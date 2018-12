Egyszerűen ki lehet sétálni a poggyászokból ellopott laptopokkal, ékszerekkel, van olyan rakodó, aki a béréből megfizethetetlen, 10 milliós autóval jár, nyílt titok, hogy mik a „jó járatok” – ilyen részletekről is kitálalt egy Ferihegyen dolgozó rakodó, aki sokszor egy műszakban pakolja a bőröndöket a tolvajokkal. Pontosan megmondta, milyen ellenőrzéssel lehetne csökkenteni a fosztogatást, ezt a hvg.hu-nak átadott videóval is alátámasztotta. Megkérdeztük erről a Budapest Airportot, de nem válaszoltak, viszont előre büntetőjogi következményeket emlegettek a videók miatt.

Testkamera viselésére kötelezhetik a repülőtéri rakodómunkásokat, de ez csak egy lehetséges szigorítás abból a 18 pontból álló javaslatból, amivel a ferihegyi reptér, illetve a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság felszámolná a poggyászok fosztogatását – napok óta erről szólnak a hírek. A Budapest Airport szóvivője, Hardy Mihály körbeturnézta a médiát, azt bizonygatva, hogy mennyire komolyan veszik a csomagok dézsmálása miatti botránysorozatot, és ilyen látványos megoldásokon agyalnak.

Ehhez képest múlt héten szintén Hardy Mihály a hvg.hu kérdéseire egyszerűen nem volt hajlandó érdemben válaszolni. A hivatalos reagálás akkor szó szerint annyi volt: „A Budapest Airport nem kívánja kommentálni az Ön által feltett kérdéseket. A Budapest Airport a biztonsági területen is a törvényi és hatósági előírásoknak megfelelően működik”. A szóvivő azután hárított így, hogy egyértelműen a tudomására hoztuk: részletes belső információkkal rendelkezünk, és olyan, a helyszínen készült videofelvételek vannak a birtokunkban, amelyek bizonyítják, hogy alapvető biztonsági hiányosságok vannak a reptéren.

Ezért a válaszadás megtagadásán túlmenően Hardy „felhívta a figyelmünket, hogy az említett ’titkos videofelvétel’, amennyiben valóban a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér biztonsági területén készült – például dolgozói biztonsági beléptetési pont, utasbiztonsági ellenőrzés területe stb. – súlyosan megsérti a Repülőtér Rendet, mert ezen a területen szigorúan tilos fénykép- vagy videofelvételeket készíteni”. Ezért aki ilyet engedély nélkül készít vagy közzétesz, az büntetőjogi felelősséggel tartozik – tette hozzá némi fenyegető éllel.

A reptéri fosztogatással foglalkozó eddigi tévériportokban és cikkekben már megszólaltak korábbi rakodók vagy a Budapest Airportnál dolgozók. Azonban sikerült találnunk egy olyan rakodót, aki jelenleg is az egyik nagy földi kiszolgáló cégnek dolgozik – sokszor a tolvajokkal egy műszakban. Előre leszögezte: azért tálal ki, mert szeret itt dolgozni, és hátha változást hoz, ha új információk kerülnek nyilvánosságra arról, mi folyik a reptéren. „A kollégáim között is sokan rendesek, tisztességesek. Elég volt abból, hogy a szarkák miatt minket is megbélyegeznek, velünk is úgy bánnak, például a reptéri rendőrség, ahogy a tolvajokkal szokás” – magyarázta az indokait. Nem járult hozzá nevének nyilvánosságra hozatalához, hiszen akkor biztosan kirúgnák, de igazolta, hogy valóban jelenleg is a reptéren dolgozik.

Befelé átvilágítás, kifelé simán kisétál

Az Indexnek korábban a Budapest Airport egyik névtelenséget kérő vezetője már beszélt arról, hogy magukat a Ferihegyen dolgozókat, így a rakodókat nem ellenőrzik megfelelően, amikor elhagyják a repteret. Forrásunk szerint azonban a napi gyakorlatban ez a legnagyobb biztonsági rés: a poggyászok kifosztására utazó rakodótársai naponta több alkalommal akadálytalanul, ellenőrzés nélkül kisétálhatnak az utasoktól ellopott laptopokkal, kamerákkal, ékszerrel, gyakorlatilag bármivel. „Akárhányszor kimehetünk, tudjuk, melyik gép mikor fordul, kettő pakolás közt kiugorhatunk a reptéren lévő boltba, vagy egy kávéért. Minden rakodónak van kártyája, azt fogom, odaérintem, lecsippentem, és olyan simán kisétálok, mint ahogy most itt ülök, ugyanilyen simán kimegy a ruhájában vagy a táskájában a lopott cuccal” – magyarázta.

Ehhez hasonló kapun és átvizsgáláson mennek keresztül a rakodók – de csak befelé © AFP / Mladen Antonov

Nincs korlátozás arra nézve, egy műszak alatt hányszor mehetnek ki, bár a kártyák lehúzásából szerinte pontosan követni lehetne, hogy a kiszolgáló cégeknek dolgozó több száz rakodó közül kik azok, akik gyanúsan sokszor mennek ki.

