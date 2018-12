Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f51b4a48-5298-4000-93e5-5d5b82e97485","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagykőrösön rátette a kezét az adóhatóság a városi strandra, végül elárverezhetik a fürdőt. Öt évvel ezelőtt 231 millió forint uniós forrásból felújították, de még mielőtt eltüntették volna a pénzt, az állam közbeszólt. A várost, ha vissza kell fizetni a pályázati pénzt is, akkor összességében félmilliárd forintos kár éri.","shortLead":"Nagykőrösön rátette a kezét az adóhatóság a városi strandra, végül elárverezhetik a fürdőt. Öt évvel ezelőtt 231 millió...","id":"20181209_Negyedmilliard_unios_forintbol_epult_a_strand_most_elarverezhetik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f51b4a48-5298-4000-93e5-5d5b82e97485&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6727bad-7842-4a2b-b59d-18e9a0f70861","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Negyedmilliard_unios_forintbol_epult_a_strand_most_elarverezhetik","timestamp":"2018. december. 09. 15:12","title":"Negyedmilliárd uniós forintból épült a strand, most elárverezhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b87f1194-27f8-48cc-9ffa-e475548ebb2f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindig van mit újítani.","shortLead":"Mindig van mit újítani.","id":"20181209_Olyan_a_Ferrari_2019es_naptara_hogy_autoillata_es_motorhangja_is_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b87f1194-27f8-48cc-9ffa-e475548ebb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda132fe-da1f-44b5-afc7-650aca57a5e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181209_Olyan_a_Ferrari_2019es_naptara_hogy_autoillata_es_motorhangja_is_van","timestamp":"2018. december. 09. 11:02","title":"Olyan a Ferrari 2019-es naptára, hogy autóillata és motorhangja van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1910f52b-38a2-4c05-9f54-8bea89d22f2b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy nemzetközi kutatás szerint alig valaki ajánlaná a gyerekének a tanári pályát Magyarországon, de a társadalom szerint jóval több pénzt is kellene adni a tanároknak. ","shortLead":"Egy nemzetközi kutatás szerint alig valaki ajánlaná a gyerekének a tanári pályát Magyarországon, de a társadalom...","id":"20181209_Szornyen_rossz_velemennyel_vannak_a_magyarok_az_oktatasrol_es_a_tanari_fizetesekrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1910f52b-38a2-4c05-9f54-8bea89d22f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61c9cfb-adf4-4ad2-8b97-201545e6446e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Szornyen_rossz_velemennyel_vannak_a_magyarok_az_oktatasrol_es_a_tanari_fizetesekrol","timestamp":"2018. december. 09. 13:01","title":"Szörnyen rossz véleménnyel vannak a magyarok az oktatásról és a tanári fizetésekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a66ecd32-f188-4dd1-aed3-9d76dc6b6113","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén is megrendezték a karácsonyi ronda pulcsis futást a Margitszigeten. A képek magukért beszélnek. ","shortLead":"Idén is megrendezték a karácsonyi ronda pulcsis futást a Margitszigeten. A képek magukért beszélnek. ","id":"20181208_Karacsonyi_ronda_pulcsik_leptek_el_a_Margitszigetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a66ecd32-f188-4dd1-aed3-9d76dc6b6113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97e63c8-ff0e-4e40-bc61-03eb7d4051c7","keywords":null,"link":"/elet/20181208_Karacsonyi_ronda_pulcsik_leptek_el_a_Margitszigetet","timestamp":"2018. december. 08. 17:54","title":"Karácsonyi ronda pulcsik lepték el a Margitszigetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6311f5ba-a3c5-4697-8783-88bc8899b69d","c_author":"","category":"vilag","description":"Ukrajna kudarcáról, valamint a 2014-es kijevi forradalommal kapcsolatos kiábrándultságról beszélt az orosz televízió Egyes Csatornáján egy olyan fiatalember, aki a tévé szerint résztvevője volt a közel öt évvel ezelőtti eseményeknek. Hamar kiderült, hogy a nyilatkozó nem volt ott Kijevben, majd az is, hogy nem is ukrán, hanem fehérorosz állampolgár.



","shortLead":"Ukrajna kudarcáról, valamint a 2014-es kijevi forradalommal kapcsolatos kiábrándultságról beszélt az orosz televízió...","id":"20181208_Nagyon_lebukott_megint_az_orosz_allami_teve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6311f5ba-a3c5-4697-8783-88bc8899b69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1f80cef-1023-4e38-8917-4e52544f88ad","keywords":null,"link":"/vilag/20181208_Nagyon_lebukott_megint_az_orosz_allami_teve","timestamp":"2018. december. 08. 15:02","title":"Nagyon lebukott (megint) az orosz állami tévé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ed591f-9bfd-4a23-8fbc-871cdc033d3f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó a megszokottól eltérő hibrid hajtáslánccal küldi harcba SUV modelljét. Az új CR-V képes teljesen csendben lopakodni és a benzint árammá alakítani, de zöld rendszámot nem kaphat.","shortLead":"A japán gyártó a megszokottól eltérő hibrid hajtáslánccal küldi harcba SUV modelljét. Az új CR-V képes teljesen...","id":"20181209_benzines_villanyauto_teszten_a_honda_kulonc_hibrid_divatterepjaroja_az_uj_crv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8ed591f-9bfd-4a23-8fbc-871cdc033d3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa641af-0460-4bec-b79b-a34147a42a37","keywords":null,"link":"/cegauto/20181209_benzines_villanyauto_teszten_a_honda_kulonc_hibrid_divatterepjaroja_az_uj_crv","timestamp":"2018. december. 09. 10:00","title":"Benzines villanyautó: teszten a Honda különc hibrid divatterepjárója, az új CR-V","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő szerint a társadalom sivatagjában elsőkként a hívőknek kell utat mutatniuk.","shortLead":"A katolikus egyházfő szerint a társadalom sivatagjában elsőkként a hívőknek kell utat mutatniuk.","id":"20181209_Adventi_beszed_testveriseget_surgetett_Ferenc_papa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a641baa2-1741-424f-9e99-e4214f416307","keywords":null,"link":"/elet/20181209_Adventi_beszed_testveriseget_surgetett_Ferenc_papa","timestamp":"2018. december. 09. 15:46","title":"Adventi beszéd: testvériséget sürgetett Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb812b11-b5a5-4e0b-b74b-fa48bfb36f16","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sajtóhírek szernt módosulhat az egyezmény az EU-val, de a miniszterelnökség és a Brexit-ügyi minisztérium is cáfolta, hogy ez megtörténne. ","shortLead":"Sajtóhírek szernt módosulhat az egyezmény az EU-val, de a miniszterelnökség és a Brexit-ügyi minisztérium is cáfolta...","id":"20181209_Elmaradhat_a_Brexitszavazas_a_brit_parlamentben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb812b11-b5a5-4e0b-b74b-fa48bfb36f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7b62de-d97d-4b40-b809-57445cd74aa1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181209_Elmaradhat_a_Brexitszavazas_a_brit_parlamentben","timestamp":"2018. december. 09. 14:08","title":"Elmaradhat a Brexit-szavazás a brit parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]