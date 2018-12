Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88ec3264-513e-4ee7-8973-dcfc0ca45735","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, végül csak sikerül beelőzni a Samsungot, a Huawei ugyanis még az idei évben lerántja a leplet az Infinity O kijelzővel szerelt Nova 4-ről.","shortLead":"Úgy tűnik, végül csak sikerül beelőzni a Samsungot, a Huawei ugyanis még az idei évben lerántja a leplet az Infinity O...","id":"20181203_huawei_nova_4_okostelefon_inifnity_o_kijelzo_samsung","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88ec3264-513e-4ee7-8973-dcfc0ca45735&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc2553e-8f5f-4c10-a598-b20c7160e88f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_huawei_nova_4_okostelefon_inifnity_o_kijelzo_samsung","timestamp":"2018. december. 03. 14:33","title":"Eldőlt: december 17-én jön a Huawei mobilja, amivel borsot törnek a Samsung orra alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0099eb21-3e13-4293-9e14-6af9821d6d71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MIT által fejlesztett okoscserép magától megkeresi a szobának azt a pontját, ahol a benne tárolt növény a legtöbb (nap)fényhez jut. ","shortLead":"Az MIT által fejlesztett okoscserép magától megkeresi a szobának azt a pontját, ahol a benne tárolt növény a legtöbb...","id":"20181203_okoscserep_viragcserep_szobanoveny_mit_media_lab","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0099eb21-3e13-4293-9e14-6af9821d6d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c39608d-ae5f-442b-a336-a7ab69d2bb84","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_okoscserep_viragcserep_szobanoveny_mit_media_lab","timestamp":"2018. december. 03. 19:43","title":"Megcsinálták a virágcserepet, amelyikben soha nem fog elhalni a növény – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc242bf-f769-48b4-8a31-63c08efdbe28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyenruhások vélhetően örömmel huppannak majd be az extravagáns rendőrautó volánja mögé.","shortLead":"Az egyenruhások vélhetően örömmel huppannak majd be az extravagáns rendőrautó volánja mögé.","id":"20181203_rendorauto_lett_a_tuningolt_bmw_i8as_hibrid_sportkocsibol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dc242bf-f769-48b4-8a31-63c08efdbe28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931b6247-08d5-4bed-b361-2cb8f21d89a1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181203_rendorauto_lett_a_tuningolt_bmw_i8as_hibrid_sportkocsibol","timestamp":"2018. december. 03. 13:21","title":"Rendőrautó lett a tuningolt BMW i8-as hibrid sportkocsiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3d3a499-d22a-4b3f-9dbc-da72a7b6f1ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Állami szinten lépénének fel a pazarló esküvők ellen Kínában. Sok helyen kocsit, házat és több ezer dollárt kérnek a családok a menyasszonyért cserébe. ","shortLead":"Állami szinten lépénének fel a pazarló esküvők ellen Kínában. Sok helyen kocsit, házat és több ezer dollárt kérnek...","id":"20181203_Nincs_tobb_ajandekauto_es_ajandekhaz_betiltanak_a_meregdraga_eskuvoket_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3d3a499-d22a-4b3f-9dbc-da72a7b6f1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbda874-ce82-4224-8fba-e1b63f39cc24","keywords":null,"link":"/elet/20181203_Nincs_tobb_ajandekauto_es_ajandekhaz_betiltanak_a_meregdraga_eskuvoket_Kinaban","timestamp":"2018. december. 03. 10:33","title":"Nincs több ajándékautó és ajándékház: betiltanák a méregdrága esküvőket Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook előszeretettel kísérletezik új megjelenésekkel, vagy a már meglévő elemek átalakításával. A jelek szerint hamarosan a profiloldalakhoz is hozzányúlnak.","shortLead":"A Facebook előszeretettel kísérletezik új megjelenésekkel, vagy a már meglévő elemek átalakításával. A jelek szerint...","id":"20181203_facebook_profil_instagram_fiok_dizajn_kinezet_tarskereso_funkcio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2903987-0b61-4ba1-9707-78ac2cd5e773","keywords":null,"link":"/tudomany/20181203_facebook_profil_instagram_fiok_dizajn_kinezet_tarskereso_funkcio","timestamp":"2018. december. 03. 16:03","title":"Megváltoznak a Facebook-profilok, új mező is jön – mutatjuk, milyen lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1f1793a-77ab-4cc0-af82-d5cec51ab087","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentősen átalakul jövőre a tér, a buszvégállomás-jelleg megszűnik, egy park lesz a helyén.","shortLead":"Jelentősen átalakul jövőre a tér, a buszvégállomás-jelleg megszűnik, egy park lesz a helyén.","id":"20181204_Kirakjak_a_buszokat_a_Batthyany_terrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1f1793a-77ab-4cc0-af82-d5cec51ab087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e1e62f-5af7-4457-a273-b86b4bf2241f","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Kirakjak_a_buszokat_a_Batthyany_terrol","timestamp":"2018. december. 04. 08:32","title":"Kirakják a buszokat a Batthyány térről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45b7b89b-ef21-4088-9160-d5189cd02af0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TheHackerGiraffe egy olyan weboldalon nézte ki a célpontjait, ami olyan eszközt listáz, melyek ugyan kapcsolódnak az internetre, de nincs rajtuk védelem.","shortLead":"A TheHackerGiraffe egy olyan weboldalon nézte ki a célpontjait, ami olyan eszközt listáz, melyek ugyan kapcsolódnak...","id":"20181204_hacker_the_hacker_giraffe_nyomtato_pewdiepie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45b7b89b-ef21-4088-9160-d5189cd02af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83b1560c-0b16-4470-8b77-b2769b7c15dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181204_hacker_the_hacker_giraffe_nyomtato_pewdiepie","timestamp":"2018. december. 04. 09:03","title":"Feltörtek 50 000 nyomtatót – ha ezt látja kiírva, akkor az önét is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs szükség meleg papokra.","shortLead":"Nincs szükség meleg papokra.","id":"20181202_Ferenc_papa_A_divatos_homoszexualitasnak_nincs_helye_az_egyhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a037df0-bfa9-4cd5-b184-2cc6871b9fb9","keywords":null,"link":"/elet/20181202_Ferenc_papa_A_divatos_homoszexualitasnak_nincs_helye_az_egyhazban","timestamp":"2018. december. 02. 11:47","title":"Ferenc pápa: A divatos homoszexualitásnak nincs helye az egyházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]