6-4e0a-a6d1-145eece70706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b9abb44-9310-47fd-ab7f-24be914a0d0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_zarolt_iphone_feltorese_drivesavers","timestamp":"2018. november. 30. 11:03","title":"Főhet az Apple feje: valaki azt állítja, képes feltörni minden zárolt iPhone-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbb3fc5-5234-4f2a-bd6f-3aa71e6ca090","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Összeveszett Vajnával, nem jutott filmezési lehetőséghez, így színházi munkát vállal. De ha teheti, újra próbálkozik a Toldival.\r

\r

","shortLead":"Összeveszett Vajnával, nem jutott filmezési lehetőséghez, így színházi munkát vállal. De ha teheti, újra próbálkozik...","id":"20181129_Palfi_GyorgyHarom_evet_elvesztegettem_az_eletembol_a_meg_nem_valosult_Toldira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acbb3fc5-5234-4f2a-bd6f-3aa71e6ca090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e5aaca-1d58-44db-9e06-24df822ad03b","keywords":null,"link":"/kultura/20181129_Palfi_GyorgyHarom_evet_elvesztegettem_az_eletembol_a_meg_nem_valosult_Toldira","timestamp":"2018. november. 29. 12:31","title":"Pálfi György:„Három évet elvesztegettem az életemből a meg nem valósult Toldira”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039","c_author":"D. Bányász Gergő","category":"itthon","description":"A parameter.sk vette észre, hogy Peter Pellegrini szlovák kormányfő méltatlankodott egy keveset amiatt, mert a felvidék 63-as főútjának egyik tábláját „magyarosították”.","shortLead":"A parameter.sk vette észre, hogy Peter Pellegrini szlovák kormányfő méltatlankodott egy keveset amiatt, mert a felvidék...","id":"20181130_Nem_tetszett_a_magyar_felirat_a_szlovak_miniszterelnoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23a945a9-d71b-421c-a856-008d910b1039&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f502b8f2-6168-4449-8a94-05a4813f0df5","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Nem_tetszett_a_magyar_felirat_a_szlovak_miniszterelnoknek","timestamp":"2018. november. 30. 11:22","title":"Nem tetszett a magyar felirat a szlovák miniszterelnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az elektronikus jegyrendszer négy év szerencsétlenkedés utáni szerződésbontásáról magyarázkodott Tarlós István az Echo TV műsorában. A főpolgármester azt mondta, tudta, hogy baj van, csak azt nem, mekkora. De 2020-ra mégis lesz elektronikus jegyrendszer.","shortLead":"Az elektronikus jegyrendszer négy év szerencsétlenkedés utáni szerződésbontásáról magyarázkodott Tarlós István az Echo...","id":"20181130_Tarlos_Nem_is_dolt_be_az_ejegyrendszer_2020ra_meglesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88eacd39-f23c-41cd-8e0a-cc458537395a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc1a6dd-54d5-46f7-ab89-14deae9bcd01","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Tarlos_Nem_is_dolt_be_az_ejegyrendszer_2020ra_meglesz","timestamp":"2018. november. 30. 22:19","title":"Tarlós: Nem is dőlt be az e-jegyrendszer, 2020-ra meglesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban is érkezett kormányzati megkeresés a Facebookhoz adatigénylés kapcsán, idén azonban sokkal több ilyen esetre került sor.","shortLead":"Korábban is érkezett kormányzati megkeresés a Facebookhoz adatigénylés kapcsán, idén azonban sokkal több ilyen esetre...","id":"20181130_facebook_adatigenyles_magyar_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b27e783-b546-45dc-a6c4-d1333b294130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79a3c836-8527-4669-829e-3da5b3ee1929","keywords":null,"link":"/tudomany/20181130_facebook_adatigenyles_magyar_kormany","timestamp":"2018. november. 30. 08:33","title":"Egyre több facebookozó után szaglászik a kormány, idén már 532 fiókról kértek ki adatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552","c_author":"Z. B.","category":"kkv","description":"Nem egyhamar lesz elektronikus jegy Budapesten.","shortLead":"Nem egyhamar lesz elektronikus jegy Budapesten.","id":"20181129_Ujabb_pofon_az_elektronikus_jegyrendszernek__a_BKK_szerzodest_bontott_a_kivitelezovel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c1308af-3589-42e7-824f-bc9fcfb2b552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8a5a180-73c0-44a0-b4d7-4d9e1b822807","keywords":null,"link":"/kkv/20181129_Ujabb_pofon_az_elektronikus_jegyrendszernek__a_BKK_szerzodest_bontott_a_kivitelezovel","timestamp":"2018. november. 29. 16:16","title":"A BKK szerződést bontott az e-jegyrendszer kivitelezőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]