Az induló járatok népszerűbbek, mert addigra biztosan kiviszik

A rakodók a műszakjuk végén is ugyanilyen egyszerűen sétálnak ki, náluk még kevésbé feltűnő, ha akár egy nagy sporttáska van náluk, hiszen mindenki hozza-viszi a váltóruháját, holmiját. „Senki ne úgy képzelje, mint a filmekben, hogy kidobják a lopott szajrét a kerítésnél vagy lyukon juttatják ki a cuccokat. Olyan érzékelők vannak, meg kamerák mindenhol, hogy azonnal lebuknának. És minek? Hiszen kisétál vele, akár napjában tízszer. Ha esti műszakban vagyunk, a be- és kiléptetési ponton dolgozó biztonságiak már fel sem néznek, ’sziasztok-sziasztok’, és már kinn is vagyok” – mondta.

Pontosan ezért hajtanak inkább az induló járatokra a tolvajok, mire az kiderül, már rég megszabadultak a zsákmánytól. „Mondjuk elmegy a gép Barcelonába, az kb. 2,5 óra, utána még az utas észreveszi, bejelenti az ottani reptéren, az mind idő. Mire visszajön a jelzés Budapestre, addigra már rég kivitte” – mondta. Ezen pedig az sem segít, hogy a reptéren dolgozókat szúrópróbaszerűen ellenőrzik, nemcsak bent, de akár a parkolóban vagy hazafelé menet is. „Persze hogy lebukhat, ha pont akkor, pont őt ellenőrzik. De általában simán kiviszi, és legjobb, ha van egy beszervezett külsős, akinek odaadja, vagy akinek az autójába beteszi” – mondta.

Pontosan ezért szerinte pofonegyszerű lenne a megoldás: nemcsak befelé jövet kellene a rakodóknak alapos ellenőrzésen átmennie, egy biztonsági kapun áthaladnia, hanem kifelé menet is. Ennek alátámasztására a telefonjával felvette, hogyan megy be dolgozni, és ezzel szemben hogyan hagyja el a repteret a 0-24-ben működő H portán. Mindkét felvételen felismerhetetlenné tettük azokat a részeket, amiknek közlésével megsértenénk más jogait.

A felvételek a rakodó mobiljával készültek, a minőségük ennek megfelelő, de világosan kiderül belőlük a lényeg: az elsőn látható, ahogyan munkába jövet az előtte érkező kolléga átesik a komolyabb átvizsgáláson. Kipakol a zsebeiből, mindent a szalagra kell pakolnia, az összes cucca áthalad az átvilágító berendezésen, míg ő maga a biztonsági kapun megy keresztül:

Ezzel szemben ugyanennek a műszaknak a végén ő maga egy köszönéssel hagyja el a repteret, senki nem vizsgálja át. Mint megjegyezte, ugyanígy egy köszönéssel sétált volna ki akkor is, ha a táskája tele van az utasoktól lopott műszaki cikkekkel vagy készpénzzel:

A kérdéssorunk, amire a Budapest Airport, illetve Hardy Mihály egyáltalán nem volt hajlandó válaszolni, erre vonatkozott: miért lehet akárhányszor kisétálni ellenőrzés nélkül, illetve miért nem vezetik be, hogy ugyanolyan biztonsági kapun, csomag- és ruhaátvilágításon kelljen átesnie a rakodóknak kifelé, mint amikor érkeznek.

„A jó gépeket megfogni”

„Ha ennyire egyszerűen meg lehetne oldani, és mégsem vesznek meg pár berendezést, és raknak oda még pár embert ellenőrizni, akkor vajon milyen szinten vannak benne a fosztogatásban?” – vetette fel a kérdést a rakodó. Megerősítette, hogy fordulópont volt, amikor februárban Babos Tímea teniszező poggyászát is kifosztották, utána valóban szigorították az ellenőrzésüket. „Tényleg több lett a razzia, a rajtaütésszerű ellenőrzés, a rendőrök közt vannak, akik keménykednek is velünk. Szóval dolgozik a rendőrség, de az egész olyan himihumi, felületes, közben meg ilyen hiányosságok vannak” – jegyezte meg.

Belülről ismerve a teljes folyamatot, szerinte logikus, hogy a rakodók „visszaosztanak, akinek csak kell”. „Másként hogy fordulhatna elő, hogy rendszeresen ugyanazok kapnak meg bizonyos járatokat? Vagy hogy egyes biztonsági őrök nem vesznek észre nyilvánvaló dolgokat?” – tette fel a kérdést. Nyílt titok ugyanis a rakodók közt, hogy melyek a „jó gépek” – ezen a ponton forrásunk konkrét úti célokat, vagyis járatokat és légitársaságokat is említett, de ezeket a hitelrontás elkerülése érdekében szándékosan nem közöljük.

Lakás, autó is összejöhet

Eközben a becsületesek inkább félrenéznek, ahogy ő maga is – ismerte el. Úgysem tudnák hogyan bizonyítani, meg akarják tartani a munkájukat, nem vállalják a spicli népszerűtlen szerepét, de eleve belekeveredni sem akarnak semmilyen rendőrségi ügybe – sorolja a miérteket.

„Közülük még a közepesen ügyes is milliókat összedézsmál, akkor is, ha visszaoszt” – mondta, bár pontos összeget nyilván nem tud mondani. De azt mindannyian látják, hogy „van olyan kolléga, aki 10-12 milliós autóval szaladgál”, pedig a fizetéséből valószínűleg nem telne rá, azzal jön poggyászokat – vagy ahogy ebben a zárt világban mindenki rövidíti, „pogyókat” – pakolni is. Vagyis forrásunk szerint gyakorlatilag nyílt titok, ki van benne, bár nem dicsekszenek vele, de beszédtéma a pihenőben, hogy ez egy jó munkahely, mert „megéri a jó gépeket megfogni”.