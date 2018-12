Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8922a30-e662-4078-b3d9-68b716850e4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181208_Utoljara_a_harcteren_akadalyoztak_igy_a_munkankat__A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Molnar_Janos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8922a30-e662-4078-b3d9-68b716850e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c391c4e-2397-4ae7-8eee-2b42da35959c","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Utoljara_a_harcteren_akadalyoztak_igy_a_munkankat__A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Molnar_Janos","timestamp":"2018. december. 08. 14:00","title":"\"Utoljára a harctéren akadályozták így a munkánkat\" - A HVG adventi kalendáriumában ma: Molnár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f442063-e5c9-435d-b743-db6815078acc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Utahi Egyetem kutatói összefüggést mutattak ki a légszennyezettség és a vetélés fokozott kockázata között. ","shortLead":"A Utahi Egyetem kutatói összefüggést mutattak ki a légszennyezettség és a vetélés fokozott kockázata között. ","id":"20181207_Koze_lehet_a_legszennyezesnek_a_vetelesekhez_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f442063-e5c9-435d-b743-db6815078acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4273a5-58d7-4e94-89e5-276f8015cf54","keywords":null,"link":"/tudomany/20181207_Koze_lehet_a_legszennyezesnek_a_vetelesekhez_is","timestamp":"2018. december. 07. 19:30","title":"Köze lehet a légszennyezésnek a vetélésekhez is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A franciaországi tüntetések címen bemutatott képsorok még csak nem is Franciaországban készültek. ","shortLead":"A franciaországi tüntetések címen bemutatott képsorok még csak nem is Franciaországban készültek. ","id":"20181209_Harom_evvel_ezelotti_felveteleket_mutattak_be_franciaorszagi_tunteteskent_Bayer_Zsolt_musoraban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ebfddc6-4dc1-4ac6-9dd3-2ddbf9addeae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6d6c2a-05f3-4811-9fdc-ccf78c495531","keywords":null,"link":"/kultura/20181209_Harom_evvel_ezelotti_felveteleket_mutattak_be_franciaorszagi_tunteteskent_Bayer_Zsolt_musoraban","timestamp":"2018. december. 09. 09:24","title":"Három évvel ezelőtti felvételeket mutattak be franciaországi tüntetésként Bayer Zsolt műsorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab4bd7a0-a873-4cad-85c0-1de59c78d9e8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Kovacsics Anikóék 38-25-re kaptak ki a norvégoktól a középdöntő első fordulójában.","shortLead":"Kovacsics Anikóék 38-25-re kaptak ki a norvégoktól a középdöntő első fordulójában.","id":"20181207_kezilabda_eb_vereseg_magyar_valogatott_norvegia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab4bd7a0-a873-4cad-85c0-1de59c78d9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c33b62-78f5-40a2-9350-00618ca66c5b","keywords":null,"link":"/sport/20181207_kezilabda_eb_vereseg_magyar_valogatott_norvegia","timestamp":"2018. december. 07. 22:43","title":"Kézilabda-Eb: nagy vereségbe szaladtak bele a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északkeleten jégpáncél is lehet belőle.","shortLead":"Északkeleten jégpáncél is lehet belőle.","id":"20181208_Hidegfront_onos_eso_vacak_szombat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d223737a-6259-4517-b12a-e6de8d7dd0f8","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_Hidegfront_onos_eso_vacak_szombat","timestamp":"2018. december. 08. 09:23","title":"Hidegfront, ónos eső, vacak szombat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1471680a-b887-47d0-b69c-5eb8558cc075","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Jádezöld Nyuszi után érkezik a második kínai holdjáró, selyemhernyókkal.","shortLead":"A Jádezöld Nyuszi után érkezik a második kínai holdjáró, selyemhernyókkal.","id":"20181208_Kina_krumplit_fog_termeszteni_a_Hold_arnyekos_oldalan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1471680a-b887-47d0-b69c-5eb8558cc075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d8d5ed-ce53-45f2-881a-51b828442804","keywords":null,"link":"/tudomany/20181208_Kina_krumplit_fog_termeszteni_a_Hold_arnyekos_oldalan","timestamp":"2018. december. 08. 10:21","title":"Kína krumplit fog termeszteni a Hold árnyékos oldalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő szerint a társadalom sivatagjában elsőkként a hívőknek kell utat mutatniuk.","shortLead":"A katolikus egyházfő szerint a társadalom sivatagjában elsőkként a hívőknek kell utat mutatniuk.","id":"20181209_Adventi_beszed_testveriseget_surgetett_Ferenc_papa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a641baa2-1741-424f-9e99-e4214f416307","keywords":null,"link":"/elet/20181209_Adventi_beszed_testveriseget_surgetett_Ferenc_papa","timestamp":"2018. december. 09. 15:46","title":"Adventi beszéd: testvériséget sürgetett Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4879ffb3-4e1d-493c-a824-42792916c0bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint nem a betegeknek kellene versenyezniük az orvosokért.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint nem a betegeknek kellene versenyezniük az orvosokért.","id":"20181208_A_csillivilli_korhazakban_olykor_gumikesztyure_sem_futja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4879ffb3-4e1d-493c-a824-42792916c0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ca8906-7d9d-4286-8afc-ceacfbbe7620","keywords":null,"link":"/itthon/20181208_A_csillivilli_korhazakban_olykor_gumikesztyure_sem_futja","timestamp":"2018. december. 08. 08:33","title":"\"A csillivilli kórházakban olykor gumikesztyűre sem futja\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]