[{"available":true,"c_guid":"fa614887-5efa-48d3-b13a-634b7a4a757b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már hagyomány, hogy az év ezen időszakában mindig elromlik a Széll Kálmán téri óra. A budapestiek most is lecsaptak a lehetőségre. ","shortLead":"Már hagyomány, hogy az év ezen időszakában mindig elromlik a Széll Kálmán téri óra. A budapestiek most is lecsaptak...","id":"20181204_A_CEU_eluzeserol_is_megemlekezik_a_Szell_Kalman_teren_kiragasztott_ora__foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa614887-5efa-48d3-b13a-634b7a4a757b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d70531-1c39-4eb4-9882-ac93cc85e217","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_A_CEU_eluzeserol_is_megemlekezik_a_Szell_Kalman_teren_kiragasztott_ora__foto","timestamp":"2018. december. 04. 14:04","title":"A CEU elűzéséről is megemlékezik a Széll Kálmán téren kiragasztott óra – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5370915-7101-4057-bc0f-a32202f8604c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy új üzemanyagot dobtak piacra R33 BlueDiesel néven.","shortLead":"Egy új üzemanyagot dobtak piacra R33 BlueDiesel néven.","id":"20181204_r33_bluediesel_gazolaj_volkswagen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5370915-7101-4057-bc0f-a32202f8604c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13bbe373-d9f6-48b1-86ce-0ffada822d1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181204_r33_bluediesel_gazolaj_volkswagen","timestamp":"2018. december. 04. 10:10","title":"Zölddízellel próbálkozik menteni a gázolajos autózást a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11d4547b-4666-4049-ac6e-22e8c568bbc7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"92 éves korában meghalt Albert Frere, aki a 270. és a 280. hely között ingázott a Forbes listáján, amely a világ leggazdagabb embereit gyűjti össze.","shortLead":"92 éves korában meghalt Albert Frere, aki a 270. és a 280. hely között ingázott a Forbes listáján, amely a világ...","id":"20181204_Aki_a_sivatagban_is_el_tudta_adni_a_homokot__elhunyt_Belgium_leggazdagabb_uzletembere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11d4547b-4666-4049-ac6e-22e8c568bbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ebf44f-db1f-4f4a-900e-57ba24981cc8","keywords":null,"link":"/kkv/20181204_Aki_a_sivatagban_is_el_tudta_adni_a_homokot__elhunyt_Belgium_leggazdagabb_uzletembere","timestamp":"2018. december. 04. 11:11","title":"„Aki a sivatagban is el tudta adni a homokot” – elhunyt Belgium leggazdagabb üzletembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c65d981-afe5-4677-bd42-3ccc0dbc750c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét komplex ellenőrzés-sorozatot tartott a rendőrség a bulinegyedben. Négy embert állítottak elő, taxisok ellen tettek feljelentést. ","shortLead":"Ismét komplex ellenőrzés-sorozatot tartott a rendőrség a bulinegyedben. Négy embert állítottak elő, taxisok ellen...","id":"20181204_Megint_kutyakkal_razziaztak_a_bulinegyedben_a_hetvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c65d981-afe5-4677-bd42-3ccc0dbc750c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a35e46-3d28-4e19-841d-f732ced79a0a","keywords":null,"link":"/itthon/20181204_Megint_kutyakkal_razziaztak_a_bulinegyedben_a_hetvegen","timestamp":"2018. december. 04. 18:10","title":"Megint kutyákkal razziáztak a bulinegyedben a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dffef940-d661-4128-8ccd-31702fcb2544","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Okoseszközeink is kiveszik a maguk részét a közelgő ünnepi szezonból. Most épp a Google talált ki valami érdekeset.","shortLead":"Okoseszközeink is kiveszik a maguk részét a közelgő ünnepi szezonból. Most épp a Google talált ki valami érdekeset.","id":"20181205_google_assistant_asszisztens_telapo_karacsony_okoshangszoro_mikulas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dffef940-d661-4128-8ccd-31702fcb2544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dc86e49-6367-455a-9c2f-aabd124c4adb","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_google_assistant_asszisztens_telapo_karacsony_okoshangszoro_mikulas","timestamp":"2018. december. 05. 10:03","title":"Köszönjön most rá a Google asszisztensére, a Télapó fog válaszolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea49d92-1ea6-4694-8b6f-42f7a8fb1133","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csapadékmentes 3-8 fok várható szerdán. ","shortLead":"Csapadékmentes 3-8 fok várható szerdán. ","id":"20181205_Szerdan_is_marad_meg_a_hirtelen_jott_enyhe_ido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ea49d92-1ea6-4694-8b6f-42f7a8fb1133&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ee0b3b-561a-455a-b5b6-4a41b5d59bbb","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Szerdan_is_marad_meg_a_hirtelen_jott_enyhe_ido","timestamp":"2018. december. 05. 05:12","title":"Szerdán is marad még a hirtelen jött enyhe idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2dd0eb5-44a6-4111-aa86-8efe6cb3f798","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Kimi Räikkönen, amióta csak reflektorfényben van, rengeteg okot adott a szóbeszédre, de ő maga nem beszélt. Most szóra bírta egy honfitársa, a beszélgetéseikből megszülető könyv pedig bestseller lett. Elolvastuk, és elbeszélgettünk a szerzővel, Kari Hotakainennel. Kaptunk egy történetet egy autóversenyzőről, akiből autószerelő is válhatott volna. Helyette azonban világsztár lett.","shortLead":"Kimi Räikkönen, amióta csak reflektorfényben van, rengeteg okot adott a szóbeszédre, de ő maga nem beszélt. Most szóra...","id":"20181204_Kimi_Raikkonen_Az_ember_akik_keptelen_megjatszani_magat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2dd0eb5-44a6-4111-aa86-8efe6cb3f798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f827d5d5-4a73-4fd5-877c-cc3d9b5a09a2","keywords":null,"link":"/elet/20181204_Kimi_Raikkonen_Az_ember_akik_keptelen_megjatszani_magat","timestamp":"2018. december. 04. 20:15","title":"Az ember, aki képtelen megjátszani magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4843f0a-2f27-4d5b-a39a-8d6cb64e6781","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fél évszázada nem látott Franciaország olyan komoly elégedetlenségi hullámot, mint a jelenlegi, amelyet a franciák többsége az utcai erőszak ellenére támogat.","shortLead":"Fél évszázada nem látott Franciaország olyan komoly elégedetlenségi hullámot, mint a jelenlegi, amelyet a franciák...","id":"20181204_parizs_zavargasok_franciaorszag_emmanuel_macron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4843f0a-2f27-4d5b-a39a-8d6cb64e6781&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06eaa950-53b4-4967-b0ac-3cfd813324a4","keywords":null,"link":"/vilag/20181204_parizs_zavargasok_franciaorszag_emmanuel_macron","timestamp":"2018. december. 04. 06:30","title":"Ilyen ellenféllel még nem találkozott Macron, és ha nagyon keménykedik, belebukhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]