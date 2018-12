Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85a41cfb-dde7-48e9-9726-55a53f287b94","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Advent idején nem passzív várakozásra van szükség, hanem cselekvő ünnepi készülődésre, ami a szeretet tetteiben nyilvánulhat meg - mondta Erdő Péter bíboros az M1 aktuális csatorna vasárnap esti műsorában.","shortLead":"Advent idején nem passzív várakozásra van szükség, hanem cselekvő ünnepi készülődésre, ami a szeretet tetteiben...","id":"20181202_Cselekvo_varakozasra_intett_advent_idejen_Erdo_Peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85a41cfb-dde7-48e9-9726-55a53f287b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61e3c03-fce8-4a62-b635-f5ca50c54ccb","keywords":null,"link":"/itthon/20181202_Cselekvo_varakozasra_intett_advent_idejen_Erdo_Peter","timestamp":"2018. december. 02. 21:50","title":"Cselekvő várakozásra intett advent idején Erdő Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dadc28b1-ea24-42e5-9f47-5dd4c17fdb40","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Facebookon fogadkozik a független főpolgármester-jelölt.","shortLead":"A Facebookon fogadkozik a független főpolgármester-jelölt.","id":"20181202_Ha_Puzseron_mulik_Vitezy_David_lesz_a_BKK_vezere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dadc28b1-ea24-42e5-9f47-5dd4c17fdb40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc7be47-e0c9-49fe-b56e-f8d38dea7ca1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181202_Ha_Puzseron_mulik_Vitezy_David_lesz_a_BKK_vezere","timestamp":"2018. december. 02. 15:56","title":"Ha Puzséron múlik, Vitézy Dávid lesz a BKK vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeaacd02-7bb7-4bcf-8a10-340643a53c5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"David Cornstein az RTL Klubnak azt mondta, hosszú ideig dolgozott azon, hogy az egyetem maradhasson, ezért kudarcnak éli meg a távozását. ","shortLead":"David Cornstein az RTL Klubnak azt mondta, hosszú ideig dolgozott azon, hogy az egyetem maradhasson, ezért kudarcnak...","id":"20181203_A_CEUert_lobbizo_amerikai_nagykovetet_Orban_nem_is_fogadta_szemelyesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eeaacd02-7bb7-4bcf-8a10-340643a53c5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b05384c5-e11b-49b2-98f7-686c670fe8e0","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_A_CEUert_lobbizo_amerikai_nagykovetet_Orban_nem_is_fogadta_szemelyesen","timestamp":"2018. december. 03. 19:47","title":"A CEU-ért lobbizó amerikai nagykövetet Orbán nem is fogadta személyesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871b547e-785a-4623-b27f-2eda2b8d6137","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A lakáspiac fellendülése miatt a költöztetők piaca is telített, rengeteg vállalkozó látta meg ebben a szolgáltatásban a lehetőséget. Költözőknek jó hír, hogy a legtöbben viszonylag rövid határidővel is tudják vállalni a munkát. De mennyiért?","shortLead":"A lakáspiac fellendülése miatt a költöztetők piaca is telített, rengeteg vállalkozó látta meg ebben a szolgáltatásban...","id":"20181202_Nem_akar_dobozokat_kunyeralni_es_csomagolni_Ennyibol_uszhatja_meg_a_koltozkodest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=871b547e-785a-4623-b27f-2eda2b8d6137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4347115-075f-4c20-930e-d1a639fc1cef","keywords":null,"link":"/kkv/20181202_Nem_akar_dobozokat_kunyeralni_es_csomagolni_Ennyibol_uszhatja_meg_a_koltozkodest","timestamp":"2018. december. 02. 14:13","title":"Nem akar dobozokat kunyerálni és csomagolni? Ennyiből úszhatja meg a költözködést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdaeeb60-8ba7-4f95-9fac-1f3b57f16d7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Este 9 óráig licitálhat a bajánsenyei átkelőre.","shortLead":"Este 9 óráig licitálhat a bajánsenyei átkelőre.","id":"20181203_Unatkozik_Vegyen_hataratkelot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdaeeb60-8ba7-4f95-9fac-1f3b57f16d7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8575823e-a292-430a-a1c2-ee075d185bc2","keywords":null,"link":"/kkv/20181203_Unatkozik_Vegyen_hataratkelot","timestamp":"2018. december. 03. 09:28","title":"Unatkozik? Vegyen határátkelőt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3834e6a3-0b8f-49d5-affb-27bdd86ed3c5","c_author":"Pálmai Erika","category":"gazdasag","description":"Nem lett volna szabad elvenni a rokkantnyugdíjakat – állapította meg az Alkotmánybíróság. Pénze ettől még senkinek nem lesz több.","shortLead":"Nem lett volna szabad elvenni a rokkantnyugdíjakat – állapította meg az Alkotmánybíróság. Pénze ettől még senkinek nem...","id":"201848__rokkantnyugdijak__alkotmanysertes__kiszolgaltatottsag__lepeskenyszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3834e6a3-0b8f-49d5-affb-27bdd86ed3c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03a7bf52-4ac0-4372-a1e1-48b9e870eddc","keywords":null,"link":"/gazdasag/201848__rokkantnyugdijak__alkotmanysertes__kiszolgaltatottsag__lepeskenyszer","timestamp":"2018. december. 02. 15:00","title":"Akikkel az állam kibabrált: ki kárpótolja a rokkantnyugdíjasokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kamerák dokumentálni tudják, mit csinál az illető, így valószínű, hogy a lopásoktól is elvenné a kedvét. ","shortLead":"A kamerák dokumentálni tudják, mit csinál az illető, így valószínű, hogy a lopásoktól is elvenné a kedvét. ","id":"20181203_Testkamerakat_szerelhetnek_a_ferihegyi_rakodomunkasokra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a42e6b28-5f17-4399-b1fd-3f5447423fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc40b9b6-8029-4d4a-b12f-5f8d5f39df6d","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_Testkamerakat_szerelhetnek_a_ferihegyi_rakodomunkasokra","timestamp":"2018. december. 03. 20:50","title":"Testkamerákat szerelhetnek a ferihegyi rakodómunkásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc3f4439-0d86-48e1-88d7-eded53c2075c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bíróság tavaly decemberben azt ígérte, elsőbbséggel kezeli a CEU ügyét, de még napirendre sem vette azt.","shortLead":"Az Európai Bíróság tavaly decemberben azt ígérte, elsőbbséggel kezeli a CEU ügyét, de még napirendre sem vette azt.","id":"20181203_CEU_Brusszel_surgette_az_Europai_Birosagot_de_kicsusztak_a_hataridobol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc3f4439-0d86-48e1-88d7-eded53c2075c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd8bc99-5078-4c8d-8b01-e6d7f6c6d275","keywords":null,"link":"/itthon/20181203_CEU_Brusszel_surgette_az_Europai_Birosagot_de_kicsusztak_a_hataridobol","timestamp":"2018. december. 03. 18:11","title":"CEU: Brüsszel sürgette az Európai Bíróságot, de kicsúsztak a határidőből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]