Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dba72dd0-16ac-47b0-bc64-1393e5a774f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha eddig mindig áldozatául esett a nagy év végi hajtásnak, és valósággal beesett az ünnepekre, akkor itt az idő, hogy idén megpróbálja másképp, és időt szakítson egy kis aktív pihenésre. Íme, a hvg.hu karácsonyváró programajánlójának második része!","shortLead":"Ha eddig mindig áldozatául esett a nagy év végi hajtásnak, és valósággal beesett az ünnepekre, akkor itt az idő...","id":"20181130_Karacsony_advent_Mikulas_karacsonyi_programok_vasarok_programajanlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dba72dd0-16ac-47b0-bc64-1393e5a774f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a2b47d-3ee5-450c-9dc6-97178c92a8e5","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Karacsony_advent_Mikulas_karacsonyi_programok_vasarok_programajanlo","timestamp":"2018. november. 30. 14:20","title":"Segítünk, hogy a következő napokban se maradjon karácsonyi program nélkül!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a24122f-d886-40e8-a6d2-c2806e5fcc87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azért kötött beléjük, mert meglátta, hogy a tüntetésre készült transzparens van náluk. ","shortLead":"Azért kötött beléjük, mert meglátta, hogy a tüntetésre készült transzparens van náluk. ","id":"20181201_Elkaptak_a_ferfit_aki_CEUtuntetokre_tamadt_a_4es_metron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a24122f-d886-40e8-a6d2-c2806e5fcc87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a3a913-a107-4cbf-8e80-4432575acc03","keywords":null,"link":"/itthon/20181201_Elkaptak_a_ferfit_aki_CEUtuntetokre_tamadt_a_4es_metron","timestamp":"2018. december. 01. 11:05","title":"Elkapták a férfit, aki CEU-tüntetőkre támadt a 4-es metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185bd67e-1cd0-43c9-9fc3-da65d26bc0fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újabb, a legilletékesebbtől, azaz a gyártótól származó poszter jelent meg a neten a Huawei Infinity O kijelzőjére utalva. Megelőzi vajon a kínai cég a Samsungot?","shortLead":"Egy újabb, a legilletékesebbtől, azaz a gyártótól származó poszter jelent meg a neten a Huawei Infinity O kijelzőjére...","id":"20181129_huawei_infinity_q_kepernyo_huawei_nova_4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=185bd67e-1cd0-43c9-9fc3-da65d26bc0fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8d809e-c8cb-4ddb-823e-1d0cb1a05853","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_huawei_infinity_q_kepernyo_huawei_nova_4","timestamp":"2018. november. 29. 19:03","title":"Itt az újabb sejtelmes kép a Huawei Samsung-konkurens megoldásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Igaz, a klubok többsége nem is árulta el, hány mezt vettek tőlük, a feltehetően jobbak közé tartozó Debrecentől idén 80-100 mezt vásároltak. Az utánpótlás játékosoknak köszönhetően a 2Rule azonban még ezen a kicsi piacon is jól jár.","shortLead":"Igaz, a klubok többsége nem is árulta el, hány mezt vettek tőlük, a feltehetően jobbak közé tartozó Debrecentől idén...","id":"20181130_Evi_szaz_mezt_sem_adhat_el_egy_NB1es_fociklub","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75e33df6-6543-4ab7-bb66-0c7028087f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"873ae2b1-0823-49cc-af82-4735b54d9cef","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_Evi_szaz_mezt_sem_adhat_el_egy_NB1es_fociklub","timestamp":"2018. november. 30. 16:09","title":"Évi száz mezt sem adhat el egy átlagos NB I.-es fociklub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373","c_author":"Zgut Edit","category":"itthon","description":"Illiberális rezsimekben nem szükségszerű törökországi mintára tömegesen börtönbe vetni a másként gondolkodó újságírókat: a szűkülő piaci lehetőségeknek köszönhetően elég foglyul ejteni a médiát. A jelenség egyre gyakoribb a romló sajtószabadsági mutatókkal rendelkező visegrádi országokban, ahol Magyarországon példa nélküli központosítást eredményezett az újabb kétharmad.","shortLead":"Illiberális rezsimekben nem szükségszerű törökországi mintára tömegesen börtönbe vetni a másként gondolkodó...","id":"20181129_Totalis_centralizacio_es_a_media_foglyul_ejtese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2e3f84d-7ea6-4955-a117-8ce367bcd373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7caab3b3-147c-4e0f-b85d-d79d55e770b6","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_Totalis_centralizacio_es_a_media_foglyul_ejtese","timestamp":"2018. november. 29. 18:45","title":"Totális centralizáció és a média foglyul ejtése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f3445ee-2749-4e2e-890e-072ec305a788","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tehetségtelenek, az ámokfutók, a kisebbrendűségi komplexusokban vergődők szabad világa ez – írja a rendező.\r

\r

","shortLead":"A tehetségtelenek, az ámokfutók, a kisebbrendűségi komplexusokban vergődők szabad világa ez – írja a rendező.\r

\r

","id":"20181201_Janisch_Attila_nagyon_sotet_jovot_josol_Magyarorszagnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f3445ee-2749-4e2e-890e-072ec305a788&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff27d394-b0e0-4777-bc6e-5ec838ee44d7","keywords":null,"link":"/kultura/20181201_Janisch_Attila_nagyon_sotet_jovot_josol_Magyarorszagnak","timestamp":"2018. december. 01. 11:27","title":"Janisch Attila nagyon sötét jövőt jósol Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26d8c51a-f47c-418c-8794-ed6d9f7e6097","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Skócia nemzeti ünnepének, a Szent András napnak a tiszteletére.","shortLead":"Skócia nemzeti ünnepének, a Szent András napnak a tiszteletére.","id":"20181130_Tudja_miert_van_ma_keken_kivilagitva_a_Lanchid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26d8c51a-f47c-418c-8794-ed6d9f7e6097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"847a3097-04e3-47ab-ba0a-123d861c75bd","keywords":null,"link":"/elet/20181130_Tudja_miert_van_ma_keken_kivilagitva_a_Lanchid","timestamp":"2018. november. 30. 20:43","title":"Tudja, miért van ma kéken kivilágítva a Lánchíd?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be21ef7-f4a1-4e05-88f3-0fcd4ccb0006","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ingatlan-adásvételi előszerződést írt alá a BIF az Elmű I. kerületi ingatlanjára – tájékoztatott a cég a Budapesti Értéktőzsdén. A cégnek nagyon jól ment idén, többek között a kormánytól – közpénzből – is bérleti díjakat kap.","shortLead":"Ingatlan-adásvételi előszerződést írt alá a BIF az Elmű I. kerületi ingatlanjára – tájékoztatott a cég a Budapesti...","id":"20181130_Schmidt_Maria_csaladi_cege_most_az_Elmutol_vehet_ingatlant","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1be21ef7-f4a1-4e05-88f3-0fcd4ccb0006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4644fbd6-f5ab-4c6c-a617-847d13adf0f6","keywords":null,"link":"/kkv/20181130_Schmidt_Maria_csaladi_cege_most_az_Elmutol_vehet_ingatlant","timestamp":"2018. november. 30. 10:24","title":"Schmidt Mária családi cége most az Elműtől vehet ingatlant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]