[{"available":true,"c_guid":"126e286a-f7eb-43c1-80e8-59d9a6f73044","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szabó Tímea parlamenti tiltakozása kihozta a hímsovinisztát a Magyar Fórum szerzőjéből.","shortLead":"Szabó Tímea parlamenti tiltakozása kihozta a hímsovinisztát a Magyar Fórum szerzőjéből.","id":"20181213_Vane_lejjebb_mi_jut_eszebe_a_kereszteny_jobboldalnak_ha_egy_no_sipot_vesz_a_szajaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=126e286a-f7eb-43c1-80e8-59d9a6f73044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83069fe0-9e41-4f62-b754-12a19c939244","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Vane_lejjebb_mi_jut_eszebe_a_kereszteny_jobboldalnak_ha_egy_no_sipot_vesz_a_szajaba","timestamp":"2018. december. 13. 11:01","title":"Van-e lejjebb: mi jut eszébe a keresztény jobboldalnak, ha egy nő sípot vesz a szájába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f1f9bed-a13b-4080-a704-0f915b378d41","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az a fránya Mercedes nem akarja a Brexitet.","shortLead":"Az a fránya Mercedes nem akarja a Brexitet.","id":"20181211_Kicsit_fogva_tartotta_az_autoja_Theresa_Mayt_amikor_Angela_Merkelhez_ment__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f1f9bed-a13b-4080-a704-0f915b378d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7d63cf9-6671-46f8-acc6-6fb6cb01b2dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20181211_Kicsit_fogva_tartotta_az_autoja_Theresa_Mayt_amikor_Angela_Merkelhez_ment__video","timestamp":"2018. december. 11. 15:16","title":"Bezáródott az autójába Theresa May, amikor Angela Merkelhez ment – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Több százezren fűtenek fával az országban, egy szezonban több százezer forintra is rúghat ennek a költsége még a szociális tűzifaosztás mellett is. A szigetelés luxusnak számít, pedig vannak ebből olcsóbb megoldások is: egy nyíregyházi alapítvány szalmabélést készít az épületekre.","shortLead":"Több százezren fűtenek fával az országban, egy szezonban több százezer forintra is rúghat ennek a költsége még...","id":"20181211_A_gatyajuk_is_ramegy_a_tuzelore","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2187274-e253-46e2-8840-a7ee2ae69545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c657f34-cc06-418a-a778-f4562d817bda","keywords":null,"link":"/kkv/20181211_A_gatyajuk_is_ramegy_a_tuzelore","timestamp":"2018. december. 11. 18:00","title":"Szeméttel fűt és fuldoklik a fél ország, miközben lenne egy kézenfekvő és olcsó megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd06247d-35ae-408c-8c83-8a20525f05af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Méltó módon ünnepli a Doom 25. születésnapját a játék egyik szellemi atyja, John Romero.","shortLead":"Méltó módon ünnepli a Doom 25. születésnapját a játék egyik szellemi atyja, John Romero.","id":"20181211_john_romero_doom_sigil_ingyenes_kiegeszito_letoltes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd06247d-35ae-408c-8c83-8a20525f05af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e20c50-48d4-406c-a934-ccb0e15fb281","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_john_romero_doom_sigil_ingyenes_kiegeszito_letoltes","timestamp":"2018. december. 11. 19:03","title":"25 év után 18 új pálya jön a Doomhoz, ráadásul ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e10f4a-8153-4860-8e9f-8dcea48b01ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az RS-Computer a cipőgyártó Puma 1986-ban megjelent \"okoslábbelijének\" mai változata. A lépésszámot és az elégetett kalóriát is nyomon követi.","shortLead":"Az RS-Computer a cipőgyártó Puma 1986-ban megjelent \"okoslábbelijének\" mai változata. A lépésszámot és az elégetett...","id":"20181212_puma_okoscipo_rs_computer_lepesszamlalo_kaloriaszamlalo_futocipo_sportolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82e10f4a-8153-4860-8e9f-8dcea48b01ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b75d126a-50df-41b2-9dd6-c7c03bff3adc","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_puma_okoscipo_rs_computer_lepesszamlalo_kaloriaszamlalo_futocipo_sportolas","timestamp":"2018. december. 12. 10:33","title":"Megjött a Puma új cipője, amiben akkumulátor és egy miniszámítógép is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a3a54fd-1995-4fb0-b162-dbe4773dff2d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Évekig fertőzött úgy, hogy tudott róla.","shortLead":"Évekig fertőzött úgy, hogy tudott róla.","id":"20181212_HIVvirust_terjesztett_es_idosek_otthonaban_is_sarlatankodott_egy_pozsonyi_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a3a54fd-1995-4fb0-b162-dbe4773dff2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d6e06c-8f67-4ac0-b97d-150df00d096e","keywords":null,"link":"/elet/20181212_HIVvirust_terjesztett_es_idosek_otthonaban_is_sarlatankodott_egy_pozsonyi_ferfi","timestamp":"2018. december. 12. 15:06","title":"HIV-vírust terjesztett, és idősek otthonában is sarlatánkodott egy pozsonyi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"149849e5-c84f-42a5-b17b-ce71e5211921","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Telekom telefonos ügyfélszolgálatán a hagyományos nyomógombos menürendszert nyáron virtuális üzleti asszisztens váltotta fel. A vállalat kedden számolt be eddigi tapasztalatairól. Kipróbáltuk mi is, mennyit fejlődött néhány hét alatt.","shortLead":"A Telekom telefonos ügyfélszolgálatán a hagyományos nyomógombos menürendszert nyáron virtuális üzleti asszisztens...","id":"20181211_magyar_telekom_tsystems_vanda_virtualis_uzleti_asszisztens_mukodese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=149849e5-c84f-42a5-b17b-ce71e5211921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbcf882-3315-455b-aed9-08c36330f09b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181211_magyar_telekom_tsystems_vanda_virtualis_uzleti_asszisztens_mukodese","timestamp":"2018. december. 11. 16:33","title":"Próbálta mostanában hívni a Telekom ügyfélszolgálatát? A mesterséges intelligencia veszi fel a telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1bd8d76-e9b6-4cd7-9640-7244b48cf5ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eddigi legnagyobb törvénysértést követte el a kormány a párbeszédes képviselő szerint","shortLead":"Az eddigi legnagyobb törvénysértést követte el a kormány a párbeszédes képviselő szerint","id":"20181212_Tordai_csal_a_kormany_kartya_nelkul_lehet_szavazni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1bd8d76-e9b6-4cd7-9640-7244b48cf5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa7c79f-9b0e-485f-bcb3-d9e94c156ba9","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Tordai_csal_a_kormany_kartya_nelkul_lehet_szavazni","timestamp":"2018. december. 12. 11:32","title":"Tordai: Csal a kormány, kártya nélkül lehet szavazni a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]